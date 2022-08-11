Вночі під Москвою згоріла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони армії РФ. ВIДЕО

Вночі поблизу Москви згоріла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони армії РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи пожежі. Згоріла казарма - дерев'яна будівля. Вогонь поширився площею 1200 квадратних метрів. Там перебували строковики. Їх встигли евакуювати.

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