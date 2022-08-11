"Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС. Це, по суті, застосування ядерної зброї", - Зеленський. ВIДЕО

У Копенгагені розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників України, в якій приймають участь понад 20 країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський звернувся по відеозв'язку до учасників конференції.

У своєму зверненні Зеленський нагадав про катастрофи на ЧАЕС і розповів про свідомий терор рашистів на ЗАЕС.

"Жодного замовчування – тільки правда. Жодного зволікання – тільки рішучі дії. Жодної розгубленості – тільки впевнена єдність. Під час конференції союзників України з країн Північної Європи наголосив, що для нашої оборони потрібні зброя та снаряди – по максимуму. Фінанси – в достатньому обсязі та без будь-яких бюрократичних блокувань. Повна ізоляція держави-терориста, передусім економічна й технологічна, і найжорсткіші санкції. Це обов’язок перед нашими країнами та всіма майбутніми поколіннями вільних людей – зробити все, щоб зупинити Росію, забезпечити її програш у цій війні та гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор", - сказав Зеленський під час виступу.

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