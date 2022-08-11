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Вночі під Москвою згоріла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони армії РФ. ВIДЕО

Вночі поблизу Москви згоріла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони армії РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи пожежі. Згоріла казарма - дерев'яна будівля. Вогонь поширився площею 1200 квадратних метрів. Там перебували строковики. Їх встигли евакуювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Москві та Калузі завиють сирени тривоги. Поки в рамках перевірки

Автор: 

армія рф (17771) москва (1264) пожежа (4351)


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Топ коментарі
+61
плять у кацапів під москвою дерев'яні казарми
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11.08.2022 10:28 Відповісти
+41
Ще й мабуть без унітазів, бо то піхота та танкісти унітази можуть грабувати, а ППО - в тилу 😕
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11.08.2022 10:33 Відповісти
+25
Баракі. Скрєпноє сталінскоє наслєдіє.)

Застав той час, коли багато людей ще жило у бараках. Сморід, срач, щури, цілодобовий гам... у дитинстві це сприймалось нормально, а зараз згадую й розумію, наскільки це був повний аллєс капут.
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11.08.2022 10:34 Відповісти
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плять у кацапів під москвою дерев'яні казарми
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11.08.2022 10:28 Відповісти
Ще й мабуть без унітазів, бо то піхота та танкісти унітази можуть грабувати, а ППО - в тилу 😕
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11.08.2022 10:33 Відповісти
Надо все их деревянные постройки сжечь - легко горят и до тла
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11.08.2022 10:47 Відповісти
Та ж то зкріпи!
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11.08.2022 11:04 Відповісти
Если там никто не пострадал, то это вообще не новость..
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11.08.2022 12:13 Відповісти
а, знаєте, у рф завжди "потєрь нет".
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11.08.2022 17:34 Відповісти
Ви давно в казармі були?
Де ви в казармі бачили унітази?
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11.08.2022 14:04 Відповісти
Баракі. Скрєпноє сталінскоє наслєдіє.)

Застав той час, коли багато людей ще жило у бараках. Сморід, срач, щури, цілодобовий гам... у дитинстві це сприймалось нормально, а зараз згадую й розумію, наскільки це був повний аллєс капут.
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11.08.2022 10:34 Відповісти
Там ще й дерев'яного "житла" типу "барак-ґулаґ" неміряно... А та казарма за паперами - з італійського мармуру.
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11.08.2022 10:39 Відповісти
В подмоскоьве не все сёла электрифицированы, а тебе казармы бетонные подавай!
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11.08.2022 11:08 Відповісти
Кошара😃
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11.08.2022 11:42 Відповісти
В мене під мацквою рідна сестра вже більш 40 років живе ( післав її на уйх 25-го лютого назавжди і забув) - там така "разруха", що у нас треба ще десь у самих занедбаних містах пошукати.
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11.08.2022 14:03 Відповісти
Зарница продолжается !!!
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11.08.2022 10:29 Відповісти
Знову курили.
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11.08.2022 10:29 Відповісти
Пiсля подiй в Саках концентрацiя метана в барацi була критичною..))
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11.08.2022 11:04 Відповісти
Коли вони вже накуряться.😏
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11.08.2022 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** SPIV BRATIV - Повітряна тривога в Криму
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11.08.2022 10:30 Відповісти
Все відбувається вперше, хай крисчяни звикають...
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11.08.2022 10:35 Відповісти
А що тут робить анальний раб ведмедчука?
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11.08.2022 11:05 Відповісти
Все почалося з Криму, Кримом і закінчиться.
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11.08.2022 14:06 Відповісти
Мда, виходить що ми дійсно не причетні до ударів по аеродромах, а



