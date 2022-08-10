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Через санкції Білорусь не може випускати молоко в упаковках Tetra Pak: Лукашенко доручив "за ніч перебудувати" виробничі лінії. ВIДЕО

Білорусам, ймовірно, доведеться звикати до молока в пакетах та пляшках через проблеми з постачанням упаковки Tetra Pak

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голова Мінсільгосппроду РБ Ігор Брило доповів білоруському диктатору Олександр Лукашенку, що на складах майже немає жодних запасів і поки що не вдається замістити цей сегмент у повному обсязі.

"Вони ж не їдять тетрапак. Люди ж їдять те, що в тетрапаку". Так ви вийдіть і скажіть: "Люди добрі, так, поки у нас є проблема з цим тетрапаком, купуйте, будь-ласка, той же продукт, тільки в пакетах він буде", - сказав Лукашенко.

Брило у відповідь пояснив, що виробничі лінії необхідно перебудувати.

"Війна йде. Перебудуйте за добу, за ніч!" - відповів Лукашенко.

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Автор: 

Білорусь (7966) Лукашенко Олександр (2660) санкції (12073)


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Топ коментарі
+48
Цікаво яке це війна в старого таракана йде?
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10.08.2022 18:10
+46
Да разливайте уже в бидоны с молоковозов.
Верните уже наконец все в зад
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10.08.2022 18:08
+32
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10.08.2022 18:09
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"Ты пасматри на эту скатину..." Ну як з неї можна перебудувати виробничі лінії?))
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10.08.2022 18:07 Відповісти
АНАЛАГАВНАНЕТ!!!
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10.08.2022 18:25 Відповісти
На єтот гной?
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10.08.2022 18:26 Відповісти
Да разливайте уже в бидоны с молоковозов.
Верните уже наконец все в зад
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10.08.2022 18:08 Відповісти
На розлив і в бідончик
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10.08.2022 18:09 Відповісти
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10.08.2022 18:09 Відповісти
Цікаво яке це війна в старого таракана йде?
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10.08.2022 18:10 Відповісти
НО но но!!!! РАЗГОВОРЧИКИ!!! Это вам не это, вам тут не здесь!!! Батцька сказал одна ночь, значит одна ночь, и ни ипет!!! Развели тут сопли, не возможности, не могем, ВОЙНА ВАШУ МАТЬ!!! (Какая у них нах война непонятно???) Так шо упирод!!!
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10.08.2022 18:23 Відповісти
В головi.. Видно ж що там такi боi йдуть..курська дуга вiдпочиваЭ..
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10.08.2022 18:47 Відповісти
Таракани в голові відкрили другий фронт
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10.08.2022 18:59 Відповісти
Міг би і про карту згадати, де в чотриьох напрямках йдуть бої 😂
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10.08.2022 21:19 Відповісти
Хай пакує у бєрозові пєньки 😂
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10.08.2022 21:00 Відповісти
нету больше молока - *** сломался у быка !
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10.08.2022 18:10 Відповісти
хай на бульбу переорієнтовується
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10.08.2022 18:10 Відповісти
"Війна йде. Перебудуйте за добу, за ніч!" - відповів Лукашенко.

