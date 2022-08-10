Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму після вибухів у Новофедорівці: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВIДЕО
Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, росіянка крізь сльози розповідає про те, як їй подобалося на окупованому півострові і що вона дуже не хоче назад в Росію.
Нагадаємо, що росіяни массово почали тікати з Криму після вчорашніх вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці.
9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пасилаю лучі емпатіі
Хорошєго настроєнія вам )))
Не одній їй погано на паРаші , є в мене одна знайома , родом з рашки , з оренбургської обл , мешкає в Україні років зо 10 вже ,, питаю її - додому не тягне ? Та Боже збав , каже , від такого ,, я тут в Україні як заново на світ народилася .. ! . Тут каже - свобода , люди кращі , і сам почуваєш себе людиною .
Сидіть в своєму "рускому мірі" і не псуйте навколишній світ.
...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
Женіть цю нечість, рідненькі, назад в мордор. Хай горять у пеклі.
Крим - це Україна!!!
і по- домашньому 😠
Так зробіть у себе на кацапіі все по- людські , а не по- жлобячому !
А шо такоє? "Нравіцца, нє нравіцца - тєрпі, мая красавіца!"
В войсках, как вспоминают ветераны обороны, об эвакуации не думали. Ведь был приказ драться до последнего. Жила еще надежда на лучший исход сражения.
Не дожидаясь официального решения Ставки, командование СОР с ночи 30 июня негласно приняло решение о подготовке к частичной эвакуации. В течение 30 июня в штабе шла скрытая работа по подготовке списков на эвакуацию.
Эвакуации в первую очередь подлежали высшее командование и командный состав от командира полка и выше, а также ответственные партийные и государственные работники города.
Командующий Приморской армией генерал Петров кинул войска и со своим штабом первый убежал на подводной лодке Щ-209.
Конечно, генерал Петров лучше всех знал обстановку на фронте обороны. Армия знала и верила ему. Его имя для бойцов и командиров в тот тяжелейший момент, что «Петров с нами», подняло бы их моральный дух и силы сопротивления врагу.
Командование СОР, получив разрешение на эвакуацию ответственных работников и командиров от наркома ВМФ Кузнецова, не стало дожидаться директивы на эвакуацию от своего непосредственного командования - командующего Северо-Кавказским фронтом.
Несмотря на эти объективные обстоятельства, в исторической памяти защитников Севастополя, которые оказались в плену, отложилось то, что их тогда просто бросили, предали. А после всего Сталин заявил, что у него нет военнопленных, а есть только предатели.
Сегодня все повторится, руководящий состав, партийные работники, судьи, следователи и все те, кто предал Украину уже бегут с Крыма. У кого мозгов нет, их кинут защищать эвакуацию этих прихвостней, их будут заставлять погибать. Поэтому, у кого есть, что-то в голове, сдавайтесь украинской армии, сохраните свои жизни или бегите с Крыма, уносите ноги, пока есть время.
Это было ровно 80 лет назад.
4 июля 1942 г. Совинформбюро сообщило "По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь . " Но советские войска город не оставляли.
СОР - Севастопольский оборонительный район , был создан Ставкой Верховного Главнокомандования 4 ноября 1941 года , начальник - вице-адмирал Октябрьский , заместитель - Петров.
30 июня 1942 года Октябрьский сообщил в Ставку , что ".... мы продержимся 2- 3 дня..." и запросил у Ставки разрешение вывезти в ночь на 01.07.1942 из окружённого немцами Севастополя самолетами 200-250 командиров и партработников , а также "если удастся , самому покинуть Севастополь , оставив здесь .....Петрова".
Ставка утвердила эти предложения , т.е. оставила 80000 солдат и матросов без командования.
Петров был "не дурак" и передал командование генералу Новикову , а сам , 1 июля , вместе с штабом- 63 человека , на подводной лодке ушел в Новороссийск. Генерал Новиков при попытке сбежать из Севастополя , попал в плен к немцам.
Всего 1200 партработников и командиров смогли покинуть Севастополь.
Вскоре была учреждена медаль "За оборону Севастополя". В числе первых её получили Октябрьский и Петров.
Читайте в интернете - "Брошенный гарнизон", газета "Зеркало Недели" , 07.07.2012.
Мой дедушка , учитель географии , сапёр , попал в плен в Севастополе 30 июня 1942 г. Умер в концлагере 30 января 1943 года. Лагерь -ШТАЛАГ 318 (VIII F) , г.Ламсдорф, Цейтхайн, Верхняя Силезия, Германия. , (совр. Ламбиновице - Щадурщице (Lambinowice - Szadurczyce), Польша).
Що згодилися в 1991 році жити в складі автотомної республіки в складі України, не рашки!
А ви там усі понаєхавшиє, як в багатьох інших регіонах України!
Хорош был бы Айфон за 150.
А уж как душевно было бы ездить на новом Мерсе за 1000.
Всё это реально, если ты - скупщик краденного. Так же реально, как и наказание за это.
Скупай, но помни.