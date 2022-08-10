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Новини Відео Війна
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Двох колишніх правоохоронців Донеччини судитимуть за інформування ворога про позиції ЗСУ, - ДБР. ВIДЕО

Двом чоловікам, що повідомляли ворожі канали про позиції українських військових, загрожує 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Розслідування провадження відносно двох колишніх правоохоронців Донеччини, які поширили відеозйомку з розташуванням позиції ЗСУ завершено, матеріали передано до суду. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

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За даними слідства, у травні 2022 року експравоохоронці здійснили відеозйомку позицій Збройних Сил України на Донеччині. Місце дислокації українських військовослужбовців було поширено у російському чат-боті. Дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеці військових, які захищають Україну.

Експравоохоронців затримано, їм повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 2 ст. 114-2 КК України). 

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колабораціонізм (1170) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+8
мусора-коллаборанты. как неожиданно...
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10.08.2022 17:25
+6
мусора есть мусора... от слова мусор
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10.08.2022 17:26
+6
А як щодо розслідування відеозйомки одного народного депутата зі "Слуги народу" і одного радника президента Зєлєнского з Яворівського полігону на фоні бійців Іноземного легіону, після якої на полігон прилетіли ракети, які принесли не лише руйнування казарм, але й загинули десятки військовослужбовців? Їм хоч підозру оголосили? Хоча про що це я? 🤔 І один, і другий комфортно почувають себе на своїх посадах і сьогодні.
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10.08.2022 17:45
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мусора-коллаборанты. как неожиданно...
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10.08.2022 17:25 Відповісти
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10.08.2022 18:38 Відповісти
мусора есть мусора... от слова мусор
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10.08.2022 17:26 Відповісти
Скільки? 8-м років? За співучасть у вбивстві, чи замах на вбивство?
ч. 2 ст. 114-2 КК України, надіюсь це попередня кваліфікація.
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10.08.2022 17:29 Відповісти
Это на двоих , условно .
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10.08.2022 17:59 Відповісти
Хочу всіх застерегти від предвзятого відношення до міліції минулих часів України. Я, сам давно пенсіонер МВС. Застав СССР. То, що зробили з системою, це позор.
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10.08.2022 17:32 Відповісти
Про вас пенсионеров отдельная тема, вас хоть как то "гоняли", и вы берега не всегда путали, а новые упыри совсем под собой земли не чувствуют!! При том ВЕЗДЕ!!! Так что защищать новых палисиянтов не надо!!!
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10.08.2022 17:48 Відповісти
Яка отдельна тема? Ми, працювали для людей і при СССР і при любій дальше владі. Західна Україна. І спокійно живу. Бо не гімнист був.
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10.08.2022 17:56 Відповісти
пздиш, себе виправдовуєш. більш підлої породи немає
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10.08.2022 17:57 Відповісти
Не суди по собі.
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10.08.2022 17:59 Відповісти
Приїжджай, на західну Україну з добрими думками. Ніхто не троне. Навіть не на том язике разговори. Ти, московіта троль, .....
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10.08.2022 18:02 Відповісти
Ти, мене дальше в спам? Забув як звати. Цензор блокує думки?
https://www.youtube.com/watch?v=-xwfRQ34qv4 Зупиніть війну! - YouTube
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10.08.2022 17:49 Відповісти
Підніми архіви. І згадай пісню, теперішню, яремчука.. Зінкевича? То, був я. Про вільну Україну.
А ти, все баниш. То, цензор, на кого працює?
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10.08.2022 18:37 Відповісти
На перемогу? Чи на продовження?
І, давай. Цензор. Працюй. Юру поважаю.
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10.08.2022 18:39 Відповісти
Тиждень перед хітом, тут кинув посилання. Перевіряй.
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10.08.2022 18:40 Відповісти
ой, не куме, не пздіть. як в ваші часи били та катували, нинішні -діти малі. бачив я вашу міліцію
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10.08.2022 17:56 Відповісти
Може і повірив би, якби не жив сам в ті часи. А ще був такий собі Щолоков, Микола Онисимович. Ну, він канєшно, із серії "коє ґдє у нас парой", дарма що члєн ЦК і генерал Армії. Так що з системою почали "робити" давно, є підозри, що навіть не з часів ВЧК, а значно, значно раніше. І "сістєма" у всі часи залишалася незмінною...
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10.08.2022 18:07 Відповісти
Слабохарактерні
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10.08.2022 17:35 Відповісти
А як щодо розслідування відеозйомки одного народного депутата зі "Слуги народу" і одного радника президента Зєлєнского з Яворівського полігону на фоні бійців Іноземного легіону, після якої на полігон прилетіли ракети, які принесли не лише руйнування казарм, але й загинули десятки військовослужбовців? Їм хоч підозру оголосили? Хоча про що це я? 🤔 І один, і другий комфортно почувають себе на своїх посадах і сьогодні.
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10.08.2022 17:45 Відповісти
Очень и удивительно!!! Были *****...ми, ими и остались, и реформа не помогла от слова совсем!!! Простите за мой французский!!!
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10.08.2022 17:45 Відповісти
реформували тільки патрульку, доки чорт не перепудився, що втрачає можливість управляти вручну. а вся інша блдва залишилася
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10.08.2022 18:00 Відповісти
А когда будут задержан Аваков со своей бандой?
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10.08.2022 17:56 Відповісти
Судя по сводкам о задержании наводчиков их по несколько в каждом городе, причём они действуют независимо друг от друга.
Но при этом прилеты исключительно по гражданским объектам.
Понятно, что по ту сторону кровожадный враг, но ответки ему летят от ВСУ и зная (согласно наводкам) где расположены ВСУ, было бы логично бить по ним, но этого не происходит.
Я человек не военный, но что-то здесь не так.
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10.08.2022 18:00 Відповісти
Все тут "так". По - перше, як заявляють "асвабадітєлі" - " ето нє ми, ето укрофошизди". Насправді, коли є інформація про ймовірне скупчення військових - б'ють і туди. А щоденні удари по цивільній інфраструктурі - то звичайний терор. Щоб "насєлєніє енергічнєє ждало асвабаждєнія" а після "асвабаждєнія асвабаждьонниє шустрєє на рєфєрєндум бєжалі".
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10.08.2022 18:36 Відповісти
Это больше похоже на пламенную речь Зеленского.
Можем упростить. Стоят два человека, один косит траву, а второй в Вас стреляет. Вы хотите убить первого, так как Вы кровожадный орк. Не будет ли логично убить первым того, кто в Вас стреляет, а уже потом утолить свою жажду крови, убив мирного ?!
А судя по сводкам, прилеты в таком количестве по мирным объектам, что на военных не должно снарядов хватать. А как мы знаем, у русских их уже практически нет.
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10.08.2022 20:18 Відповісти
Не розумію, чому згідно військового часу цих зрадників не стратили? У ментів рефлекс на гроші. требо було Міхо слухати й робити нову поліцію, а не аваківську кодлу зрадників та хабарникі
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10.08.2022 18:34 Відповісти
Та ніби то й намагались. Але свіжі огірки кинули до діжки із тогорічними квашеними...
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10.08.2022 18:38 Відповісти
Расстрелять!
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11.08.2022 04:34 Відповісти
Що характерно, то це що саме серед правоохоронів всіх мастей найбільше зрадників.
І це результат цілеспрямованої селекції, яка проводилась всі роки незалежності.
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11.08.2022 09:55 Відповісти
vyporoty na ploshchi
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12.08.2022 05:49 Відповісти
 
 