Вот это пи/зданул! А почему не за обеденный перерыв?
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10.08.2022 18:10 Відповісти
нуну идет война коленька таракана усердно воюет на москве
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10.08.2022 18:13 Відповісти
пів року тому назад!!!два ******** народа!!!
-та ми НАТО вернем к граніцам 97 года,уберайтесь вон,ми дайдьом да Берліна!!!!Імпортозаміщеніє!!!!
пройшло 6 місяців
- надо наладіть проізводство пакетів для молока))) но нєт тіхналогій((((
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10.08.2022 18:14 Відповісти
На біса їм пакети? Нехай перевозять і зберігають молоко у жменях - економно і екологічно!
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10.08.2022 18:14 Відповісти
Бідони повертайте. Ви ж в Совок хотіли? Ось вам і Совок.
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10.08.2022 18:17 Відповісти
Так в совку були пакети. І скляна тара. Бідони до до чого? Аби ляпнути?
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10.08.2022 18:23 Відповісти
Ще до пакетів були бідони. Я сам ходив по молоко з бідончиком. Не хаміть, будь ласка, жінкам.
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10.08.2022 18:29 Відповісти
А ещё молоковозы с тёткой-продавщицей и очередью с бидончиками и 3 л банками. Занимали очередь с 6 утра. В ближайшем будущем бульбаши познают все прелести молочных очередей совка
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10.08.2022 18:31 Відповісти
Тому мені пох...й випадкових на жіночок. Поважаю виключно тих, кого знаю особисто А ти, куколд, бачу?
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10.08.2022 19:32 Відповісти
Пакети?Тобi мамка не всю правду росказувала.. З тих пакетiв текло як з сита..Всi прилавки були залитi..
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10.08.2022 18:53 Відповісти
Війна йде... Оговорочка по Фрейду? А з ким вони воюють? Хто їх образив?)))
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10.08.2022 18:20 Відповісти
Та він війною просто прикриває свою нікчемну політику, яка призвела до санкцій і, як наслідок, втрату постачальника упаковки шведської.
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10.08.2022 18:29 Відповісти
Зi здоровим глуздом...але олексадро бонопартович програЭ по всiм фронтам..
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10.08.2022 18:55 Відповісти
Як із ким? Брацкій російський народ успішно воює із клятими імпєріалістамі СШАмі і НАТОй на тєріторії України каторая стєнаєт пат пятой біндєравскай хунти і мріє асвабадитца до полнаво преращєнія в расію. А хунту очолює єврей - антисеміт. А Бєларусія прєдаставіла сваю тєріторію брацкой арміі патаму шта гатовілось нападєніє с чєтирьох направленій!
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10.08.2022 19:50 Відповісти
най ************ лайно з шуфли злизують
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10.08.2022 18:21 Відповісти
Та хай народ вже до ферм йде зі своєю тарою.
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10.08.2022 18:23 Відповісти
А як молокозавод заробить маржу? Шо-попало тут пишуть. Типу, жартують. А виходить так убого, що блювати хочеться.
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10.08.2022 18:25 Відповісти
Новини Білорусії не жартують. В них все дуже добре.
Так говорить бульбафюрел.
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10.08.2022 18:29 Відповісти
На мою думку, жарти про бідони зовсім не в тему. Жарт смішний тоді, коли близький до істини.

Часом здається, що люди взагалі не розуміють, як влаштована економіка. Що і Україні, що в Білорусі. Що є приватні компанії, які роблять асортимент молочки під 30 позицій. І чим бідон допоможе? Отож. Це ж не молоко розлити.
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10.08.2022 18:32 Відповісти
Та ще й коров(не доярок!) за цицьки смикають..
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10.08.2022 18:58 Відповісти
Думаєте в Україні таких "лукашенків" мало?
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10.08.2022 18:23 Відповісти
73%
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10.08.2022 18:35 Відповісти
Сосите вымя у коровы.
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10.08.2022 18:23 Відповісти
А кому не хватит - у быка
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10.08.2022 19:23 Відповісти
Сашо ! Можна малоко разливать в путылки .и закрывать их типа крышкай ис использаваной туалетной бумаги.или початком от качана
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10.08.2022 18:27 Відповісти
а с кем у него война идёт?
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10.08.2022 18:30 Відповісти
Война идет, подключите за сутки молоко к водопроводу и пусть люди пьют молоко из под крана
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10.08.2022 18:31 Відповісти
Питьмолоко с тетрапака ето происки загнивающего Запада. Пейте прямо молоко из коровы
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10.08.2022 18:32 Відповісти
Радянська якість. Білоруське молоко радіоактивне і в ньому повно антибіотиків https://texty.org.ua/fragments/49657/Radanska_jakist_Biloruske_moloko_radioaktyvne_i_v-49657/ https://texty.org.ua/fragments/49657/Radanska_jakist_Biloruske_moloko_radioaktyvne_i_v-49657/

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10.08.2022 18:34 Відповісти
back to bidonchik

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10.08.2022 18:35 Відповісти
Это сейчас молоко...


теперь еще дело за пивом как при совке...
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10.08.2022 18:36 Відповісти
...а потім туди покласти залишки російськомовного загарбника.
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Картофельное ******...................................пей **** сперму от бычков-осеменителей.колхозный ***** совка...................................................................
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Потяг стій раз, два.
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10.08.2022 18:57 Відповісти
***********, смачного вам, дебилам.
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10.08.2022 19:12 Відповісти
ни хрена, - это тоже тетрапак.
совковая тара, - мамин бидон)
с мелочью внутри=)
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10.08.2022 19:30 Відповісти
Мамка казала, мамка казала... гроши у бидончику!! !
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10.08.2022 20:08 Відповісти
треугольники, - это тоже тетрапак, но совковые рукожопы не выдержали технологию и они всегда текли. Под ящиками с треугольниками всегда была лужа.
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10.08.2022 19:33 Відповісти
як при СРСР - молоко + сир - на продажу
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10.08.2022 20:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tetra_Classic
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10.08.2022 20:43 Відповісти
нших новин з Білорусі у мене немає

--

Бывший первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Слюньков умер на 94-м году жизни.

