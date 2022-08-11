Окупанти обстрілюють Піски з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" забороненими термобаричними снарядами. ВIДЕО
Російські окупанти обстріляли Піски забороненими термобаричними снарядами з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки окупантів на селище опублікований в соцмережі. Термобаричні набої заборонені до використання поблизу населених пунктів Женевською конвенцією.
Топ коментарі
+57 M. YODA
показати весь коментар11.08.2022 12:43 Відповісти Посилання
+42 Єто Другоє
показати весь коментар11.08.2022 12:44 Відповісти Посилання
+34 wittmann1980
показати весь коментар11.08.2022 12:45 Відповісти Посилання
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У нього ж невелика дальність
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Реєстрація:09.08.2022 - ех, коя, коя - як же це ти так?
Все як завжди - добру справу починають мрійники а її досягненнями користуються продажні проходимці і мерзотники які заробляють на крові.
а роботи ніякої
Робота пересувного крематорію у всіц красі.
Може їх за це анти-гоблінським дихлофосом? Ні.
Так що не дивуйтесь коли ці виродки застосують яз, бо їх не покарали за заборонену термобаричну зброю вбивством пари сотень тисяч жителів москви. А отже вони переконані що і за яз їх не покарають. Лише смерть мільйонів росіян та зрозумілий удар по рилу росії із його подальшою ампутацією заставить їх зрозуміти що війна це зле і треба мітингувати.