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Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму після вибухів у Новофедорівці: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВIДЕО

Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, росіянка крізь сльози розповідає про те, як їй подобалося на окупованому півострові і що вона дуже не хоче назад в Росію.

Нагадаємо, що росіяни массово почали тікати з Криму після вчорашніх вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські туристи тікають з пляжу після вибухів в окупованій Новофедорівці: "Мамулечка, надо сваливать. Не спасет нас твой деревянный домик". ВIДЕО

9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Автор: 

Крим (14185) аеродром (302)


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Топ коментарі
+155
От так з 30-х років вони "уютно, по-домашнему " жили в хатах українців слобожанщині, виданих у Сибір.
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10.08.2022 13:46
+136
****** орочья самка, ты смотри, приперлась в чужую хату - "как в сваём доме жили"
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10.08.2022 13:45
+116
Нах** в *****!
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10.08.2022 13:44
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Сльози мєшают мнє гаварить
Пасилаю лучі емпатіі
Хорошєго настроєнія вам )))
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10.08.2022 15:32 Відповісти
смотря на ее МОРДУ потверждается тот факт ,что эта русня----- смесь монголов и мордвы
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11.08.2022 09:27 Відповісти
Имеете что-то против монголов ? Мордвы ? Вы - лучше , чем монголы или мордва ? "Истинный ариец" , что ли ? А что до этой дамочки , так вот : нечего тут сопли размазывать . Не было бы "крымнаша" ( небось , тоже слёзы от умиления тогда роняла ) , её в Алушту , что ли , никто бы не пускал ? А теперь - навряд ли столь ей любезный Крым увидит.
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11.08.2022 14:55 Відповісти
В себе, тварини робіть свій дім, щоб все було душевно і по-домашньому, а не розносите по світу людям страждання, смерть і війни. Більшої потвори на замлі за кацапа немає і ніколи не буде!
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10.08.2022 15:32 Відповісти
"Как в своем доме..." - наголос на слові "как" (бо знає падло, що то чужа земля).
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10.08.2022 15:32 Відповісти
Ну от кацапи , а уявіть - при Україні там було ще краще . !! .

Не одній їй погано на паРаші , є в мене одна знайома , родом з рашки , з оренбургської обл , мешкає в Україні років зо 10 вже ,, питаю її - додому не тягне ? Та Боже збав , каже , від такого ,, я тут в Україні як заново на світ народилася .. ! . Тут каже - свобода , люди кращі , і сам почуваєш себе людиною .
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10.08.2022 15:33 Відповісти
В цих зайвехромосомних територія як континент, а воно все одно лізе в чужі країни, окуповує території і курва відразу " Как в своем доме" почувається.
Сидіть в своєму "рускому мірі" і не псуйте навколишній світ.
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10.08.2022 15:34 Відповісти
Називают себя православными, а заповедей св. отцов не знают: "Похищенное чужое добро, - как огонь. В дом вшедшее все прочее имение поедает, ибо где неправда, там никакого дора не будет, но всякое злополучие последует."
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10.08.2022 15:35 Відповісти
Хм.. а в мене ще питання - а шо в неї з губами? "об ракушкі на пляже натьорла"?
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10.08.2022 15:35 Відповісти
Схожа на оту кругломорду "актрісу", що ще 14-го року гастролювала і розповідала, що всьо нє так адназначно.
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10.08.2022 15:38 Відповісти
Так губи у неї "по-домашнєму" робочі.
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10.08.2022 16:49 Відповісти
Як то кажуть - п***уй на х** з Криму і попутний вітер тобі в спину
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10.08.2022 15:36 Відповісти
А в дупу - пирьйину
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10.08.2022 17:53 Відповісти
А в себе вдома не можеш зробити так само? Тільки треба вкрасти, вбити і влізти в чуже. Росія - країна терорист із мільйонами населення - терористами
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10.08.2022 15:37 Відповісти
увалюй в свій ссаний Саратов і подалі від України. А чого ж ви у себе "па-дамашнему" не можете зробити?? Тільки і можете, що на готове припертися.
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10.08.2022 15:38 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZUm7IimdS7rhMJxDm-tg0R9aS7QPzosko2NgOyU15KR3_uogYFb4IAlbRjxJUn3EFPer2x12sg_a8wjlzIJCGvv8JA3efFFG-U8NR2VRaPua1u0zvQSJbDvRzHREBmYNLsLtBlKBDY8kUjkilsXdXfhpVkOGmjwGqYI2b8_DEzgcm2RYjxugeFfkv8xmM7oPQ3pruu-YwA8Zfp5ksWUoZMq7gjn_Sj5mlvKTYuCcPO2jg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

