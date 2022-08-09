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У польському місті Мальборк знесли пам’ятник Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму, сказав заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

У місті Мальборк, що на півночі Польщі, за вказівкою Інституту національної пам’яті, було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Жителі Мальборка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримало те, що він був внесений до воєводського реєстру, тому міг бути прибраний лише за рішенням влади воєводства.

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Після цього Інститут національної пам’яті обрав підрядника для демонтажу, який сьогодні за кілька годин зніс монумент. Було знищено всі елементи пам’ятника включно з радянською зіркою.

"Можна говорити про історичний момент, бо це кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму", – прокоментував заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

За його словами, рішення про те, що звести на місці радянського пам’ятника, ухвалюватиме громада Мальборка спільно з Інститутом національної пам’яті. Ймовірно, йтиметься про монумент пам’яті жертв нацистського чи радянського тоталітарного режимів.

Як зазначає польське видання, не всі жителі Мальборка схвалили знесення пам’ятника, оскільки побоюються, що Росія у відповідь буде ліквідувати монументи, пов’язані з польською історією, зокрема в Катині.

У польському місті Мальборк знесли пам’ятник Червоній армії 01
У польському місті Мальборк знесли пам’ятник Червоній армії 02
У польському місті Мальборк знесли пам’ятник Червоній армії 03

Автор: 

демонтаж (193) історія (1071) Червона армія (11) пам’ятник (931) Польща (8615) СРСР (347)


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Топ коментарі
+35
З кацапур сьогодні жовч аж пертиме...
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09.08.2022 23:53
+34
да, мир начинает понимать, что во второй мировой войне заслуга победы над фашизмом принадлежит многим народам, но точно не рососийскому
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10.08.2022 00:18
+24
Кацапи наставили свого бетонного гівна по всіх поневолених країнах.
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10.08.2022 00:08
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З кацапур сьогодні жовч аж пертиме...
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09.08.2022 23:53 Відповісти
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10.08.2022 00:12 Відповісти
да, мир начинает понимать, что во второй мировой войне заслуга победы над фашизмом принадлежит многим народам, но точно не рососийскому
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10.08.2022 00:18 Відповісти
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10.08.2022 00:26 Відповісти
Мальборк то ось це !
а не совіцька срань

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10.08.2022 00:35 Відповісти
це - Ставка Головного командування Тевтонського ордена

мабуть що "отлічаєтся..."
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10.08.2022 02:10 Відповісти
не знаю но последний магистр сумел дать основу династии которая на уши ставила всю Европу
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10.08.2022 03:02 Відповісти
еге, це "тот", "который" вот "этот"
где Армата, кацаский брат ?

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10.08.2022 03:35 Відповісти
чи може ви вже на Геліки плюєтесь ?

не кацапам патякати про вєлічіе!
ваша доля - отстой і уніжєніє!
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10.08.2022 03:38 Відповісти
Мальборк- это самый большой в мире кирпичный средневековый замок.

