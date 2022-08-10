Нацгвардієць-строковик з ПЗРК "Ігла" збив рашистський штурмовик Су-25 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку боєць Національної гвардії України з ПЗРК "Ігла" збив рашистський літак Су-25.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.
"Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що влучний постріл зробив боєць Національної гвардії строкової служби.
Топ коментарі
+50 Юрий Педаченко
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+33 rom tr
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+23 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар10.08.2022 18:50 Посилання
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Ось справжній герой, а не бункерний сміливець!
самое уязвимое положение
плюс это ан, а не реактивный штурмовик бомбордировщик
Тож саме тому так багато "грачів" (Су-25) валять Іглами. Бо кацапськи штатні засоби протидії - розраховані ще на совкові ТТХ наших ПЗРК. Тож трішки ближче підлетів, трішки довше залишився в зоні ураження - отримав подаруночка в корпус...
В тому-то і справа - кацапи воюють технікою совка і попри вбухані трильони, лізуть до України з картами 69го року та з залізом 20го сторіччя. Вони просто проігнорували і розвиток РСЗО США (нові ракети GMLRS - за совка ці ракети літали лише на 35-40км), і навіть українські модернізації старих, як гімно мамонта, Ігол. Тож не дивно, що строковики НГУ валять "грачів" (Су-25) з самонавідних, стійких до РЕБ, з новітніми алгоритмами вибору критичних до ураження частин цілі, з значно поліпшеною дальністю та маневреністю, модернізованих Ігол.
главное шо "Игла" увидела и догнала )))
(без обид...юмора трошки)))
ну как-то жеж их сбивают... на подлете скорее всего (а это не обязательно на головой... или в видимости того, кто снимал)
опять же... шо нам с вами спорить - результат жеж есть... и шикарный результат? не??
ой не обижайте мальчиков недоверием... они работают шо любо-дорого посмотреть...
Але після пострілу треба відразу міняти позицію.
Літаки практично завжди літають по двоє. Вєдучий і вєдомий. Той, що залишився, може вдарити по місцю, з якого стріляли по його напарнику. І таке вже було не раз.