...Що значить "свалівать", тож тільки-но на Херсонщину вчителювати намастились, "жена хотєла сад"?! (це я все ще під враженням від інтерв'ю з рос. вчителями в "Новой газете" - була, доки мене оце ударом по аеропорту в Саках не порадували, слава ЗСУ, - кажуть, це звідти песиголовці по нас Кинжалами гатили, так що в цьому прекрасному фільмику і мораль на місці - все на місці, суцільна тобі калокагатія!)
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10.08.2022 16:48 Відповісти
В тому саду їх і повісять, падлюка рашистських
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10.08.2022 17:58 Відповісти
Стільки "добрих побажань" цій самиці орка що і нічого від себе ще побажати.
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10.08.2022 15:38 Відповісти
Не хочешь - не уезжай. Кто тебя заставляет.
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10.08.2022 15:38 Відповісти
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10.08.2022 15:42 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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10.08.2022 15:44 Відповісти

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10.08.2022 15:45 Відповісти
Уроды.
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10.08.2022 15:50 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
Женіть цю нечість, рідненькі, назад в мордор. Хай горять у пеклі.
Крим - це Україна!!!
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10.08.2022 15:46 Відповісти
Порівняно із кацапськими є@ енями , звісно що в Криму все задушевно
і по- домашньому 😠
Так зробіть у себе на кацапіі все по- людські , а не по- жлобячому !
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10.08.2022 15:49 Відповісти
москалей гнать сцаными тряпками
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10.08.2022 15:50 Відповісти
Вообще не хочу уезжать! ©

А шо такоє? "Нравіцца, нє нравіцца - тєрпі, мая красавіца!"

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10.08.2022 15:52 Відповісти
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10.08.2022 15:54 Відповісти
дамой, кацапсины, на родину-уродину!
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10.08.2022 15:57 Відповісти
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10.08.2022 16:09 Відповісти
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10.08.2022 16:16 Відповісти
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10.08.2022 16:21 Відповісти
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10.08.2022 16:30 Відповісти
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10.08.2022 16:34 Відповісти
вЯличие и процвЯтание на паРаше. чАво, не видно разве?

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10.08.2022 16:42 Відповісти


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10.08.2022 18:06 Відповісти
Бегство россиян с оккупированного украинского Крыма сегодня. напоминает бегство Красной армии в 1941г. История повторяется. Позволю себе процитировать описание этого бегства.

В войсках, как вспоминают ветераны обороны, об эвакуации не думали. Ведь был приказ драться до последнего. Жила еще надежда на лучший исход сражения.

Не дожидаясь официального решения Ставки, командование СОР с ночи 30 июня негласно приняло решение о подготовке к частичной эвакуации. В течение 30 июня в штабе шла скрытая работа по подготовке списков на эвакуацию.

Эвакуации в первую очередь подлежали высшее командование и командный состав от командира полка и выше, а также ответственные партийные и государственные работники города.

Командующий Приморской армией генерал Петров кинул войска и со своим штабом первый убежал на подводной лодке Щ-209.

Конечно, генерал Петров лучше всех знал обстановку на фронте обороны. Армия знала и верила ему. Его имя для бойцов и командиров в тот тяжелейший момент, что «Петров с нами», подняло бы их моральный дух и силы сопротивления врагу.

Командование СОР, получив разрешение на эвакуацию ответственных работников и командиров от наркома ВМФ Кузнецова, не стало дожидаться директивы на эвакуацию от своего непосредственного командования - командующего Северо-Кавказским фронтом.

Несмотря на эти объективные обстоятельства, в исторической памяти защитников Севастополя, которые оказались в плену, отложилось то, что их тогда просто бросили, предали. А после всего Сталин заявил, что у него нет военнопленных, а есть только предатели.