Так что не смешите тут своими зарайсками.
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10.08.2022 11:06 Відповісти
русскім зато належить заслуга розв"язування другої Світової
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10.08.2022 00:49 Відповісти
Ещё немного, и мир, наконец-то, начнёт понимать, кем та война была задумана и начата.
Тогда мордор позавидует и Северной Корее и Ирану с Палестиной.
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10.08.2022 04:14 Відповісти
Это та тварь, что про Херсон орала и ржала с хохлов? В топку этот биомусор!
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10.08.2022 01:19 Відповісти
Wspaniale !!!
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09.08.2022 23:53 Відповісти
Viva Polonia!!!!
але таких монументів тут, і в німців ше СОТНІ!!
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10.08.2022 00:00 Відповісти
Co to było ?
jakiś bzdur, a nie pomnik !
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10.08.2022 00:12 Відповісти
bzdur перекладається як "бред какой то...."
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10.08.2022 00:16 Відповісти
"бздур" і без перекладу норм звучить )
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10.08.2022 00:20 Відповісти
то Ви - щирий українець-западенець !
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10.08.2022 00:27 Відповісти
Матвій Ганапольський ******** це слівце - він зі Львова
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10.08.2022 00:28 Відповісти
Перевод даже испортил красивое и громкое слово bzdur!
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10.08.2022 12:13 Відповісти
Nie ma takiego słowa jak bzdur, jest bzdura. Ale kierunek dobry!
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10.08.2022 00:36 Відповісти
Dziękuję Ci !
Zapamiętam i poprawię swój język polski
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10.08.2022 02:35 Відповісти
Мы очень любим польских ежиков!
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10.08.2022 12:14 Відповісти
Przepraszam, tłumacz Google interpretuje bzdura jako gówno = bzdura. Ale jest jeszcze inne znaczenie bzdury jako nonsensu. Która wartość jest prawdziwa? To słowo jest już "pyszne"!
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10.08.2022 02:44 Відповісти
Bzdura - znaczy nonsens, głupota i t.d.
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10.08.2022 07:06 Відповісти
В *********** буде сьогодні "епілепсія"), пОпов бухий від новостей)))
Рузьких ******* і живих і "в пам'ятниках")
Завтра кацапи стонатимуть "от бАндеревцов","фашистов","неонацистов"...
Ждем прямой эфир от "сОловьиного помета"......
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10.08.2022 00:07 Відповісти
Кацапи наставили свого бетонного гівна по всіх поневолених країнах.
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10.08.2022 00:08 Відповісти
Они как шелудивые коты территорию метили.
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10.08.2022 12:16 Відповісти
Ти схоже потік притому мізками !Це лайно бетонно совково пропагандинське.І Польша як ніхто розуміє що таке окупація як німцями так і радянцями і що вони творили.Вчи історію ! Просте питання якщо радянці звільняли европу від німців то чому рядянці не пішли додому після війни а де факто стали окупантами східної Европи?Тобі це нікорли в голову не приходило?Звільнили від німців щоб стати окупантами радянскими.
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10.08.2022 00:15 Відповісти
Ти тут до чого.Слови МИ тут зайве.Це зробило те покоління.Радянці були такими же фашиками як і самі німці це одне лайно.
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10.08.2022 00:23 Відповісти
Любе оце освободителі від фашиста.Задай собі просте питання знову чому радянці не пішли зі східної Европи після війни а автоматично стали окупантами східної Европи.Вони від фашистів звільнили а самі сатли окупантами.О це правда яка б вона не була !
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10.08.2022 00:33 Відповісти
Він був радянцем в армії і замість нього прийшли другі радянці які знесли всі уряди східної Европи.Про яку демократію і свободу тварнюка ти кажешь коли ссср окупували всю східну Европу ти дурний чи больний на всю голову?Таке лайно як ти не розуміє що таке свобода і демократія і вільна країна !А твій дід був окупантом і лайном якщо він не розумів що радянська армія це армія окупантів а не звільнених коли перебувають на чужій землі !
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10.08.2022 00:44 Відповісти
Ти розумієшь різницію між окупацією допомогу в окупації підримання цієї окупації і замовчування окупаціїї і різниця що ти окупант але віизнаєшь помилку урядку помилку цієї окупації не мовчати ?Ти розумієшь що тоді вібір без вибору був ?!Ворог був як і в середені комуняки лайно так і ззовні фашисти лайно !І тоді простий солдат був в щелепах.І він всерівно помре .Але кожен вирішє або він реально окупант або визнає що це все лайно .

Кожна армія КОЖНА армія яка звільняє країни при тому що вони про це просять і повертаються потім назад додому являються визволителями.
Кожна армія КОЖНА про яке не просять а щей залишається і виносить уряди і подпорядковує всі країни під себе ОЛКУПАНТИ !Ти це розумієшь ?!СССР це окупанти фашисти !
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10.08.2022 00:56 Відповісти
Українців заставили воювати в чужій війні, яку ще й сам совок і спровокував.

