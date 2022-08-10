Двох колишніх правоохоронців Донеччини судитимуть за інформування ворога про позиції ЗСУ, - ДБР. ВIДЕО
Двом чоловікам, що повідомляли ворожі канали про позиції українських військових, загрожує 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Розслідування провадження відносно двох колишніх правоохоронців Донеччини, які поширили відеозйомку з розташуванням позиції ЗСУ завершено, матеріали передано до суду. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.
За даними слідства, у травні 2022 року експравоохоронці здійснили відеозйомку позицій Збройних Сил України на Донеччині. Місце дислокації українських військовослужбовців було поширено у російському чат-боті. Дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеці військових, які захищають Україну.
Експравоохоронців затримано, їм повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
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ч. 2 ст. 114-2 КК України, надіюсь це попередня кваліфікація.
https://www.youtube.com/watch?v=-xwfRQ34qv4 Зупиніть війну! - YouTube
А ти, все баниш. То, цензор, на кого працює?
І, давай. Цензор. Працюй. Юру поважаю.
Но при этом прилеты исключительно по гражданским объектам.
Понятно, что по ту сторону кровожадный враг, но ответки ему летят от ВСУ и зная (согласно наводкам) где расположены ВСУ, было бы логично бить по ним, но этого не происходит.
Я человек не военный, но что-то здесь не так.
Можем упростить. Стоят два человека, один косит траву, а второй в Вас стреляет. Вы хотите убить первого, так как Вы кровожадный орк. Не будет ли логично убить первым того, кто в Вас стреляет, а уже потом утолить свою жажду крови, убив мирного ?!
А судя по сводкам, прилеты в таком количестве по мирным объектам, что на военных не должно снарядов хватать. А как мы знаем, у русских их уже практически нет.
І це результат цілеспрямованої селекції, яка проводилась всі роки незалежності.