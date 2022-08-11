Вночі під Москвою згоріла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони армії РФ. ВIДЕО
Вночі поблизу Москви згоріла казарма 4-ї дивізії протиповітряної оборони армії РФ
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи пожежі. Згоріла казарма - дерев'яна будівля. Вогонь поширився площею 1200 квадратних метрів. Там перебували строковики. Їх встигли евакуювати.
Топ коментарі
+61 A San
показати весь коментар11.08.2022 10:28 Відповісти Посилання
+41 Алекс Мышкевич
показати весь коментар11.08.2022 10:33 Відповісти Посилання
+25 barrakud2 #521214
показати весь коментар11.08.2022 10:34 Відповісти Посилання
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Де ви в казармі бачили унітази?
Застав той час, коли багато людей ще жило у бараках. Сморід, срач, щури, цілодобовий гам... у дитинстві це сприймалось нормально, а зараз згадую й розумію, наскільки це був повний аллєс капут.
всі пожари та руйнування в рашці та білорашці від тих клятих папірос! 😂
горить казарма палає,
у ній москалик згорає,
у ній москалик згорає
це оборона від північних вітрів чи то така як у Криму??
- Ну ага, с мыслью о загробных, ой, шоб ты был здоровым.
- А вот нас атакуют.
- Мдааа, сигарет тебе выслать шоле, а то малогорит, ой, то есть держись там сынка, за сигарету, нам говорят что наконец вам позволили курить вне очеред(бумммм.ммм)
- Сынка, сынка?? Уууурааа, машинку купим
Chwała strażakom z Ukrainy!.
"Останнім часом росіянам погано доводиться з вогнем. У них весь час щось горить, переважно військове. У Польщі вважають, що сірники у них треба забрати раз і назавжди. Слава пожежним з України!."
Україна з цим, на жаль, за 30 років так ніц і не зробила.
09.08 - зайнято !
10.08 - зайнято !
11.08 - це відео - претиндент , але ще не вечір
И сон прекрасный про пожары на счастье людям сбудется.