Мій дід теж до Берліна дійшов і що?
Це пам'ятники окупаційному режиму, а не людям. Солдатів-інвалідів після війни забирали і вивозили з міст, щоб вони не псували картинку.
Який турботливий совок...
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10.08.2022 11:05 Відповісти
Мені нічого більше про що с тобою фашиске лайно розмовляти ти нічим не відрізняєшься від тієї мразоти яке людей спалювало в пічках Освенцуму.
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10.08.2022 00:58 Відповісти
Мій дід був в Берліні поранений за 5 днів до закінчення війни.До останнього подиху в своєму житті він казав Комуняки це вбивці і тварюки !Пройшов всю війну притому в армії почав в 39 а повернувся 46 ! Всю війну в розвідці і він як ніхто знає як радянці знущалися і над свойми так і над чужими ! Штурмував Дніпро і чудово пам'ятав як Дніпро було красне від частин радянців де було 70% україців яких кинули як м'ясо здихати.2 чі був поранений.Я знаю про війну більше чим байки від когось як хтось когось звільняв.Знаю його розповіді що творилося в штабах як гвалтували свої своїх же дівчат купую.Як розстрілювали ротами солдат п'яні генерали так що не парь мені про освободителей.
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10.08.2022 00:30 Відповісти
Мій дід знав правду і її не боявся казати що радянці і комуняки тварюки і мерзота !А ти схоже такаж мерзота як твій дід окупант !
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10.08.2022 00:34 Відповісти
Радянці не Поляків звільняли а захоплювали територію.Не кажучи про те як радянці в Варшаві дали знищити німцям десятки тисяч Поляків коли ті повірили радянцям .Так що не треба мені про память дідів.Ще раз люба країна яка звільняє і повертається ось це переможець а не замість одного окупанта стає другим окупантом і знищує Поляків.Ще раз вчи історію неук !
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10.08.2022 00:39 Відповісти
Твій дід був радянским солдатом !Він був солдатом який звільняв свою країнй до того моменту коли не перейшов кордон і не окупував східну Европу і ця окупація була до 80 х років !Ти дурачок і цього не розумієшь що СССР звільнивши від німців повинен був повернутися додому а не окуповувати чужі території і виносити уряди !А домомагала і встановлювала в цьому РАДЯНСЬКА АРМІЯ !Ти це розумієшь бовдур шо твій дід ОКУПАНТ !
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10.08.2022 00:48 Відповісти
Не трогай взагалі українців фашисько кацапська морда ти така ж мразота як твій дід
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10.08.2022 00:49 Відповісти
Я дивуюсь вашій витримці щось довести троляці з регом від 8 серпня!!! Та послали б за кацапським кораблем і берегли б нерви.
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10.08.2022 01:25 Відповісти
Ty rzeczywiście jestes ruskim debilem! Ten pomnik - to symbol armii najeżdżcy! Pomniki poległym, w Polsce, jak i w każdym cywilizowanym państwie, znajdują się na cmentarzach ( tam pełny szacunek do każdego grobu). Ale skąd ty masz o tym wiedzieć, jak byliście dzikusami tak nimi i pozostaniecie.
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10.08.2022 00:57 Відповісти
To na pewno! Cholera, oni są! Dziękuję polskim braciom!
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10.08.2022 01:00 Відповісти
Тебе, за руским кораблем, дебил
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10.08.2022 01:10 Відповісти
Masz rację, pomnik żołnierza to wspomnienie, a głupi sowiecki betonowy słup to wstyd
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10.08.2022 02:53 Відповісти
Ruska kurwo, do budy! Gównu słowa nie dawali
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10.08.2022 00:15 Відповісти
Ucz ukraińsku mowu, debilu!
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10.08.2022 00:32 Відповісти
Bardzo dobrze!

i musimy się wzajemnie uczyć, bo jestem przekonany, że przyszłość naszych narodów może zapewnić tylko nowa Rzeczpospolita - Państwo Związkowe Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. W przeciwnym razie wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie zniewolenia

nasza historia jest napisana krwią....
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10.08.2022 03:06 Відповісти
в нас теж треба позносити отих камяних довбойобів яких совєти понастовляли
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10.08.2022 00:10 Відповісти
Bітаю Динамо, цілковито заслужена перемога
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10.08.2022 00:10 Відповісти
Все совкове, москальське має бути знищене . Поляки молодці.
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10.08.2022 00:10 Відповісти
Пишуть що на аеродромі в Нефедовке згоріло 37 літаків та 6 гвинтокрилівт
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10.08.2022 00:12 Відповісти
і ні одного кацапа? невже вони "безсмертні"?
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10.08.2022 00:13 Відповісти
Жодної людини

...
Уzzкі -- не люди!
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10.08.2022 00:24 Відповісти
https://twitter.com/Osinttechnical
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10.08.2022 00:14 Відповісти
Як би це не було чудово але це цілковита брехня.Навіть по спутнікових знімках на момент удару там не було стільки авіа техніки.
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10.08.2022 00:17 Відповісти
ви ензізаст !!!

