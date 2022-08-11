Полювання за технікою окупантів: Три дні з українськими операторами "Стугни" в "сірій зоні". ВIДЕО

Успішні постріли команди протитанкового комплексу "Стугна" майже повністю блокували пересування техніки РФ.

Про це у Facebook повідомив журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Три дні з командою протитанкового комплексу "Стугна" на чолі з Тетяною Чорновол провів в засідці на російську техніку. Це була сіра-сіра зона. До території, контрольованої російськими військами, було пару сотень метрів. До перших українських блокпостів - не менше п'яти кілометрів.

Усі три дні ми сиділи у ямі посеред хащів. Перемовлялися пошепки. В туалет ледь не по-пластунськи. Постійно в очікуванні дронів, та мінометних обстрілів. Росіяни періодично кидали міни "наосліп" по лісосмугам навколо. Але нас не бачили", - розповів він.

За словами Дубчака, попередні успішні постріли "Стугни" майже повністю блокували пересування техніки РФ дорогами на цій прифронтовій ділянці.

"І звісно, що ворог теж активно полював за командою, яка чимало вже настріляла. Особлива небезпека - зайти у засідку та вийти. Демаскування одразу б викликало прямий вогонь добре тренованих російських міноментних розрахунків. Селище, біля якого відбувалася зйомка, наразі звільнено ЗСУ. З міркувань безпеки, відео публікується лише зараз", - додав він.

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