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Удари РФ по Дніпропетровщині, Миколаєву та Харкову вкотре доводять необхідність збільшувати військову допомогу Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Збройні сили України, розвідка та правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна", - заявив глава держави.

Також Зеленський попросив мешканців окупованих Росією територій не вірити окупантам.

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"Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна - це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть", - підкреслив президент.

Він нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний.

Також Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.

Також читайте: Удар рашистів по Дніпропетровщині: у лікарні померло 2 людей. Кількість жертв зросла до 13, - ОВА

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Дніпропетровська область (3841)


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Топ коментарі
+5
...вальдемар, в тебе асфальту багато - чого їм від москалів не відбиваєшся?
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10.08.2022 23:42 Відповісти
+5
Кто-то ещё смотрит это гундосного предателя и убийцу Азовцев и украинцев? Иди в отставку!!!!!!!!!
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11.08.2022 00:58 Відповісти
+4
Коли зрадника дерьмака засудишь
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11.08.2022 04:42 Відповісти
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Пора вдарити ракетами по керченському мості і ЧФ рф ..................
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10.08.2022 23:20 Відповісти
А можна ще посадити і дєрьмака, буде подвійний удар.
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11.08.2022 07:31 Відповісти
корбан один в один теж сказав, шо треба не вірить оп-упантам ))
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10.08.2022 23:28 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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10.08.2022 23:39 Відповісти
...вальдемар, в тебе асфальту багато - чого їм від москалів не відбиваєшся?
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10.08.2022 23:42 Відповісти
..."що потрібно збільшувати військову допомогу Україні"...
Яка зараз напряму пов'язана з зменшенням Єрмаків.)
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11.08.2022 00:43 Відповісти
Кто-то ещё смотрит это гундосного предателя и убийцу Азовцев и украинцев? Иди в отставку!!!!!!!!!
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11.08.2022 00:58 Відповісти
"Вбивство Азовців та українців" не заважає "гундосому зраднику" бути президентом України.
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11.08.2022 05:17 Відповісти
Коли зрадника дерьмака засудишь
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11.08.2022 04:42 Відповісти
То прийміть якийсь закон, щоб ті, хто розграбував країну, були добровільно експроприйовані..А в разі незрозуміння-Примусово!!
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11.08.2022 09:46 Відповісти
 
 