Сегодня все повторится, руководящий состав, партийные работники, судьи, следователи и все те, кто предал Украину уже бегут с Крыма. У кого мозгов нет, их кинут защищать эвакуацию этих прихвостней, их будут заставлять погибать. Поэтому, у кого есть, что-то в голове, сдавайтесь украинской армии, сохраните свои жизни или бегите с Крыма, уносите ноги, пока есть время.
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10.08.2022 16:00 Відповісти
Спасибо Вам. Ведь ЭТО знают единицы у нас в Украине. Не знают и орки , они только могут вопить "Можем повторить!" Что повторить ?
Это было ровно 80 лет назад.
4 июля 1942 г. Совинформбюро сообщило "По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь . " Но советские войска город не оставляли.
СОР - Севастопольский оборонительный район , был создан Ставкой Верховного Главнокомандования 4 ноября 1941 года , начальник - вице-адмирал Октябрьский , заместитель - Петров.
30 июня 1942 года Октябрьский сообщил в Ставку , что ".... мы продержимся 2- 3 дня..." и запросил у Ставки разрешение вывезти в ночь на 01.07.1942 из окружённого немцами Севастополя самолетами 200-250 командиров и партработников , а также "если удастся , самому покинуть Севастополь , оставив здесь .....Петрова".
Ставка утвердила эти предложения , т.е. оставила 80000 солдат и матросов без командования.
Петров был "не дурак" и передал командование генералу Новикову , а сам , 1 июля , вместе с штабом- 63 человека , на подводной лодке ушел в Новороссийск. Генерал Новиков при попытке сбежать из Севастополя , попал в плен к немцам.
Всего 1200 партработников и командиров смогли покинуть Севастополь.

Вскоре была учреждена медаль "За оборону Севастополя". В числе первых её получили Октябрьский и Петров.
Читайте в интернете - "Брошенный гарнизон", газета "Зеркало Недели" , 07.07.2012.

