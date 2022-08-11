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Окупанти обстрілюють Піски з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" забороненими термобаричними снарядами. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли Піски забороненими термобаричними снарядами з вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки окупантів на селище опублікований в соцмережі. Термобаричні набої заборонені до використання поблизу населених пунктів Женевською конвенцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Піски - під нами". Репортаж з передової. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російському окупанту Струєву оголошено підозру за тортури та вбивства цивільний у селах Мокрець і Заворичі на Київщині. АУДIО

Автор: 

армія рф (17771) воєнні злочини (1875)


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Топ коментарі
+57
Ну, і де очі Amnisty International? Мабуть в дупі у пукіна...
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11.08.2022 12:43 Відповісти
+42
А эти ********* ещё скиглять про грядущий запрет оркам быть в Европах 😡 Посмотрите, гандоны, что вы творите. Сложите логическую цепочку. Лучше бы так, вы, ********* против прутина выступали 😡 Хотя вы и есть коллективный прутин
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11.08.2022 12:44 Відповісти
+34
**...ные ******.
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11.08.2022 12:45 Відповісти
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З 2014 стоять,стояли і будуть стоять! А людей жалко.
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11.08.2022 12:48 Відповісти
Чому не замочать цього сонцепьока артою чи камікадзе?

У нього ж невелика дальність
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11.08.2022 13:14 Відповісти
а куда? на олх?
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11.08.2022 14:30 Відповісти


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Реєстрація:09.08.2022 - ех, коя, коя - як же це ти так?
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11.08.2022 14:34 Відповісти
Ну і де ті адвокати шизонутого? Тримайтесь і бережіть себе
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11.08.2022 12:42 Відповісти
Ну, і де очі Amnisty International? Мабуть в дупі у пукіна...
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11.08.2022 12:43 Відповісти
Саме там!...Гниле утворення,яке саме себе отруїло і зжерло.
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11.08.2022 12:48 Відповісти
Беручи до уваги що засновники вийшли з цієї "організації" вона уже давно не така яку вони заснували.

