Полювання за технікою окупантів: Три дні з українськими операторами "Стугни" в "сірій зоні". ВIДЕО
Успішні постріли команди протитанкового комплексу "Стугна" майже повністю блокували пересування техніки РФ.
Про це у Facebook повідомив журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак, інформує Цензор.НЕТ.
"Три дні з командою протитанкового комплексу "Стугна" на чолі з Тетяною Чорновол провів в засідці на російську техніку. Це була сіра-сіра зона. До території, контрольованої російськими військами, було пару сотень метрів. До перших українських блокпостів - не менше п'яти кілометрів.
Усі три дні ми сиділи у ямі посеред хащів. Перемовлялися пошепки. В туалет ледь не по-пластунськи. Постійно в очікуванні дронів, та мінометних обстрілів. Росіяни періодично кидали міни "наосліп" по лісосмугам навколо. Але нас не бачили", - розповів він.
За словами Дубчака, попередні успішні постріли "Стугни" майже повністю блокували пересування техніки РФ дорогами на цій прифронтовій ділянці.
"І звісно, що ворог теж активно полював за командою, яка чимало вже настріляла. Особлива небезпека - зайти у засідку та вийти. Демаскування одразу б викликало прямий вогонь добре тренованих російських міноментних розрахунків. Селище, біля якого відбувалася зйомка, наразі звільнено ЗСУ. З міркувань безпеки, відео публікується лише зараз", - додав він.
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позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.
порівняйте можливості і об"єми виробництва Джавелінів і Стугн зараз в Україні.
Ну и что хватило? Что мы уже на экспортных воюем. И теперь Зеля клянчит их аналоги по всему миру, кто что даст. Ведь нам сейчас поставляют не только американские и английские. А и датские, шведские и т.д. Теперь рады любым.
Ну а після війни зелена влада запросто може судити Тетяяну взагалі за масові вбивства, оно скільки російських військових вбила своєю Стугною.
А вони ж теж люди, як й регіонали.
Це сарказм. Зелена наволочь боїться таких людей як Тетяна. Ви бачили ії в іх бидломарафоні? Звичайно, ні. Там тільки хенералісімус зі своїм Єрмаком та всяляки арестовичи з подоляками, оце герої, а не такі, як Тетяна.
1. невелика бойова частина. якщо не відбулося детонації бк то жива сила за бронею та на броні виживає та тікає.
2. передостаннє покоління пткр, якщо ворог зрозумів звідки був постріл то оператору непереливки.
але є і плюси - це наше, далекобійне, грізне і перевірене, можна масово ставити на потік і клепати, якщо влада захоче справжньої а не відосикової перемоги на війні.
Сту́гна - річка в Україні, в Київській області. Права притока Дніпра.
Жінка ризикує життям, рідних не бачить, смаже кацапів, і мільйон разів пох, який там наголос. Вона же не про річку розповідає.....