У польському місті Мальборк знесли пам’ятник Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму, сказав заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

У місті Мальборк, що на півночі Польщі, за вказівкою Інституту національної пам’яті, було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Жителі Мальборка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримало те, що він був внесений до воєводського реєстру, тому міг бути прибраний лише за рішенням влади воєводства.

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Після цього Інститут національної пам’яті обрав підрядника для демонтажу, який сьогодні за кілька годин зніс монумент. Було знищено всі елементи пам’ятника включно з радянською зіркою.

"Можна говорити про історичний момент, бо це кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму", – прокоментував заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

За його словами, рішення про те, що звести на місці радянського пам’ятника, ухвалюватиме громада Мальборка спільно з Інститутом національної пам’яті. Ймовірно, йтиметься про монумент пам’яті жертв нацистського чи радянського тоталітарного режимів.

Як зазначає польське видання, не всі жителі Мальборка схвалили знесення пам’ятника, оскільки побоюються, що Росія у відповідь буде ліквідувати монументи, пов’язані з польською історією, зокрема в Катині.





