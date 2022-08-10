Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму після вибухів у Новофедорівці: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВIДЕО

Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, росіянка крізь сльози розповідає про те, як їй подобалося на окупованому півострові і що вона дуже не хоче назад в Росію.

Нагадаємо, що росіяни массово почали тікати з Криму після вчорашніх вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці.

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9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.