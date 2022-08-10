На Харківщині бійці 93-ї ОМБр поцілили в групу окупантів на двох бронемашинах. ВIДЕО безпілотника

На Харківщині бійці 93-ї окрема механізована бригада "Холодний Яр" влучним пострілом зупинили просування групи окупантів на двох бронемашинах

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на окупантів зафіксував український безпілотник. На запису видно просування двох бронемашин окупантів по польовій дорозі. В якусь мить перша машина вибухає, а вцілілі загарбники розбігаються по полю.

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