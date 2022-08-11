СБУ викрило "військового експерта" з Києва, що збирав розвіддані про постачання Україні зброї. ВIДЕО

СБУ затримала російського агента, що працював на ворожу розвідку.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Служби безпеки запобігли передачі російським спецслужбам закритої інформації щодо міжнародного військово-технічного співробітництва нашої держави з країнами Заходу. В ході слідчо-оперативних дій, затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну.

Насамперед, зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь.

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Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

За даними слідства, затриманий - це мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону.

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Для збору закритих відомостей, зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.