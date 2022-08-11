Всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької АЕС, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 169 дня повномасштабного російського вторгнення.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один із найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об’єктів АЕС.
Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу й для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.
Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - заявив Зеленський.
Він також подякував за гуманітарну допомогу наший країні.
"Хочу подякувати всім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, спричинених цією війною.
Тим, хто допомагає з житлом і роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених унаслідок російських обстрілів. Тим, хто доправляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби звʼязку. Тим, хто підтримує самотніх людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи.
Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Дякую вам!", - сказав президент.
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млять !
як рашисти хотяь залучити "100 000 корейських добровольців" у війну під виглядом восстановітєльних різноробочих
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности использования труда северокорейских рабочих для возрождения региона, серьёзно пострадавшего при ведении боевых действий из-за преступных действий войск киевского режима.
Как объясняют западные «аналитики», на Украине возможно повторение сценария с Гренадой. В 1983 году в ходе военного вторжения в эту страну войск США кубинские рабочие, занятые на строительстве, получили из местных арсеналов https://topwar.ru/armament/weapons/ оружие и дрались бок о бок с армией Гренады против американских интервентов.
Пенісу Душиліну слід заглянути в анали та пригадати як пічально закінчилась Гранада
Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев
https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
Взорвет -
Не взорвет -
Я ставлю на взорвет.
вот кому кому а буйлу зараз позаріз потрібно перемирья, бо все ідьот прахом
жалкая история эволюции мозга зеленского заточена только на выдумывание разного рода пошлостей..... результат очевиден - он видит проблему, но не видит вариантов ее решения, кроме рефлексии эту проблему заболтать..... поэтому, кроме риторики, ничего другого на выходе нет....
другими словами, это как у чукчи - что вижу, о том и пою..... но если чукча, помимо всего прочего, охотник и воин, то с этого даже шерсти клок не возьмешь......
Правда зебил уже МЕСЯЦ твердит, что отдал приказ на освобождения Юга Украины и ему месяц вторит арестович, резников, данилов, подоляк и пр. св.
Но виноват Марченко!
Как меня уже задрала эта брехливая зеленая тварь!!!!!
Доколе???
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".
Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.
Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."
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ще і наїжджати на Марченка і замовчувати зданих у полон азовців!
виникає дуже логічне припущення, що з допомогою єрмака цей клоун просто здає зливає країну вже не перший рік, а своїми ура-відосиками пудрить людям мізки і верещить на весь світ типу "ви нам винні!"