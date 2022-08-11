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Новини Відео Війна
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"Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС. Це, по суті, застосування ядерної зброї", - Зеленський. ВIДЕО

У Копенгагені розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників України, в якій приймають участь понад 20 країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський звернувся по відеозв'язку до учасників конференції.

У своєму зверненні Зеленський нагадав про катастрофи на ЧАЕС і розповів про свідомий терор рашистів на ЗАЕС.

"Жодного замовчування – тільки правда. Жодного зволікання – тільки рішучі дії. Жодної розгубленості – тільки впевнена єдність. Під час конференції союзників України з країн Північної Європи наголосив, що для нашої оборони потрібні зброя та снаряди – по максимуму. Фінанси – в достатньому обсязі та без будь-яких бюрократичних блокувань. Повна ізоляція держави-терориста, передусім економічна й технологічна, і найжорсткіші санкції. Це обов’язок перед нашими країнами та всіма майбутніми поколіннями вільних людей – зробити все, щоб зупинити Росію, забезпечити її програш у цій війні та гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор", - сказав Зеленський під час виступу.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24275) ЧАЕС (544) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+12
Статист а не президент
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11.08.2022 14:39 Відповісти
+10
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11.08.2022 14:41 Відповісти
+7
Клован есть клован. 73%ные идиоты сделали свое дело... Теперь плачут от войны. Почему вы, 73% "за нет войне" не выходите на площади и не требуете выполнения своих же обещаний Зеленского? Неужели 73% избирателей нашей страны обыкновенное прорашистское быдло?
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11.08.2022 14:50 Відповісти
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Статист а не президент
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11.08.2022 14:39 Відповісти
іншого не маємо. Пропозиції ?
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11.08.2022 19:20 Відповісти
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11.08.2022 14:41 Відповісти
а чому Президент і його шобла купували електроенергію у білорусів, а вугілля на росії, а за допомогою звертається до ЄС, які його просили не купувати електороенергію у білорусів, навіть в парламент приходив Президент Литви?
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11.08.2022 15:10 Відповісти
Клован есть клован. 73%ные идиоты сделали свое дело... Теперь плачут от войны. Почему вы, 73% "за нет войне" не выходите на площади и не требуете выполнения своих же обещаний Зеленского? Неужели 73% избирателей нашей страны обыкновенное прорашистское быдло?
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11.08.2022 14:50 Відповісти
Досить плакатись дурнику, це вже не справляє враження в ЄС І ТИ ж ВЕРХОВИЙ, як ти колись з повагою зазначав... в прикордонні паРАШІ є 3и АЕС.. Ось і відправ подарунок N88 останьої допомоги, що ******** РЛС і летить на них як замашеча, достатньої потужності не має, щоб зашкодити АЕС.. а шороху наробить
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11.08.2022 14:51 Відповісти
він не хоче признатись союзникам, що саме, які події призвели до окупації касапами ЗАЕС?
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11.08.2022 15:05 Відповісти
Вони знають більше нас..
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11.08.2022 15:20 Відповісти
А не повідомив пан Президент хто з його оточення і навіщо здав цю АЕС ворогу? А хто розмінував Чонгар? А хто "контрольовано евакував" 3 тисячі захисників Маріуполя, що багато з них закатовані? То це "контрольоване" катування, чи хтось набрехав, а тупо здав найкращих в полон?
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11.08.2022 15:07 Відповісти
ПреЗЕдент, який оточів себе шпигунами і бездарями - сцикло і балабол, якщо не гірше. Зараз треба готувати грунтовну доповідь на захист проти обвинувачення рашки про ситуацію на ЗАЕС. Бла- бла на РБ ООН не пройде, а підготовки чомусь не видно. Надіються що якось "проканає".Ню ню.
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11.08.2022 15:51 Відповісти
Можливо хтось пам'ятає, є книга про зеленського "перший місяць війни".
Вже є друга " другий місяць війни" - де розповідається про звільнення півночі.
Хочу спитати, хто звільнив ми чи орки.
Але є вже і третя " третій місяць війни".
Без опису.
Люди, я не просто в шоці, я в ****.
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11.08.2022 15:54 Відповісти
Його заяви майже автоматичні і стирчать на сторінках майже усіх українських ЗМІ. Дійсності вони не відповідають.
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11.08.2022 15:57 Відповісти
"У Копенгагені розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників України, в якій приймають участь понад 20 країн. Джерело:

Українською мовою участь не "приймають", а "беруть".
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11.08.2022 17:33 Відповісти
А що ти думав,коли на лижах катався,та шашлички жарив?
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11.08.2022 19:09 Відповісти
Сначала зеленое ничтожество , для которого самый страшный враг это Порошенко, делает фейковый вброс, через ФСБэшного агента деркача .

В благодарность за службу, дает ему на откуп всю нашу атомку и не реагирует на сигналы США по деркачу.

Потом , люди деркача сдают ЧАЭС и ЗАЭС.

Теперь зечмо предлагает героически бороться ...

Зазеркалье
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11.08.2022 21:29 Відповісти
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11.08.2022 21:31 Відповісти
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12.08.2022 13:24 Відповісти

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12.08.2022 13:26 Відповісти
Как же этот ******* небритый бесит,тебе **** что мешает побриться???У меня работа не публичная,но *** в таком виде я нехожу.Это просто наплевательское ************** отношение дебила зе
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14.08.2022 13:34 Відповісти
 
 