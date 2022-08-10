Нацгвардієць-строковик з ПЗРК "Ігла" збив рашистський штурмовик Су-25 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку боєць Національної гвардії України з ПЗРК "Ігла" збив рашистський літак Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влучний постріл зробив боєць Національної гвардії строкової служби.

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