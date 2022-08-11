Окупанти обстрілюють Піски з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" забороненими термобаричними снарядами. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли Піски забороненими термобаричними снарядами з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки окупантів на селище опублікований в соцмережі. Термобаричні набої заборонені до використання поблизу населених пунктів Женевською конвенцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Піски - під нами". Репортаж з передової. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російському окупанту Струєву оголошено підозру за тортури та вбивства цивільний у селах Мокрець і Заворичі на Київщині. АУДIО