Все як завжди - добру справу починають мрійники а її досягненнями користуються продажні проходимці і мерзотники які заробляють на крові.
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11.08.2022 14:04 Відповісти
А эти ********* ещё скиглять про грядущий запрет оркам быть в Европах 😡 Посмотрите, гандоны, что вы творите. Сложите логическую цепочку. Лучше бы так, вы, ********* против прутина выступали 😡 Хотя вы и есть коллективный прутин
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11.08.2022 12:44 Відповісти
Что с головой, товарищь? Сними с ручника. К вам путин в 2014 году пришел, а к нам в 1999. Выводы сможешь сделать, ли слаб?
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11.08.2022 13:37 Відповісти
О чём ты сейчас чешешь, лапоть? Что забыл в "загнивающем западе"? Ану, фас! Беги быстренько к своим бирьоZZкам, и там тоскуй по своему воШьдю прутину, заливаясь бояркой.
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11.08.2022 15:30 Відповісти
**...ные ******.
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11.08.2022 12:45 Відповісти
Просто випалюють а напевно місцеве ватка і рада що не прийдеться украінскій учіть
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11.08.2022 12:45 Відповісти
термобаричні заряди такі ж тупі, як і місцева ватка - вони випалюють все, разом із ваткою. Тому там - вже нікому радіти. Ласкаво просимо до "рускаваміра" - тупого і безжального.
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11.08.2022 13:12 Відповісти
Цих рашистських уродів треба самих живцем палити.Попіл-краще добриво ніж гниле м'ясо.
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11.08.2022 12:46 Відповісти
Как ведьм средневековых, обкладывать дровами и сжигать, с трансляцией по ТВ!!
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12.08.2022 00:25 Відповісти
Кончені потвори.
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11.08.2022 12:50 Відповісти
Тут дроны-камикадзе нужны или гасить огнеметы всем чем можно.
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11.08.2022 12:51 Відповісти
Яка точна зброя, зброя варварів, зброя покидькІв і рузьгого міра
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11.08.2022 12:51 Відповісти
з кілометра відстані +/- 500 метрів
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11.08.2022 14:23 Відповісти
М'ясорубка в прямому сенсі, от де потрібні всі можливі засоби враження.
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11.08.2022 12:53 Відповісти
Amnesty international де ви? Шо скажите на це?
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11.08.2022 12:54 Відповісти
grebanye urodi oslepli i oglohli
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11.08.2022 12:57 Відповісти
Ва всьом вінавати ісключітельна хахли! За то щто абараняются и не дають себя гєноцідіть
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11.08.2022 12:59 Відповісти
кацапи - тупікова гілка розвитку Цивілізації, помилка природи, як хвіст у людини або зайві пальці..
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11.08.2022 12:57 Відповісти
Тільки вчора подумав, що зараз ТОСи підженуть і треба нашою артою їх чатувати. Треба перестати думати (
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11.08.2022 12:59 Відповісти
Перестанеш думати, станеш кацапом.
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11.08.2022 14:07 Відповісти
Вони її так і розробляли... Нищіти усе... В мацкви на це є і талант, і здібності, і час теж був...
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11.08.2022 12:59 Відповісти
да эти буратино пуляют до 6км где арта?
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11.08.2022 13:07 Відповісти
+ 100!
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11.08.2022 13:15 Відповісти
Потрібно чим побільше об'єктів нищити на території москалів. Звісно що Крим, це Україна, але москалі його захопили і приєднали,це для них вже сакральна своя територія. Я до того це кажу, що нічого такого з боку москалів не сталося, після знищення аеродрому, ядерні бомби не полетіли. Все як раніше. Тому і потрібно завдавати ударів, як по Криму. Ще в Севастополі ще є потужний аеродром, хотілрся, щоб він також був знищений. Звісно, якщо є чим нищити. Але я думаю, що є.
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11.08.2022 13:26 Відповісти
Крим ніколи не був для русскіх сакральною територію. Вони віддали Крим за ядерну дубінку, Крим для них це лише вигідний плацдарм для нападу на Україну, і не тільки.
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11.08.2022 17:50 Відповісти
Ну вони кажуть, що він для них таким є.
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11.08.2022 17:58 Відповісти
де там діванні есперди шо обурюються за Піски що ми здаемо чи отсупаемо цікаво вас туда заслати як буде воно почуватись?
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11.08.2022 13:27 Відповісти
Передова це по твоєму якесь покарання?
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11.08.2022 14:00 Відповісти
нет мля курорт
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11.08.2022 14:38 Відповісти
Москворот, на угро-фінських болотах кацапською дзявкать будеш.
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11.08.2022 17:01 Відповісти
Якщо це правда, то розвідка недопрацьовує.
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11.08.2022 13:30 Відповісти
якраз волонтери закупили дрони для розвідки быльше 500шт
а роботи ніякої
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11.08.2022 13:40 Відповісти
Ты смотри, сколько сразу точечными ударами ценных пятиэтажно-хрущёвских объектов накрыли. Явно там жили штабы и нацистская элита Песков!
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11.08.2022 13:50 Відповісти
Давно ТАМ був?
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11.08.2022 14:37 Відповісти
не трынди кацап
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11.08.2022 14:39 Відповісти
Ну так не жвинди, кацап, нічого тут своєю кріпацькою смердіти.
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11.08.2022 17:02 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.08.2022 13:51 Відповісти
Абонент позазоною досяжності.
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11.08.2022 13:59 Відповісти
Які кацапи покидьки, продовжують кричати москальською кацапо-малороси, щоб свиноруси не зробили худоба всеодно дзявкає їхньою недомовою, москворот - біосміття.
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11.08.2022 13:54 Відповісти
***** ватный - иди ботокса пососи
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11.08.2022 14:40 Відповісти
Свинорус, ти смердиш, нах на свої болота, і щоб до мене своєю собачою не писав.
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11.08.2022 17:04 Відповісти
Свиней ***** закидать фосфором, простите за мой французский...
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11.08.2022 14:45 Відповісти
Справжнє обличчя РаZZсеі.

Робота пересувного крематорію у всіц красі.
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11.08.2022 14:46 Відповісти
Ублюдки.
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11.08.2022 15:26 Відповісти
треба туди їхніх полонених загнати
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11.08.2022 15:36 Відповісти
Треба і нам в майбутньому робити термобаричну зброю і не тільки. Адже ми воюємо з людожерами.
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11.08.2022 15:53 Відповісти
Таки да, кацапи це нащадки анрофагів фіноугрів
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11.08.2022 16:18 Відповісти
9 з 10 знищених квартир та будинків це квартири та будинки місцевих російськомовних, які виглядали кадировських російськомовних.
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11.08.2022 16:10 Відповісти
КАЦАПИ ЗНАЮТЬ ЩО ОБСЛУГУ ЦИХ ГАВНОПЬЙОКОВ ЖИВИМИ В ПОЛОН НІХТО БРАТИ НЕ БУДЕ
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11.08.2022 16:16 Відповісти
Як за це ми карально і справедливо страчуємо росіян наприклад жителів Москви?

Може їх за це анти-гоблінським дихлофосом? Ні.

Так що не дивуйтесь коли ці виродки застосують яз, бо їх не покарали за заборонену термобаричну зброю вбивством пари сотень тисяч жителів москви. А отже вони переконані що і за яз їх не покарають. Лише смерть мільйонів росіян та зрозумілий удар по рилу росії із його подальшою ампутацією заставить їх зрозуміти що війна це зле і треба мітингувати.
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11.08.2022 20:17 Відповісти
скоты, рабы, людоеды!
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12.08.2022 14:46 Відповісти
Международных законов, прямо запрещающих их использование, не существует, но если страна использует их для поражения гражданского населения в населенных пунктах, школах или больницах, она может быть осуждена за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов.
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12.08.2022 19:14 Відповісти
 
 