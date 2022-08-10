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Остін прибув до Латвії для обговорення підтримки України та безпеки в регіоні. ВIДЕО

Ллойд Остін прилетів до Латвії з офіційним візитом.

Про це повідомив Міністр оборони США Остін в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У перший день візиту до Прибалтики високопосадовець встиг відвідати авіабазу, де проходять спільні навчання за участю латвійських та американських військових.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні. Мені дуже приємно, що моєю першою зупинкою в Латвії було відвідування військовослужбовців США та Латвії, які разом працюють на авіабазі Ліелварде. Це саме та командна робота та співпраця, що робить Альянс таким міцним", - написав Остін.

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Раніше повідомлялося, що Латвія подала клопотання до Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя особа. Держава вперше в історії скористалася правом, закріпленим у Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод, та клопотала про своє залучення до судового розгляду як третьої сторони у процесі між двома країнами.

Латвія (1360) Пентагон (1436) Остін Ллойд (521)


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Орстін так просто не літає, а Латвія член НАТИ. Робимо висновки.
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10.08.2022 11:46 Відповісти
До речі,він також переговорив з Залужним. Так що про висновки ви маєте рацію
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10.08.2022 11:51 Відповісти
Ллойд Остин , Респект 🇱🇷СУПЕР Герой ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛
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10.08.2022 14:03 Відповісти
"Прибалтики"? Може не варто говорити москальськими термінами?
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10.08.2022 11:55 Відповісти
Від терміну "ліцо кавказской національності" ніби то вже позбавились. "Іномарка" вже рідко, а "Атєчествєнний автамабіль" зовсім не вживаються навіть у повідомленнях про ДТП. А от "Прібалтіка"...
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10.08.2022 12:19 Відповісти
Прошу воздержатся от "Прибалтики" в сегодняшней терминологии. Это кацапское погоняло Балтийским странам.
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10.08.2022 12:38 Відповісти
O! Sveicināti!
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10.08.2022 15:21 Відповісти
 
 