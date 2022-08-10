Двох колишніх правоохоронців Донеччини судитимуть за інформування ворога про позиції ЗСУ, - ДБР. ВIДЕО

Двом чоловікам, що повідомляли ворожі канали про позиції українських військових, загрожує 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Розслідування провадження відносно двох колишніх правоохоронців Донеччини, які поширили відеозйомку з розташуванням позиції ЗСУ завершено, матеріали передано до суду. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

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За даними слідства, у травні 2022 року експравоохоронці здійснили відеозйомку позицій Збройних Сил України на Донеччині. Місце дислокації українських військовослужбовців було поширено у російському чат-боті. Дії фігурантів створили загрозу знищення позицій ЗСУ та безпеці військових, які захищають Україну.

Експравоохоронців затримано, їм повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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