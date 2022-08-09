У польському місті Мальборк знесли пам’ятник Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму, сказав заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.
У місті Мальборк, що на півночі Польщі, за вказівкою Інституту національної пам’яті, було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Жителі Мальборка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримало те, що він був внесений до воєводського реєстру, тому міг бути прибраний лише за рішенням влади воєводства.
Після цього Інститут національної пам’яті обрав підрядника для демонтажу, який сьогодні за кілька годин зніс монумент. Було знищено всі елементи пам’ятника включно з радянською зіркою.
"Можна говорити про історичний момент, бо це кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму", – прокоментував заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.
За його словами, рішення про те, що звести на місці радянського пам’ятника, ухвалюватиме громада Мальборка спільно з Інститутом національної пам’яті. Ймовірно, йтиметься про монумент пам’яті жертв нацистського чи радянського тоталітарного режимів.
Як зазначає польське видання, не всі жителі Мальборка схвалили знесення пам’ятника, оскільки побоюються, що Росія у відповідь буде ліквідувати монументи, пов’язані з польською історією, зокрема в Катині.
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а не совіцька срань
мабуть що "отлічаєтся..."
где Армата, кацаский брат ?
не кацапам патякати про вєлічіе!
ваша доля - отстой і уніжєніє!
Так что не смешите тут своими зарайсками.
Тогда мордор позавидует и Северной Корее и Ирану с Палестиной.
але таких монументів тут, і в німців ше СОТНІ!!
jakiś bzdur, a nie pomnik !
Zapamiętam i poprawię swój język polski
Рузьких ******* і живих і "в пам'ятниках")
Завтра кацапи стонатимуть "от бАндеревцов","фашистов","неонацистов"...
Ждем прямой эфир от "сОловьиного помета"......
Кожна армія КОЖНА армія яка звільняє країни при тому що вони про це просять і повертаються потім назад додому являються визволителями.
Кожна армія КОЖНА про яке не просять а щей залишається і виносить уряди і подпорядковує всі країни під себе ОЛКУПАНТИ !Ти це розумієшь ?!СССР це окупанти фашисти !
Мій дід теж до Берліна дійшов і що?
Це пам'ятники окупаційному режиму, а не людям. Солдатів-інвалідів після війни забирали і вивозили з міст, щоб вони не псували картинку.
Який турботливий совок...
i musimy się wzajemnie uczyć, bo jestem przekonany, że przyszłość naszych narodów może zapewnić tylko nowa Rzeczpospolita - Państwo Związkowe Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi. W przeciwnym razie wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie zniewolenia
nasza historia jest napisana krwią....
...
Уzzкі -- не люди!
я не проти, звісно, але на аеродромі було 22 літаки
могили солдат в Польщі ніхто не чіпає, бо поляки Воіни, а не кацапська підла орда
Гайдук Василий Георгиевич, Черниговская обл., Бобровицкий р-н, с. Броница
Осадчий Кузьма Иванович, Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, д. Владимировка
Глей Василий Григорьевич, Винницкая обл., Солобковецкий р-н, с. Сприсовка
Луценко Иван Дмитриевич, Сумская обл., Хотеньский р-н, с. Алексеевка
Гайворонский Василий Дмитриевич, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н
Павленко Прокофий Трофимович, Днепропетровская обл., Юрьевский р-н, с. Алексеевка
Перельмутер Эля Ицкович, Винницкая обл., г. Полонное
Хилюк Афанасий Максимович,Винницкая обл., Казатинский р-н, с. Гуровцы
Серебро Евгений Давыдович,Харьковская обл., г. Харьков
Гольцман Леонид Харитонович, Винницкая обл., Улановский р-н
Бершак Григорий Никитович, г. Ворошиловград
Бобень Иосиф Архипович, Черниговская обл., Тупичевский р-н
Тарнопольский Юрий Маркович, Харьков
Шевченко Павел Владимирович, Сумская обл., Сенчанский р-н, х. Мельников
Белоголовый Тарас Евтихиевич, Кировоградская обл., Елиаветградовский р-н, Цыбулив.
Лухманюк Иван Петрович, Винницкая обл., Могилевский р-н, с. Козенца.
Дончук Николай Григорьевич, Киевская обл., Уманский р-н, д. Дмитриевка
Усенко Григорий Александрович, Полтавская обл., Градижский р-н, с. Еремеевка
Чернявский Василий Афанасьевич, г. Одесса, Ильичевский р-н