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10.08.2022 19:24 Відповісти
хотели совок, - жрите =)
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10.08.2022 19:29 Відповісти
Гнилые драники.
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10.08.2022 19:49 Відповісти
Цікаво, а якщо оте Брило не переобладнає "некатариє прєдпріятія" за ніч, ЛА з нього самого тетрапак зробить? Чи лише "на підвал"?
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10.08.2022 19:58 Відповісти
Лідер громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков прокоментував у Facebook конференцію, організовану офісом Світлани Тихановської: - Все ж таки, відчуваю, не відвернутися від оцінки Вільнюса. Багато хто просить відповісти, що це було. Ну, тримайте(сь)!
Не був, не брав участі, не дивився, не слухав, не читав, але результатом сильно вражений і навіть подивився постфактум, чи це так насправді. Виявилося - так. І такого ще багатостраждальна Білорусь не бачила. «Лідерами опозиції» самопроголосилися навіть не гвинтики режиму, а справжнісінькі його несучі опори. Кожен із них не менше десяти років (sic!), а хто й більше, вірою та правдою створював диктатуру в Білорусі.
https://charter97.org/ru/news/2022/8/10/510714/
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10.08.2022 20:02 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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10.08.2022 21:43 Відповісти
Тварь! Когда уже сгинет этот кровавый упырь-шизофреник?!😡
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10.08.2022 20:03 Відповісти
ой дурень......
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10.08.2022 20:46 Відповісти
И жопу газетой или лопухами вспоминайте как вытирать. Как диды. Ишь, тетрапак им западный захотелось. Оказывается Беларашка даже не может пакеты впускать для продуктов. Что там дольше вообще говорить о импортозамещении
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10.08.2022 21:05 Відповісти
Йому потрібно в "квартал 95" на провідних ролях був би, а так протерає штани у кріслі диктатора.
Шкода, втратить багато сатира після його ліквідації.
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10.08.2022 21:12 Відповісти
В Лукашенкі вже з'явилися в продажу в магазинах "нормальньіе человеческие яйца", чи ще в процесі.
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10.08.2022 21:16 Відповісти
у нас был один дебил, давал указание спаивать нить накаливания на лампочках, в целях экономии...
"девочку, конечно, можно вывезти из кемпинга, но кемпинг из девочки не выведешь" (с)
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10.08.2022 21:29 Відповісти
По ходу этот идиот ещё глупее, чем казался...
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10.08.2022 21:46 Відповісти
Он сам в **** от своих талантов!
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10.08.2022 23:11 Відповісти
Бульбашики, отсасывайте прямо у коров...
Хотите пожирнее - сосите у быков!
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10.08.2022 23:10 Відповісти
При СССР все шли за молоком со своей банкой или бидоном.
И ездили тачанки, сделанные из детской коляски, и тоже с большим
бидоном на разлив. И эта тётка орала на весь квартал: "Есть малако-о-о!!!"
И советские человеки, которые звучат гордо, выбегали со своими банками
и она их отоваривала алюминиевым черпаком с длинной ручкой.
А сколько раз она плюнула или высморкалась в бидон - военная тайна.
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10.08.2022 23:11 Відповісти
ще застав часи та встиг побігати з бідоном)вкрай не зручна штука,велком ту СЕСЕСЕР картопляники)
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11.08.2022 00:30 Відповісти
А навошта беларусам буржуазны Tetra Pak? Іх Грыгарыч упэўнена вядзе ў камунізм.
Няхай жывуць бутэлькі!

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11.08.2022 14:30 Відповісти
совет для лукашенка.. налівай в апезервативи щоб ******** не размножалісь
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11.08.2022 22:21 Відповісти
коли бульбохуйло взявся за упаковки з молока, то це вірний признак того, шо він буде додатково мати ще й проблему з ячейками для своїх яєць. з маслом колись була ну точно така ж історія. коли він за нього взявся, у нього яйця пропали ))
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11.08.2022 23:24 Відповісти
 
 