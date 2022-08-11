СБУ викрило "військового експерта" з Києва, що збирав розвіддані про постачання Україні зброї. ВIДЕО
СБУ затримала російського агента, що працював на ворожу розвідку.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Працівники Служби безпеки запобігли передачі російським спецслужбам закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва нашої держави з країнами Заходу. В ході слідчо-оперативних дій, затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну.
Насамперед, зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь.
Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.
За даними слідства, затриманий - це мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.
Для збору закритих відомостей, зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Самі дивіться, на Сході і Півдні ніби всі були завзди за опзж, типу вата, але коли розпочалася війна, більшість людей зі Сходу і Півдня чомусь не поводилися як вата. Чому? а тому що більшість не вата і ніколи ватою не були. Нас обманули, змі, іпсо, експерди, блохери, у нас же багато хто ще швеця-кгб-ка читає, невзорова-падлюку, бо "всі" говорять що це нев"є..ні спеціалісти-інтелектуалісти(то розурутка, трольчатина, лайкери, виводять це гівно на топ), а люди схильні цікавитися тим що на топі. Ми самі повірили в ту картинку, яку нам рисували роками. А якщо так, то потім-то тільки і завдання що потрібні цифри нарисувати в комісії виборчій.
Якщо між гетьманом і клоуном ви вибрали клоуна виключно тому, що якийсь поц в екрані сказав всяке разне, а при цьому ви все на свої власні очі бачили, наскільки змінилася армія України, бачили безвіз і бачили томос; але все одно повірили не Гетьману і реальності, а лайну від невідомої ***** з екрану і видуманому абсурду, то ви є невиліковні, і не треба намагатися себе виправдати.
Один андон наробив з штук 5 ...і закадровим..зміненим голосом розказує про успіхи ЗСУ...