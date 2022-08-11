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СБУ викрило "військового експерта" з Києва, що збирав розвіддані про постачання Україні зброї. ВIДЕО

СБУ затримала російського агента, що працював на ворожу розвідку.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Служби безпеки запобігли передачі російським спецслужбам закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва нашої держави з країнами Заходу. В ході слідчо-оперативних дій, затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну.

Насамперед, зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь.

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Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

За даними слідства, затриманий - це мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.

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Для збору закритих відомостей, зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ (12933) державна зрада (1713)


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Топ коментарі
+39
люсю взяли, наконец?
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11.08.2022 09:58 Відповісти
+18
Олексій? Арестович?
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11.08.2022 10:01 Відповісти
+12
А скільки таких "експертів"ніхто не помічає вони не вилазили з каналів медвечука і мураєва : чаплига ,пальчевський ,червоненко ,карасьов ,співак,бондаренко та інша колоборанська мерзота.
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11.08.2022 10:12 Відповісти
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люсю взяли, наконец?
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11.08.2022 09:58 Відповісти
Ага, на конец вiн завжди гаразд..
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11.08.2022 10:34 Відповісти
Люся намылился уже в президенты идти и я боюсь ,что если и пойдёт то с большой вероятностью может им стать
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11.08.2022 11:42 Відповісти
якщо провести суддівську реформу, можна буде нарешті відчистити владу від лайна і без революцій це зробити, а якщо відчистити владу від лайна, то це означає забрати у олігархів можливість впливати на держінститути, і змі, а це вже в свою чергу означає, що жодне лайно не зможе стати тут Президентом. Бо не буде мати можливості отримати підтримку олігархів, а від людей і так підтримки мати не буде.