всі пожари та руйнування в рашці та білорашці від тих клятих папірос! 😂
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11.08.2022 10:31 Відповісти
Та здається, це вже пердаки у кацапів вибухають, а не папіроси.
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11.08.2022 11:59 Відповісти
Лапатнікі-када ви уже накурітєсь...
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11.08.2022 10:33 Відповісти
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11.08.2022 10:34 Відповісти
все ближче і ближче до кремля..... ************ пора на Ямал тикать под гору......
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11.08.2022 10:35 Відповісти
Їм же гірше, бо якщо немає казарми, значить немає де жити, а це означає, що вони поїдуть до України.
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11.08.2022 10:35 Відповісти
Подожгли ибо нехер
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11.08.2022 10:38 Відповісти
Заберите у кацапов сигареты)
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11.08.2022 10:38 Відповісти
наоборот, раздайте
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11.08.2022 10:44 Відповісти
Горить казарма палає
горить казарма палає,
у ній москалик згорає,
у ній москалик згорає
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11.08.2022 10:38 Відповісти
Ох уже цей Ярош. Фулюган.
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11.08.2022 10:41 Відповісти
Концентрація газів від брудних лаптів перевищила норму!
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11.08.2022 10:42 Відповісти
протиповітряна оборона??
це оборона від північних вітрів чи то така як у Криму??
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11.08.2022 10:43 Відповісти
Жаль евакуйованих строковиків. 😞 Їхні муки могли скінчитися тут і зараз. Без довготривалих, важких і голодних ротацій в Україну.
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11.08.2022 10:45 Відповісти
Шкода, що встигли евакуювати.
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11.08.2022 10:47 Відповісти
Цікаво, що вони там курять?
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11.08.2022 10:51 Відповісти
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11.08.2022 10:55 Відповісти
В Долгопрудном за железной дорогой - штаб корпуса ПВО Московского округа. Бывал там лично.
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11.08.2022 11:04 Відповісти
курили..хлопок..задимлєніє
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11.08.2022 11:11 Відповісти
Опять покурили удачно
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11.08.2022 11:16 Відповісти
Москва, по ком звонят твори колокола...
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11.08.2022 11:20 Відповісти
А всю відповідальність покладуть на Наполеона
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11.08.2022 11:21 Відповісти
- Мама, ты меня отправляла служить?
- Ну ага, с мыслью о загробных, ой, шоб ты был здоровым.
- А вот нас атакуют.
- Мдааа, сигарет тебе выслать шоле, а то малогорит, ой, то есть держись там сынка, за сигарету, нам говорят что наконец вам позволили курить вне очеред(бумммм.ммм)
- Сынка, сынка?? Уууурааа, машинку купим
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11.08.2022 11:26 Відповісти
а шо такое? а кто это сделал?
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11.08.2022 11:31 Відповісти
Ostatnio Ruscy źle bawią się ogniem. Ciągle im coś się zapala i to najczęściej wojskowego. U nas w Polsce uważa się, że powinno im się odebrać zapałki raz na zawsze.
Chwała strażakom z Ukrainy!.
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11.08.2022 11:35 Відповісти
допоможемо вам висловитись
"Останнім часом росіянам погано доводиться з вогнем. У них весь час щось горить, переважно військове. У Польщі вважають, що сірники у них треба забрати раз і назавжди. Слава пожежним з України!."
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11.08.2022 13:20 Відповісти
Прочитав "вислів по-польскему" та й думаю: "Толерантність є толерантність - але треба й міру знать! Форумчани не зобов"язані знать польську мову! Бо я можу теж "випендриться" - написать йому однією з тюркських мов Вони мають таке саме право на присутність тут як і польська! Ото "потилицю почухає"!"
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12.08.2022 08:58 Відповісти
Цікаво ...
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11.08.2022 11:37 Відповісти
Тут вже точно не скажуть, що вона потонула
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11.08.2022 11:37 Відповісти
Просто прелесть !!!!!!!!!!!!*********** жди скоро в кремле ПС!
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11.08.2022 11:38 Відповісти
Знов курили бавовну в нєпаложенам мєстє.
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11.08.2022 11:46 Відповісти
це безвідповідально, розміщувати військові частини так близько до населених пунктів
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11.08.2022 11:48 Відповісти
У рашаімперії так і робили (і не те, що близько -- у самому центрі!)

Україна з цим, на жаль, за 30 років так ніц і не зробила.
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11.08.2022 12:12 Відповісти
ВОТ И ЛЕТО ПРИШЛО ......ЖАРКОЕ В МОСКВУ.........
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11.08.2022 11:51 Відповісти
август с давних пор на параше богат событиями типа "она утонула", "она сгорела", "он заболел",.. )
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11.08.2022 12:36 Відповісти
нажаль, разом з бараками не згоріли вишкребки.
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11.08.2022 11:59 Відповісти
голос строковика: "Мамулічка, а вєдь домік-та дєрєвяннний!"
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11.08.2022 12:10 Відповісти
Осколок из Сак таки долетел!
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11.08.2022 12:24 Відповісти
хонка, по папирах. жирно жили парашные пазлы, похлеще януковоща )
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11.08.2022 12:34 Відповісти
Їх встигли евакуювати (((
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11.08.2022 13:25 Відповісти
Нові правила цієї війни : кожен день проводиться конкурс на ліпше відео-катастрофу !
09.08 - зайнято !
10.08 - зайнято !
11.08 - це відео - претиндент , але ще не вечір
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11.08.2022 14:15 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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11.08.2022 15:17 Відповісти
Скажи-ка, дядя, пусть не даром, когда ж они накурятся?
И сон прекрасный про пожары на счастье людям сбудется.
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11.08.2022 16:43 Відповісти
Та не, это точно не мы. ))))
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11.08.2022 19:45 Відповісти
Прикро що з казармою вояки не згоріли. Слава Україні🇺🇦
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11.08.2022 21:26 Відповісти
жаль, что не весь долгопрудный вместе с калининградом, красногорском, одинцово, королевым, раменским, коломной и ногинском не сгорели... очень жаль... ну ничего, всего свое время... и москва сгорит...
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12.08.2022 06:26 Відповісти
 
 