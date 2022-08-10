Остін прибув до Латвії для обговорення підтримки України та безпеки в регіоні. ВIДЕО
Ллойд Остін прилетів до Латвії з офіційним візитом.
Про це повідомив Міністр оборони США Остін в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
У перший день візиту до Прибалтики високопосадовець встиг відвідати авіабазу, де проходять спільні навчання за участю латвійських та американських військових.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні. Мені дуже приємно, що моєю першою зупинкою в Латвії було відвідування військовослужбовців США та Латвії, які разом працюють на авіабазі Ліелварде. Це саме та командна робота та співпраця, що робить Альянс таким міцним", - написав Остін.
Раніше повідомлялося, що Латвія подала клопотання до Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя особа. Держава вперше в історії скористалася правом, закріпленим у Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод, та клопотала про своє залучення до судового розгляду як третьої сторони у процесі між двома країнами.
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