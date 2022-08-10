Російському окупанту Струєву оголошено підозру за тортури та вбивства цивільний у селах Мокрець і Заворичі на Київщині. АУДIО

Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на окупанта, який віддав наказ розстріляти цивільних, і вже повідомила йому про підозру. Старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв із позивним "Беркут" підозрюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході оперативно-слідчих дій СБУ зібрала беззаперечні докази, що кадровий офіцер, командир розвідроти розвідувального батальйону 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ особисто віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації села Броварського району Київщини", - йдеться у повідомленні.

У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій "Беркут" дає підлеглому цей злочинний наказ: "Да валите там всех, нах#й! Есть гражданские – нах#й в расход, сука, всех!".

За даними слідства, окупант не обмежувався тільки наказами. У селах Мокрець і Заворичі він особисто брав у полон беззбройних мирних мешканців і жорстоко, із застосуванням тортур, допитував їх. Він вимагав надати інформацію про військовослужбовців ЗСУ, бійців Тероборони та патріотично налаштованих односельчан.

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"Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року після одного з таких жорстких допитів підлеглі "Беркута" взяли на приціл місцевого мешканця, який випадково опинився поряд. У момент коли цивільний повернувся до них спиною, Струєв наказав стріляти в нього. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді", - повыдомляють у СБУ.

СБУ нагадує про невідворотність суворого покарання для кожного окупанта, який вчинив злочини проти мирних мешканців.