Самі дивіться, на Сході і Півдні ніби всі були завзди за опзж, типу вата, але коли розпочалася війна, більшість людей зі Сходу і Півдня чомусь не поводилися як вата. Чому? а тому що більшість не вата і ніколи ватою не були. Нас обманули, змі, іпсо, експерди, блохери, у нас же багато хто ще швеця-кгб-ка читає, невзорова-падлюку, бо "всі" говорять що це нев"є..ні спеціалісти-інтелектуалісти(то розурутка, трольчатина, лайкери, виводять це гівно на топ), а люди схильні цікавитися тим що на топі. Ми самі повірили в ту картинку, яку нам рисували роками. А якщо так, то потім-то тільки і завдання що потрібні цифри нарисувати в комісії виборчій.
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11.08.2022 17:44 Відповісти
Є така чудова українська приказка, якраз про вас: "Дурень думкою багатіє".
Якщо між гетьманом і клоуном ви вибрали клоуна виключно тому, що якийсь поц в екрані сказав всяке разне, а при цьому ви все на свої власні очі бачили, наскільки змінилася армія України, бачили безвіз і бачили томос; але все одно повірили не Гетьману і реальності, а лайну від невідомої ***** з екрану і видуманому абсурду, то ви є невиліковні, і не треба намагатися себе виправдати.
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11.08.2022 21:59 Відповісти
Додам: а тепер ви втекли, і відповідальність за ваш вибір несемо ми. А коли ми виграємо війну, такі як ви повернетесь назад і знову почнете гадить, бо ж ума не прибавилося - звідки? Краще не повертайтесь. Виїхали - ото там і сидіть, "люди". Цікавтесь тим, що "в топі".
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11.08.2022 22:01 Відповісти
підораси нам не друзі..це я про арестовича..
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11.08.2022 22:14 Відповісти
Олексій? Арестович?
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11.08.2022 10:01 Відповісти
Люсю не можна трогати. А то так можна і до його шефа добратися.
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11.08.2022 10:05 Відповісти
А ты своим комментом как и некоторые другие здесь больше похож на агента кремля, помогающему и содействующему ему провокативными антиукраинскими комментами, сколько тебе сейчас платят, как всегда 11,50, или цены уже поднялись?
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11.08.2022 12:20 Відповісти
давно 95 квартал не дивився з антиукраїнськими коментами? в прибалтиці в тому числі.
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11.08.2022 21:55 Відповісти
Заінтригували. Назвали б вже цього хероя.
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11.08.2022 10:03 Відповісти
не назве бо його не існує Призвіще обличчя конкретне інакше це фейк піар про таемницю слідства тут не до чого таких роду бандитів не ховають інакше саму цю новину не опублікували би щоб не злякати пособників народ не лохи я теж можу сказати що викрив бандіта і він готовив замах на найвеличнішого при тому хто це відео обличчя і призвіще не дам скажу що це слідство і не розголошуеться нажаль віри СБУ нема після кіькох піар відосіків дешевих
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11.08.2022 10:05 Відповісти
Якщо Арестович сьогодні не вийде, то значить - він!
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11.08.2022 10:29 Відповісти
Вийде,пiд залог випустять..
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11.08.2022 10:35 Відповісти
"Імья, сєстрра, єго імья!" (с)
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11.08.2022 10:43 Відповісти
Грядет переквалификация в эксперта по подниманию мыла в тюремном душе
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11.08.2022 10:06 Відповісти
Всі знають що Ермак та Зелений Лідор роблять це краще за будь-яких "експертів"
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11.08.2022 10:06 Відповісти
не факт. навряд чи їм довіряють точну інформацію про рух зброї.
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11.08.2022 21:58 Відповісти
Что-то на Жданова смахивает. Лысина, очки...
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11.08.2022 10:06 Відповісти
Арестович теж може мати такий прикид. Він узагалі роль дами грав...
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11.08.2022 10:31 Відповісти
Нет. Не он. В 14 часов в прямом эфире был.
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11.08.2022 17:28 Відповісти
таких "експердів" в ютюбі ,хоть гать пруди...Збирають кошти ніби то для ЗСУ...понароблювали собі каналів на ютюбі, ніби патріотичних з назвою України або під прапором і лохів розводять...Дурнуватий народ донатить..
Один андон наробив з штук 5 ...і закадровим..зміненим голосом розказує про успіхи ЗСУ...
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11.08.2022 10:11 Відповісти
Мене вчморює, що популярні "експерди" ще й сидять на каналах "нє такіх русськіх". Це вже співпраця з ворогом, бо всі "нє такіє", які не сидять - фсбшники.
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11.08.2022 12:04 Відповісти
А скільки таких "експертів"ніхто не помічає вони не вилазили з каналів медвечука і мураєва : чаплига ,пальчевський ,червоненко ,карасьов ,співак,бондаренко та інша колоборанська мерзота.
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11.08.2022 10:12 Відповісти
Пам'ятаю, Чаплига ще 24.02 в стрибку з переворотом миттєво перевзувся. Кацапи і кацли дуже розчарувались, коли він заспівав проти паРаші та *****. Але ніякої віри цим перевертням немає.
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11.08.2022 12:07 Відповісти
Без фото і прізвища-це все брехня.Українцям "ялозять по вухам" постійним бла-бла, а ти як в церкві-хочеш вір,а хочеш не вір.
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11.08.2022 10:21 Відповісти
Арестовича нє - то на Новий рік.
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11.08.2022 10:23 Відповісти
Після відставки бакланова пацани розвили таку бурну діяльність,що аж страшно стає.Не буду ставити її під сумніви але напружує те,що у затриманих є призвища,ім'я та по батькові.А в доповідях радника якісь "беликі" "бомжи". Якщо він злочинець то назвіть його.Країна повинна знати своїх зрадників.
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11.08.2022 10:26 Відповісти
Злочинець тільки після вироку суду. До того - підозрюваний. А підозрюваних прізвища і фото не мають права публікувати.
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11.08.2022 10:51 Відповісти
ермака татарова когда арестуют?
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11.08.2022 11:28 Відповісти
жданова ???? фамилия у него подходящая )))))
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11.08.2022 13:04 Відповісти
vyporoty pered natovpom na tsentrlniy ploshchi
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12.08.2022 06:01 Відповісти
 
 