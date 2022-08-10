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На Харківщині бійці 93-ї ОМБр поцілили в групу окупантів на двох бронемашинах. ВIДЕО безпілотника

На Харківщині бійці 93-ї окрема механізована бригада "Холодний Яр" влучним пострілом зупинили просування групи окупантів на двох бронемашинах

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на окупантів зафіксував український безпілотник. На запису видно просування двох бронемашин окупантів по польовій дорозі. В якусь мить перша машина вибухає, а вцілілі загарбники розбігаються по полю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні ЗСУ знищили командний пункт російської БТГ, 35 окупантів і шість одиниць техніки, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17764) Харківщина (6054) знищення (7496)


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Топ коментарі
+40
***,ну живучие как тараканы. Может их тапком прибить?
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10.08.2022 11:47
+16
Вбийте їх усіх! Дякую ☺️
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10.08.2022 12:40
+12
Холодний Яр з "любов'ю " для холодних трупаків
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10.08.2022 11:52
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Жестоко -- кудись поспішали
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10.08.2022 11:46 Відповісти
бегают , кульки шукають
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10.08.2022 14:19 Відповісти
***,ну живучие как тараканы. Может их тапком прибить?
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10.08.2022 11:47 Відповісти
Не. Этих с калаша)
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10.08.2022 11:50 Відповісти
Крейдою від тарганів обмалювати )) Кажуть допомагає ))
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10.08.2022 11:57 Відповісти
Холодний Яр з "любов'ю " для холодних трупаків
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10.08.2022 11:52 Відповісти
А другий екіпаж моментально "сделал ноги" і до найближчої посадки. " І пошли в отступ как стрельци под Азовом"
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10.08.2022 12:30 Відповісти
Вбийте їх усіх! Дякую ☺️
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10.08.2022 12:40 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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10.08.2022 13:10 Відповісти
Слава ЗСУ!
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10.08.2022 13:51 Відповісти
замкнули кабели проводки на прикуриватель а рядом еще сапоги портянки и канистра спирта..бівает..
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10.08.2022 14:00 Відповісти
почему не грохгули остальных... ?
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10.08.2022 18:06 Відповісти
Жодного не вбили?
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10.08.2022 22:41 Відповісти
Не хватало второго снаряда туда же.
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10.08.2022 23:11 Відповісти
таргани вонючі\криси паскудні все одно добіжать до пекла))
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10.08.2022 23:32 Відповісти
 
 