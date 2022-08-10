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Нацгвардієць-строковик з ПЗРК "Ігла" збив рашистський штурмовик Су-25 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку боєць Національної гвардії України з ПЗРК "Ігла" збив рашистський літак Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влучний постріл зробив боєць Національної гвардії строкової служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19-річний воїн збив вже шостий штурмовик РФ Су-25, - Нацгвардія

Автор: 

ППО (3265) Запорізька область (3717) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+50
Одни полные сутки - десять ватолетиков. И это мы ещё не начинал
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10.08.2022 18:46
+33
Гарно.. гарно - Ігла роботу виконує незважаючи на вік .. Слава Україні - хлопці молодці
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10.08.2022 18:48
+23
Круто загнав рашисту голку в сраку!
Ось справжній герой, а не бункерний сміливець!
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10.08.2022 18:50
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10.08.2022 18:45 Відповісти
Бинго!
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10.08.2022 18:56 Відповісти
Одни полные сутки - десять ватолетиков. И это мы ещё не начинал
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Гарно.. гарно - Ігла роботу виконує незважаючи на вік .. Слава Україні - хлопці молодці
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10.08.2022 18:48 Відповісти
В України - частина Ігол модернізована. Ігла-1М. Більше 10 років постачаються більш стійки до РЄБ та більш "вумні" ГСН до ракет, а також інше паливо для ракет - дозволяє ракеті далі летіти та краще маневрувати.
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10.08.2022 21:54 Відповісти
Круто загнав рашисту голку в сраку!
Ось справжній герой, а не бункерний сміливець!
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10.08.2022 18:50 Відповісти
ничего не понятно но очень интересно
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10.08.2022 18:52 Відповісти
10 за 2 дня, результативно
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10.08.2022 18:55 Відповісти
Мне интересно одно: где рашисты набирают таких дебильных пилотов? Не укладывается в голове просто. Наши хлопцы имеют авиационно законные 200 часов налета еще в училище, боевое применение по складам, колоннам техники и мостам. Вот какие подполковники сидят в кабинах "летающего танка" Су-25, если их сбивают из советского ПЗРК "Игла" бывшие почтальоны и другие сообразительные защитники Украины?
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10.08.2022 18:58 Відповісти
я напомню, что наш АН над Луганским аэропортом тоже сбили из иглы. И тоже не бог весть какой спец...
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10.08.2022 19:03 Відповісти
там на взлете его подбили вроде
самое уязвимое положение

плюс это ан, а не реактивный штурмовик бомбордировщик
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10.08.2022 19:30 Відповісти
курица - сбит при заходе на посадку (но это тяжело конечно) и самолёт транспортный и боевой хотя оба с крыльями, но немного отличаются....
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10.08.2022 19:32 Відповісти
Так інфрачервоній головці самонаведення "Ігли", якось до сраки: чи полковник в кабіні, чи навіть генерал-майор.
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10.08.2022 19:03 Відповісти
Тут ви не праві . Бо герой - поштрар з Чернігова є капітаном запасу і в курсі був що робити з ПЗРК "Голка".А майстерність не проп"єш. Якщо я не правий то чернігівчанин Яр Холодний мене поправить.
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10.08.2022 19:34 Відповісти
У російських курсантів випускного курсу зараз - "золотий лист" Тобто - льотна практика перед випуском І я так здогадуюся, що "оцінки" за "практику" їм ставлять наші бійці А збить літак (в принципі) не надто складно (при самонавідному снаряді) Льотчик забув, або наплював на виконання протизенітного маневру, відстріляв теплові уловлювачі "не в той момент", чи ще щось А якщо "старик" - міг виявиться самовпевненим Таке буває після купи вдалих вильотів - "ейфорія невразливості"
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10.08.2022 19:46 Відповісти
Нова ГСН у модернізованих Ігол - працює в декількох спектральних діапазонах теплового випромінювання. В неї покращена стійкість до РЕБ. Нове паливо суттєво підвищило дальність дії та маневреність ракети.

Тож саме тому так багато "грачів" (Су-25) валять Іглами. Бо кацапськи штатні засоби протидії - розраховані ще на совкові ТТХ наших ПЗРК. Тож трішки ближче підлетів, трішки довше залишився в зоні ураження - отримав подаруночка в корпус...
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10.08.2022 22:05 Відповісти
Ігла-1М. Більше 10 років постачаються більш стійки до РЄБ та більш "вумні" ГСН до ракет, а також інше паливо для ракет - дозволяє ракеті далі летіти та краще маневрувати.

