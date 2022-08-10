Через санкції Білорусь не може випускати молоко в упаковках Tetra Pak: Лукашенко доручив "за ніч перебудувати" виробничі лінії. ВIДЕО

Білорусам, ймовірно, доведеться звикати до молока в пакетах та пляшках через проблеми з постачанням упаковки Tetra Pak

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова Мінсільгосппроду РБ Ігор Брило доповів білоруському диктатору Олександр Лукашенку, що на складах майже немає жодних запасів і поки що не вдається замістити цей сегмент у повному обсязі.

"Вони ж не їдять тетрапак. Люди ж їдять те, що в тетрапаку". Так ви вийдіть і скажіть: "Люди добрі, так, поки у нас є проблема з цим тетрапаком, купуйте, будь-ласка, той же продукт, тільки в пакетах він буде", - сказав Лукашенко.

Брило у відповідь пояснив, що виробничі лінії необхідно перебудувати.

"Війна йде. Перебудуйте за добу, за ніч!" - відповів Лукашенко.

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