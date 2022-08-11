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Полювання за технікою окупантів: Три дні з українськими операторами "Стугни" в "сірій зоні". ВIДЕО

Успішні постріли команди протитанкового комплексу "Стугна" майже повністю блокували пересування техніки РФ.

Про це у Facebook повідомив журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Три дні з командою протитанкового комплексу "Стугна" на чолі з Тетяною Чорновол провів в засідці на російську техніку. Це була сіра-сіра зона. До території, контрольованої російськими військами, було пару сотень метрів. До перших українських блокпостів - не менше п'яти кілометрів.

Усі три дні ми сиділи у ямі посеред хащів. Перемовлялися пошепки. В туалет ледь не по-пластунськи. Постійно в очікуванні дронів, та мінометних обстрілів. Росіяни періодично кидали міни "наосліп" по лісосмугам навколо. Але нас не бачили", - розповів він.

За словами Дубчака, попередні успішні постріли "Стугни" майже повністю блокували пересування техніки РФ дорогами на цій прифронтовій ділянці.

"І звісно, що ворог теж активно полював за командою, яка чимало вже настріляла. Особлива небезпека - зайти у засідку та вийти. Демаскування одразу б викликало прямий вогонь добре тренованих російських міноментних розрахунків. Селище, біля якого відбувалася зйомка, наразі звільнено ЗСУ. З міркувань безпеки, відео публікується лише зараз", - додав він.

Читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили 41 окупанта, пункт управління та ворожу техніку, - ОК "Південь"

Автор: 

ЗСУ (7653)


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Топ коментарі
+23
Танька дає вогню кацапам. Респект і уважуха.
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11.08.2022 11:44 Відповісти
+22
Огромное спасибо Пашинскому и однодумцам за спасенные экспортные "Стугны", которые оказались отнюдь не хуже Джавелинов. И вечный позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.
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11.08.2022 11:49 Відповісти
+10
Поки ви там по посадках відсиджуєтесь країну боронять справжні герої з бункера на Банковій. (версія тєлємарафона)
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11.08.2022 11:55 Відповісти
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11.08.2022 11:39 Відповісти
Танька дає вогню кацапам. Респект і уважуха.
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11.08.2022 11:44 Відповісти
-" мля, доведеться і її позбавляти громадянства..." подумав Боневтік.,
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11.08.2022 11:47 Відповісти
Огромное спасибо Пашинскому и однодумцам за спасенные экспортные "Стугны", которые оказались отнюдь не хуже Джавелинов. И вечный позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.
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11.08.2022 11:49 Відповісти
Окрема подяка мудрому наріду, що вибрав... ну що вибрав те вибрав,- бачили очі, що купували, то жеріть, лиш не обляпайтесь, хоча так обісравшись, не страшно і обляпатись
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11.08.2022 11:54 Відповісти
демагогія і пі..ьож..

на рахунок

позор Боневтику, который так и не дал денег на их производство для нашей армии. А теперь клянчит аналоги у союзников.

порівняйте можливості і об"єми виробництва Джавелінів і Стугн зараз в Україні.
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11.08.2022 12:28 Відповісти
А що рівняти, якщо "Стугну" не виготовляли для ЗСУ і )|(ОПа клоуняри ZEбільного хотіла Пашинського з Чорновіл заарештувати за "хищеня" експорту? Що на виготовлення "Джавелінів" не впливала би війна і рашістські агенти в Білому Домі, які заправляють за ZEбіла, бо воно тільки відосики і сподні за піано вміє знімати, а більше нічого і нікому не винен?🤡💩💉
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11.08.2022 21:26 Відповісти
Я прекрасно помню как вы в 2021 писали что у нас при Порохе было произведено и передано в армию около 7000 ПТРК "Стугна" и "Корсар". И их нам хватит с головой, поэтому Боневтик правильно делает, что не заказывает новых.

Ну и что хватило? Что мы уже на экспортных воюем. И теперь Зеля клянчит их аналоги по всему миру, кто что даст. Ведь нам сейчас поставляют не только американские и английские. А и датские, шведские и т.д. Теперь рады любым.
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12.08.2022 10:47 Відповісти
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11.08.2022 11:50 Відповісти
Поки ви там по посадках відсиджуєтесь країну боронять справжні герої з бункера на Банковій. (версія тєлємарафона)
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11.08.2022 11:55 Відповісти
Тетяна - Героїня!! Зеля оцінить?
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11.08.2022 11:58 Відповісти
А щож, оцінить. На Тетяну заведена кріминальна справа за участь у Майдані, ії звинувачують у тому що через ії дії згоріла якась людина у офісі партії регіонів, який вона начебто підпалила. Справа не закрита.
Ну а після війни зелена влада запросто може судити Тетяяну взагалі за масові вбивства, оно скільки російських військових вбила своєю Стугною.
А вони ж теж люди, як й регіонали.
Це сарказм. Зелена наволочь боїться таких людей як Тетяна. Ви бачили ії в іх бидломарафоні? Звичайно, ні. Там тільки хенералісімус зі своїм Єрмаком та всяляки арестовичи з подоляками, оце герої, а не такі, як Тетяна.
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11.08.2022 12:36 Відповісти
з яких паір рашистські свинособаки стали людьми? як і ригоанали... смішно.
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11.08.2022 15:20 Відповісти
Ти сліпий, курва, або імбецил.... Людина написала: "Сарказм"
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11.08.2022 21:28 Відповісти
дегенератний, не записуй мене в свій профсоюз, мені з тобою не по дорозі.
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12.08.2022 15:12 Відповісти
у стугни два мінуса.

1. невелика бойова частина. якщо не відбулося детонації бк то жива сила за бронею та на броні виживає та тікає.

2. передостаннє покоління пткр, якщо ворог зрозумів звідки був постріл то оператору непереливки.

але є і плюси - це наше, далекобійне, грізне і перевірене, можна масово ставити на потік і клепати, якщо влада захоче справжньої а не відосикової перемоги на війні.
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11.08.2022 16:37 Відповісти
хто б підказав Тетяні, що у Стугни наголос на літері "у"
Сту́гна - річка в Україні, в Київській області. Права притока Дніпра.
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11.08.2022 21:19 Відповісти
Юля, таким, як ти треба пити зеленку, бо в тебе в голові вава.
Жінка ризикує життям, рідних не бачить, смаже кацапів, і мільйон разів пох, який там наголос. Вона же не про річку розповідає.....
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11.08.2022 21:32 Відповісти
 
 