я не проти, звісно, але на аеродромі було 22 літаки
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10.08.2022 00:18 Відповісти
"звйоздек радецкій" остаточно іде в дупу
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10.08.2022 00:12 Відповісти
Зірка демона впала!!!
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10.08.2022 00:14 Відповісти
Шикарное падение , хороший знак, срубило кацапу голову, гильотина.
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10.08.2022 00:22 Відповісти
Прикол, ІМХО, в тому, що Польща у Другій Світовій формально була не переможцем, а переможеною. Якщо в Угорщині радянські війська були згідно укладеного договору, то в НДР та Польщі - як окупаційна армія.
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10.08.2022 00:37 Відповісти
Хочу нагадати що в кіці 2СВ з боку Польщі в складі совітських фронтів воювало дві польські повнокровні армії. Ну а окупаційна армія радєцка була там 45 років, бо в Польщі совєти постаили керывниками своїх маріонеток люблінських бєрута і гомулку.
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10.08.2022 01:37 Відповісти
При освобождении Польши от фашизма много украинцев полягло на полях сражений и после войны были перезахоронения и их хоронили на солдатских кладбищах где устанавливали такие памятники...
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10.08.2022 00:46 Відповісти
не памятники, а надгробки

могили солдат в Польщі ніхто не чіпає, бо поляки Воіни, а не кацапська підла орда
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10.08.2022 03:42 Відповісти
Не мели дурниць! Тут мова йде не про "надгробки" (тобто пам"ятники над могилами) а про конкретний "пам"ятний знак", під яким ніяких поховань немає! Справжні поховання радянських солдатів на території Європи утримуються в набагато кращому стані, ніж на самій території Росії! А бетонно-кам"яні ""бевзі", встановлені на пустому місці, нікому не потрібні!
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10.08.2022 06:41 Відповісти
Все эти памятники уже замазаны рашизмом также как фашисты замазали говном древний индревропейский символ-свастику.Сносить их нужно не взирая на все вопли дедовоевалов и прочих идиотов.
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10.08.2022 02:19 Відповісти
На снос памятника Саддаму Хусейну в Багдаде похоже. У того тоже башка отвалилась.
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10.08.2022 02:54 Відповісти
Русафобія!!! Дєдиваівалє!! Путєнпамагі!...
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10.08.2022 03:32 Відповісти
поляки дужє толерантні, що не знесли цей мотлох у 90-х
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10.08.2022 04:36 Відповісти
Так, там поховано 579 осіб, причому в переважній більшості вони невідомі. Робота велася, і були встановленi частина із загиблих, серед них дуже багато українців. Зараз їх вбили повторно. Ось список українців, це приблизно третина. Вічна пам'ять героям, і горіти в пеклі свиням, що знесли цей пам'ятник, і танцюючим на кістках. ВИ МЕРЗОТНІ ТВАРЮКИ!
Гайдук Василий Георгиевич, Черниговская обл., Бобровицкий р-н, с. Броница
Осадчий Кузьма Иванович, Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, д. Владимировка
Глей Василий Григорьевич, Винницкая обл., Солобковецкий р-н, с. Сприсовка
Луценко Иван Дмитриевич, Сумская обл., Хотеньский р-н, с. Алексеевка
Гайворонский Василий Дмитриевич, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н
Павленко Прокофий Трофимович, Днепропетровская обл., Юрьевский р-н, с. Алексеевка
Перельмутер Эля Ицкович, Винницкая обл., г. Полонное
Хилюк Афанасий Максимович,Винницкая обл., Казатинский р-н, с. Гуровцы
Серебро Евгений Давыдович,Харьковская обл., г. Харьков
Гольцман Леонид Харитонович, Винницкая обл., Улановский р-н
Бершак Григорий Никитович, г. Ворошиловград
Бобень Иосиф Архипович, Черниговская обл., Тупичевский р-н
Тарнопольский Юрий Маркович, Харьков
Шевченко Павел Владимирович, Сумская обл., Сенчанский р-н, х. Мельников
Белоголовый Тарас Евтихиевич, Кировоградская обл., Елиаветградовский р-н, Цыбулив.
Лухманюк Иван Петрович, Винницкая обл., Могилевский р-н, с. Козенца.
Дончук Николай Григорьевич, Киевская обл., Уманский р-н, д. Дмитриевка
Усенко Григорий Александрович, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Еремеевка
Чернявский Василий Афанасьевич, г. Одесса, Ильичевский р-н
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10.08.2022 04:42 Відповісти
Не знаю, можливо табличку з прізвищами загиблих треба було б залишити?
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10.08.2022 05:56 Відповісти
Як там ватутін в Києві, ще стоїть?
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10.08.2022 07:40 Відповісти
Ватный Тутин!
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10.08.2022 12:17 Відповісти
У такому стані цей пам'ятник треба залишити як факт,що сталося з СРСР.😀
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10.08.2022 07:56 Відповісти
..какой это памятник,порнография засирающая горизонт.Пусть твари с болот мацковии у себя это лепят
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10.08.2022 08:40 Відповісти
Nie potrzebujemy paskudnego, betonowego kacapskiego gówna. Sława Ukrainie!
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10.08.2022 18:42 Відповісти
 
 