В тому-то і справа - кацапи воюють технікою совка і попри вбухані трильони, лізуть до України з картами 69го року та з залізом 20го сторіччя. Вони просто проігнорували і розвиток РСЗО США (нові ракети GMLRS - за совка ці ракети літали лише на 35-40км), і навіть українські модернізації старих, як гімно мамонта, Ігол. Тож не дивно, що строковики НГУ валять "грачів" (Су-25) з самонавідних, стійких до РЕБ, з новітніми алгоритмами вибору критичних до ураження частин цілі, з значно поліпшеною дальністю та маневреністю, модернізованих Ігол.
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10.08.2022 22:00 Відповісти
Хвала Герою!
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10.08.2022 18:59 Відповісти
Ракетный выстрел произвел побратим уже известного "Запорожского мстителя" - боец Национальной гвардии срочной службы.
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10.08.2022 19:00 Відповісти
Що було, те виклали: якось людям не до організації знімального процесу.
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10.08.2022 19:04 Відповісти
Я тоже нифига не увидел.
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10.08.2022 19:05 Відповісти
ото потому Вы б и не сбили его)))))
главное шо "Игла" увидела и догнала )))
(без обид...юмора трошки)))
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10.08.2022 19:06 Відповісти
ой вей... я вижу Вы таки обиделись )))
ну как-то жеж их сбивают... на подлете скорее всего (а это не обязательно на головой... или в видимости того, кто снимал)
опять же... шо нам с вами спорить - результат жеж есть... и шикарный результат? не??
ой не обижайте мальчиков недоверием... они работают шо любо-дорого посмотреть...
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10.08.2022 19:19 Відповісти
Швидкість ПЗРК Ігла 540 м/с, Су-25 літає з дозвуковою швидкістю (330 м/с). Якщо він навіть віддаляється з максимальною швидкістю в прямо протилежному напрямку, то ракета спокійно наздоганяє літак на відстані пуску до 2х км.
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10.08.2022 19:26 Відповісти
Ось для цього розрахунки і вчать, це нормальна практика дії розрахунків ПЗРК.
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10.08.2022 19:36 Відповісти
Доречи максимальна дальність зони поразки ПЗРК Ігла в наздогін майже на 1 км більша ніж на зустріч ))
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10.08.2022 19:34 Відповісти
Це ж не зйомки шоу 95 кварталу, щоб наперед налаштувати апаратуру!
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10.08.2022 19:23 Відповісти
Це все якраз зрозуміло. І немає нічого страшного в тому що не змогли/ не встигли включити зйомку або тремтіли руки бо війна. Але, якщо додавати до новини відео без належної якості, то це ставить під сумнів сам факт події. Тоді стає питання чи це не є навмисною дискредитацією
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10.08.2022 19:48 Відповісти
Мабуть ти один бачиш свого пращура льва троцького (бронштейна).
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10.08.2022 19:38 Відповісти
Ты суслика видишь? Нет? А он есть.
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10.08.2022 21:10 Відповісти
На тому аеродромі в Криму вже порахували знищену техніку? Бо цей ще +1.
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10.08.2022 19:24 Відповісти
Нацгвардійцю респект але знов є питання-а де стінгери???
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10.08.2022 19:50 Відповісти
на зермакоскладі
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10.08.2022 19:56 Відповісти
На таке гімно, як Су-25, "стінгери" не витрачають
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10.08.2022 20:09 Відповісти
Не задавайте неудобных вопросов, а то сейчас зешобла накинется. #Неначасі.
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10.08.2022 21:13 Відповісти
черговий анало-говнєт зробив жест доброї волі
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10.08.2022 19:54 Відповісти
Красавец)
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10.08.2022 20:14 Відповісти
Ще трохи і будуть збивати рогатками...
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10.08.2022 20:52 Відповісти
Це все добре. Молодці, хлопці.
Але після пострілу треба відразу міняти позицію.
Літаки практично завжди літають по двоє. Вєдучий і вєдомий. Той, що залишився, може вдарити по місцю, з якого стріляли по його напарнику. І таке вже було не раз.
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10.08.2022 21:19 Відповісти
Я канєшно ізвіняюсь,але казали шо строковиків не посилатимуть на передок. Поправте мене,єслі шо...
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10.08.2022 21:29 Відповісти
233
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10.08.2022 21:49 Відповісти
І по чому там видно що він влучив?
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10.08.2022 22:16 Відповісти
 
 