Мой дедушка , учитель географии , сапёр , попал в плен в Севастополе 30 июня 1942 г. Умер в концлагере 30 января 1943 года. Лагерь -ШТАЛАГ 318 (VIII F) , г.Ламсдорф, Цейтхайн, Верхняя Силезия, Германия. , (совр. Ламбиновице - Щадурщице (Lambinowice - Szadurczyce), Польша).
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10.08.2022 17:23 Відповісти
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10.08.2022 19:40 Відповісти
Вот іменна шта КАК!!! Прийшла, ****, на нашу святу землю, ступила своїми брудними лаптями, наче вдома у себе в засраній расєї
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10.08.2022 16:01 Відповісти
не*уй шмарклі розпускать
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10.08.2022 16:05 Відповісти
Увалюй на..х..уй по душевному!!Тепер на черзі Кримский Міст !!!чекаемо коли вже хтось закурить!!!!
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10.08.2022 16:08 Відповісти
І це теперішній час. Час технологій, коли практично все можна зафіксувати камерами чи звукозапис. А тепер уявіть трошечки минулий час... 20-е сторічння, та навіть 19-е. Уявіть яка безпокарність була у всих цих мразюк з руського мира.
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10.08.2022 16:09 Відповісти
Східняки ніяк не хотіли зрозуміти західняків , які відчули "руській мір" ще з 1939-го. Тепер може зрозуміють ?
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10.08.2022 17:38 Відповісти
твій дом на сахаліні,підараска
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10.08.2022 16:15 Відповісти
Едь детка накуй , в дЯревню ******* .
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10.08.2022 16:24 Відповісти
Єкай на куй!
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10.08.2022 17:27 Відповісти
А скільки українських сімей змушені були залишати свої рідні домівки і тікати, щоб не загинути, через таких вонючих орків!!!
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10.08.2022 16:26 Відповісти
Назад в свой мухосранск кобыла.
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10.08.2022 16:35 Відповісти
Чому расіяні тікають від війни, вони ж так хотіли павтаріть? а як же "мі сваіїх не брасаєм"?
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10.08.2022 16:43 Відповісти
Шкода що жива
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10.08.2022 16:57 Відповісти
Не слід шкодувати дурнів, які страждають від надлишку проблем: більшу частину своїх проблем ці дурні створюють самі, а також підкидають проблеми один одному або вигадують спільні - на всю безглузду братію. ©
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10.08.2022 16:57 Відповісти
нах с пляжа....
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10.08.2022 17:32 Відповісти
Коли рузьке ****** - що ж може бути відрадніше?
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10.08.2022 17:32 Відповісти
Єкай на куй!
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10.08.2022 17:34 Відповісти
глазики узенькие, сосало безразмерное - типичная кацапка
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10.08.2022 17:35 Відповісти
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10.08.2022 17:41 Відповісти
Твій дім- тюрма.
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10.08.2022 17:47 Відповісти
О как… нам тоже нравилось жить у себя дома… мы привыкли). Но земля круглая- начинайте учиться терпеть и бежать!
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10.08.2022 18:03 Відповісти
Нравится не нравится терпи моя красавица , Бу-га га га ) Забыла заповедь святую, грешная !Дома в корыте подмоешся...
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10.08.2022 18:09 Відповісти
ніби і не починали, а якби вдалині показались біндеровци, то певно вср*лась би
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10.08.2022 18:27 Відповісти
На#уй вали, су|(@ кацапская...
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10.08.2022 18:40 Відповісти
Них*я себе! Прижилась она, тварь, в чужом доме! "душевно, по-домашнему"!!! Нах.. с чужого дома, скотина кацапская!🤬🤬🤬
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10.08.2022 18:41 Відповісти
своїми б руками вас мразот вдавив би. уйобуйте поки не пізно
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10.08.2022 19:53 Відповісти
Добре б їй зашморг на шию, і повісити в Криму - кацапці губошлепой мінетниці Крим сподобався.
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10.08.2022 20:15 Відповісти
Нічого, що там "вдома" то кримських татарів!
Що згодилися в 1991 році жити в складі автотомної республіки в складі України, не рашки!
А ви там усі понаєхавшиє, як в багатьох інших регіонах України!
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10.08.2022 20:55 Відповісти
Твій дом в Мухосранкі ! Туда і вали пока жива !
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10.08.2022 20:58 Відповісти
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10.08.2022 21:38 Відповісти
Хорошо бы заиметь Ролекс баксов за 100.
Хорош был бы Айфон за 150.
А уж как душевно было бы ездить на новом Мерсе за 1000.
Всё это реально, если ты - скупщик краденного. Так же реально, как и наказание за это.
Скупай, но помни.
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10.08.2022 21:56 Відповісти
Вали, су**а кацапская, в родные *****. Там твой дом.
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10.08.2022 22:02 Відповісти
Тікайте, бо скоро керченський міст буде знищено !
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10.08.2022 23:32 Відповісти
дома будеш атсасувать.. поки ще він твій.. не ктайців..)))
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10.08.2022 23:43 Відповісти
****** в мухосранськ там по домашньому
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11.08.2022 00:45 Відповісти
дайош камні с нєба на керченський міст! оце паніка буде.. рабсіянє будуть скакати в пучіну морську.. прямо за москвою ..
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11.08.2022 01:29 Відповісти
напевно жила ліпше ніж удома в Мухосранську. Тут і хата на халяву віджата і жіноча білизна ношена але чиста і парфуми. все ж унітаз а не очко у клозеті на подвір'ї. Яка печалькка жили як у себе вдома....
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11.08.2022 02:55 Відповісти
Цікаво що з собою приххопила.
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11.08.2022 02:56 Відповісти
в мурманске . в магадане на сахалине . кстати он японский остров . в архангельске и воркуте будеш шалава отдыхать там очень все ..душевно.. и по домашнему . а в украинсом крыму будут хлопки пока вы уроды не ********* с полуострова . и поторопитесь пока мост не хлопнули . а то придется на надувном матрасе в родную говень тикать
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11.08.2022 06:19 Відповісти
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11.08.2022 07:30 Відповісти
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11.08.2022 07:31 Відповісти
Кримські татари теж жили по домашньому, поки ви,фашисти, їх не виселили і не винищили, та не заселились на їхню землю
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11.08.2022 08:52 Відповісти
Душевно... Как в своем доме... Це пі@дець. Який твій дом? Хто тебе кликав? На чужій крові і сльозах. Сидять, копирсаються в своєму болоті, а тоді вилазять "королевішни", усі їм винні, бо.... просто винні. Ну да, тут матом не розмовляли, що "исконно руское" - не таке вже й круте?
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16.08.2022 22:53 Відповісти
Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили! - Вали и побыстрее, пока жива! Понять можно - в рассеи терять было нечего, а тут на всем готовом, заработанным не своим трудом, но... Ваш дом - свинарник в рассеи. В Крым вас никто не звал!
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17.08.2022 18:22 Відповісти
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