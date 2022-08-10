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Російському окупанту Струєву оголошено підозру за тортури та вбивства цивільний у селах Мокрець і Заворичі на Київщині. АУДIО

Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на окупанта, який віддав наказ розстріляти цивільних, і вже повідомила йому про підозру. Старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв із позивним "Беркут" підозрюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російському окупанту Струєву оголошено підозру за тортури та вбивства цивільний у селах Мокрець і Заворичі на Київщині 01

"У ході оперативно-слідчих дій СБУ зібрала беззаперечні докази, що кадровий офіцер, командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини", - йдеться у повідомленні.

У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій "Беркут" дає підлеглому цей злочинний наказ: "Да валите там всех, нах#й! Есть гражданские – нах#й в расход, сука, всех!".

За даними слідства, окупант не обмежувався тільки наказами. У селах Мокрець і Заворичі він особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх. Він вимагав надати інформацію про військовослужбовців ЗСУ, бійців Тероборони та патріотично налаштованих односельчан.

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"Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року після одного з таких жорстких допитів підлеглі "Беркута" взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді", - повыдомляють у СБУ.

СБУ нагадує про невідворотність суворого покарання для кожного окупанта, який вчинив злочини проти мирних мешканців.

Київська область (4084) СБУ (12925) воєнні злочини (1875) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+14
потвора мокшанська...
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10.08.2022 10:23
+9
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»

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10.08.2022 10:34
+6
А в Украине можно еще букву Z на автомобиль нарисовать тому, кто паркует машину на клумбе
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10.08.2022 11:12
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10.08.2022 10:18 Відповісти
Разорвать на части ************ -педофила мразного , какое подозрение⁉️
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11.08.2022 12:49 Відповісти
потвора мокшанська...
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10.08.2022 10:23 Відповісти
мікроцефал
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10.08.2022 12:15 Відповісти
Значит получит Героя России и благодарность от х-ла....
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10.08.2022 10:27 Відповісти
Звичайна бидломокшанська фізіономія накачана путінотоксиконом до білої гарячки,в кожному українцю ввижається величезний монстр що хоче їх з'їсти!
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10.08.2022 10:31 Відповісти
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»

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10.08.2022 10:34 Відповісти
А в Украине можно еще букву Z на автомобиль нарисовать тому, кто паркует машину на клумбе
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10.08.2022 11:12 Відповісти
Таких треба винищувати разом з їх нащадками. Повністю.
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10.08.2022 10:50 Відповісти
Антоша начинай привыкать к земле.
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10.08.2022 10:52 Відповісти
Никаких подозрений, только "куля в лоб"!
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10.08.2022 11:08 Відповісти
Типичная русиш швайн!
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10.08.2022 11:17 Відповісти
Когось він мені,блін нагадує...О..Всі дивилися "П'ятий елемент"? Там були такі симпатичні хлопці. Ну один в один.)
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10.08.2022 11:29 Відповісти
Швидше з Маріо

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10.08.2022 12:18 Відповісти
Як там в давнину українці говорили про цих мокшанських бабуїнів - НОС ПЛЮСКИЙ,ГЛАЗ УЗКИЙ, ЕТО РУССКИЙ. Ці стада бабуїнів андрофагів до зими точно будуть ганяти по степах України.
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10.08.2022 12:13 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.08.2022 13:03 Відповісти
Во время войны против народа Украины , нет подозрения оккупантам , есть приговор , в расход на месте...
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10.08.2022 13:13 Відповісти
Ви подивіться на цю потвору! Теорія Ломброзо в дії!
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10.08.2022 14:16 Відповісти
Запомните это жало Буратины , и закуярте его , с Джавелина...
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10.08.2022 20:38 Відповісти
Заявлять о подозрении желательно тогда, когда он с отбитыми внутренностями и переломанными рёбрами подвешен на дыбе за перебитые, вывернутые из суставов и связанные за спиной руки, еле касаясь пола ногами.
И сопровождать это подозрение следует напильником по зубам, периодически прерывая сверление его коленей электродрелью чтобы расслышать признания, издаваемые шамкающим порванным ртом.
А пока искать возможности устроить ему и ему подобным свидание с этой дыбой.
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12.08.2022 05:32 Відповісти
 
 