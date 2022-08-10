Удари РФ по Дніпропетровщині, Миколаєву та Харкову вкотре доводять необхідність збільшувати військову допомогу Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Збройні сили України, розвідка та правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна", - заявив глава держави.

Також Зеленський попросив мешканців окупованих Росією територій не вірити окупантам.

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"Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна - це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть", - підкреслив президент.

Він нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний.

Також Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.

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