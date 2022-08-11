Російські "Гради" ведуть вогонь з території Каховської ГЕС, щоб викликати вогонь ЗСУ у відповідь. ВIДЕО
Російські окупанти самі спростовують власні фейки щодо дій Збройних сил України, публікуючи докази власних провокацій.
Відео обстрілів з території Каховської ГЕС популяризують російські пабліки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер NecroManser.
"Горячий кофе с Градами под Попасной. Наши артиллеристы в Попаснянском районе с утра угощают украинских неонацистов горячим кофе с Градами. Очень горячим", - пишуть пропагандисти.
Топ коментарі
+41 olele
показати весь коментар11.08.2022 19:51 Відповісти Посилання
+30 Andrey Zharov
показати весь коментар11.08.2022 19:40 Відповісти Посилання
+27 Frol Fedoroff
показати весь коментар11.08.2022 19:41 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=QBpoKIBsQ04
скоро вам буде атвєтка, така, яку не ждали. асиметрична, блд
зараз всі в твіттері сидять. також і на фб.
Желаю каждому россиянину, чтобы русский мир вернулся к нему во двор и чтобы они слышали это каждое утро, днём и вечером.