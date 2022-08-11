"Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС. Це, по суті, застосування ядерної зброї", - Зеленський. ВIДЕО
У Копенгагені розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників України, в якій приймають участь понад 20 країн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський звернувся по відеозв'язку до учасників конференції.
У своєму зверненні Зеленський нагадав про катастрофи на ЧАЕС і розповів про свідомий терор рашистів на ЗАЕС.
"Жодного замовчування – тільки правда. Жодного зволікання – тільки рішучі дії. Жодної розгубленості – тільки впевнена єдність. Під час конференції союзників України з країн Північної Європи наголосив, що для нашої оборони потрібні зброя та снаряди – по максимуму. Фінанси – в достатньому обсязі та без будь-яких бюрократичних блокувань. Повна ізоляція держави-терориста, передусім економічна й технологічна, і найжорсткіші санкції. Це обов’язок перед нашими країнами та всіма майбутніми поколіннями вільних людей – зробити все, щоб зупинити Росію, забезпечити її програш у цій війні та гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор", - сказав Зеленський під час виступу.
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Вже є друга " другий місяць війни" - де розповідається про звільнення півночі.
Хочу спитати, хто звільнив ми чи орки.
Але є вже і третя " третій місяць війни".
Без опису.
Люди, я не просто в шоці, я в ****.
Українською мовою участь не "приймають", а "беруть".
В благодарность за службу, дает ему на откуп всю нашу атомку и не реагирует на сигналы США по деркачу.
Потом , люди деркача сдают ЧАЭС и ЗАЭС.
Теперь зечмо предлагает героически бороться ...
Зазеркалье