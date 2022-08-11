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Новини Відео Війна
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Всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької АЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 169 дня повномасштабного російського вторгнення.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один із найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об’єктів АЕС.

Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу й для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі аварії на ЗАЕС постраждає не лише Україна, а вся Європа й Азія, - заява ВР

Він також подякував за гуманітарну допомогу наший країні.

"Хочу подякувати всім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, спричинених цією війною.

Тим, хто допомагає з житлом і роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених унаслідок російських обстрілів. Тим, хто доправляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби звʼязку. Тим, хто підтримує самотніх людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи.

Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Дякую вам!", - сказав президент. 

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш оприлюднив заяву щодо ЗАЕС: Потрібна термінова домовленість щодо демілітаризації

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Запорізька АЕС (1426)


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Топ коментарі
+38
А нафіга ж ти здав ЗАЕС кацапам, поц квартальний?
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11.08.2022 23:16 Відповісти
+31
Всі мають. Один ти нічого нє должен.
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11.08.2022 23:13 Відповісти
+25
‼️‼️‼️Зеленский, сначала порядок в своей команде наведи . Кто предложил сдать азовцев кацапам ?

Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев

https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
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11.08.2022 23:20 Відповісти
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Всі мають. Один ти нічого нє должен.
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11.08.2022 23:13 Відповісти
#явамнiчогоневинен. #iдiтьусраку
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11.08.2022 23:23 Відповісти
От якби його винуватці взяли та перечислили офшорні фонди Зе для ЗСУ
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11.08.2022 23:52 Відповісти
Сначала САМИ ПРОСЕРАЕМ !!! Потом ВСЕХ ПРИЗЫВАЕМ !!! . .( И так 8 лет подряд ... )
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12.08.2022 01:01 Відповісти
Не восемь , а три, с пришествия " найвеличайшего"
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12.08.2022 07:57 Відповісти
"Всі у світі мають реагувати негайно..."= прореагують- викажуть глибоке занепокоєння. Далі що? Не треба було про.... ти весь південь, щоб не трииндіти зараз в ефірі ні про що.
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11.08.2022 23:24 Відповісти
"Я їм реагувати негайно а вони про фсб-шного "Козиря !"
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11.08.2022 23:41 Відповісти
Вова, а где ты был весь такой суровый до 24.02.2022 ?

млять !
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12.08.2022 00:06 Відповісти
Где ⁉️ в Гуту с дерьмаком на вертолете МЧС гулять гасили , в Буковель с Каламойшей на одном этаже договорняки мутили , как подороже сдаться *****‼️Бухали в Буковеле с дерьмаком и демченко буквально за неделю до вторжения рашистов
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12.08.2022 08:15 Відповісти
На Бірючєм острові креветки жрав коли Журавля кинув помирати. Взагалі близько 20 відпусток за державний кошт протягом 3 років
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12.08.2022 12:20 Відповісти
оцініть "красоту ігри" !
як рашисти хотяь залучити "100 000 корейських добровольців" у війну під виглядом восстановітєльних різноробочих

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности использования труда северокорейских рабочих для возрождения региона, серьёзно пострадавшего при ведении боевых действий из-за преступных действий войск киевского режима.

Как объясняют западные «аналитики», на Украине возможно повторение сценария с Гренадой. В 1983 году в ходе военного вторжения в эту страну войск США кубинские рабочие, занятые на строительстве, получили из местных арсеналов https://topwar.ru/armament/weapons/ оружие и дрались бок о бок с армией Гренады против американских интервентов.

Пенісу Душиліну слід заглянути в анали та пригадати як пічально закінчилась Гранада
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12.08.2022 00:23 Відповісти
та то треба заглядати до історії тим, кого на м"ясо відправляють, пенісу душіліну по цимбалах навіть на всіх і тим більше на корейців.
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12.08.2022 10:31 Відповісти
А нафіга ж ти здав ЗАЕС кацапам, поц квартальний?
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11.08.2022 23:16 Відповісти
На 100, с тобой согласен, так и я писал , как ???
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11.08.2022 23:52 Відповісти
Ні, це ти повинен тепер це вирішувати. Шо там доречі з економікою
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11.08.2022 23:18 Відповісти
в нього з економікою все добре..офшори в нормі
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11.08.2022 23:36 Відповісти
‼️‼️‼️Зеленский, сначала порядок в своей команде наведи . Кто предложил сдать азовцев кацапам ?

Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев

https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
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11.08.2022 23:20 Відповісти
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11.08.2022 23:32 Відповісти
Після прийняття Закону про Антисемітизм вже не всіх громадян України можна називати українцями.
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11.08.2022 23:35 Відповісти
біда в тому, що вибирають зрадників в президенти!!!
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14.08.2022 01:57 Відповісти
Дивлюсь на це балакучо-брхливе самозакохане позерсько-поцавате чмо та пригадую скількі я за сьогодні бачив зарозумілих схожих мордяк начальників.
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11.08.2022 23:20 Відповісти
а хто їх туди пустив, а підорок?
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11.08.2022 23:20 Відповісти
Він мені подобається. Я його купую. Всі все мають. В що мав зробити ти, як президент , щоб насдкі цього не були такими важкими та кровавими. ? Ти людям чому не сказав правду. Ти чого всім брехав? Щоб не було паніки? Така *** вже дешева відмазка. А 24 лютого на дорогах то не паніка була? А коли люди на животі повзли по мосту в Бучі, то не паніка була? То що було, гівнюк ти!! Оці всі смерті тобі Укоаїнці ніколи не пробачать. !!
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11.08.2022 23:23 Відповісти
Какую правду? Люди не знали что у нас война с 2014 года?
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11.08.2022 23:25 Відповісти
Люди слухали оце брехло, яке казало що загрози немає. Не нагнітайте
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11.08.2022 23:27 Відповісти
Згинь!
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11.08.2022 23:30 Відповісти
А коли в країні війна, будування доріг та бабкам телефони роздавать то першочергова проблема була? Всі звикли , що з 14 року є окуповані території, навіть прикордонний бахмут жив спокійно. Але оце разом з мурлом Даніловим розповідало про травневі свята. !! Ось саме про свята, коли в країні війна з 14 року ***!
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11.08.2022 23:32 Відповісти
МАРИОНЕТКИ РЕЖИМА КЛОУНА -Буданов ,Баканов ,Резников с Маляр , Арахломидией , ПОДГАВКИВАЛИ :"МЫ НЕ БАЧИМ ", а тем временем свои семьи ЭВАКУИРОВАЛИ ‼️"СПАСИБО БОЛЬШОЕ" 73% тупорылых🐑🐏🤢🤡
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12.08.2022 08:21 Відповісти
ЗЫ Надо было хоть иногда интересоваться что в твоей стране происходит, тогда бы не было неожиданностью что путин нападет. Он это сделал ещё 8 лет назад. С добрым утречком. Лучше позже выйти из анабиоза чем никогда.
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11.08.2022 23:29 Відповісти
Если бы ты со своей квартальской ублюдочной командой не втерлись во власть,то стране не пришлось бы платить такую высокую цену за ваше правление.
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11.08.2022 23:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I4F5bT_KDw4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F прямая трансляция Совбез ООН по ЗАЭС
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11.08.2022 23:29 Відповісти
Делаем ставки.

Взорвет -

Не взорвет -

Я ставлю на взорвет.
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11.08.2022 23:33 Відповісти
У меня тоже чуйка, что взорвет
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11.08.2022 23:35 Відповісти
сомневаюсь но этот гандон кацапский что сейчас что то там бормочит - он жалок
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11.08.2022 23:37 Відповісти
Ні, не взорвьот. А от примусити Україну до якихось угод з терористами можуть спробувати.
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11.08.2022 23:37 Відповісти
не баись кацап мы вас и так добьем - мы по Крыму ударили ! ну и где млять ядерный ответ?
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12.08.2022 02:56 Відповісти
Діван токо нє прорві, славік!
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12.08.2022 06:41 Відповісти
Влаштує аварію на ємностях зі ВЯП, але невеликого масштабу. Щоб, тіпа, протекло, але трошки. І використає це як привід, що гімновійськам треба у%°бувати звідти. Потім почне просити "перемир'я" і, як завжди, звинувачувати Україну у всьому.
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11.08.2022 23:41 Відповісти
Им не нужно перемирие
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11.08.2022 23:46 Відповісти
гы-гы !
вот кому кому а буйлу зараз позаріз потрібно перемирья, бо все ідьот прахом
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12.08.2022 00:10 Відповісти
кацап не пались - твоему ***** все равно пистец
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12.08.2022 02:53 Відповісти
бред кацапский - посмотри на карту лапоть - Украина может ударить по трем атомным станциям начиная с Курской - если эти твари замутят катастрофу
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12.08.2022 02:54 Відповісти
ты идиот кацапский
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12.08.2022 02:51 Відповісти
работа мозга политика схожа с работой мозга инженера - он видит проблему и предлагает ее решение....., только инженер решает техническую проблему, а политик - политическую......
жалкая история эволюции мозга зеленского заточена только на выдумывание разного рода пошлостей..... результат очевиден - он видит проблему, но не видит вариантов ее решения, кроме рефлексии эту проблему заболтать..... поэтому, кроме риторики, ничего другого на выходе нет....
другими словами, это как у чукчи - что вижу, о том и пою..... но если чукча, помимо всего прочего, охотник и воин, то с этого даже шерсти клок не возьмешь......
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11.08.2022 23:47 Відповісти
Ти, зелена сволота, навіщо туди пустив орків?!
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11.08.2022 23:50 Відповісти
А ***** ты их туда пустил без никакого боя? АЭС это тот объект который можно было держать. И держать долго. Если бы ты готовился к обороне и ввёл наши войска на территорию станции. А не ссал в уши про шашлыки. Теперь что-то ему должны. Ты должен понести наказание за все свои злодеяния и обязательно эту ответственность будешь нести
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12.08.2022 00:00 Відповісти
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: "Не час для марнославства"---намекая на вчерашнее интервью Марчелло , который сказал , что ВСУ освободят Херсон! Выдал Великий гос. секрет!!! Ату его! Открыто уголовное дело на генерала, который помешал зескотам сдать юг!!
Правда зебил уже МЕСЯЦ твердит, что отдал приказ на освобождения Юга Украины и ему месяц вторит арестович, резников, данилов, подоляк и пр. св.
Но виноват Марченко!
Как меня уже задрала эта брехливая зеленая тварь!!!!!
Доколе???
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12.08.2022 00:08 Відповісти
Підтримую -

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12.08.2022 13:07 Відповісти
не треба скiглити буратино - бери лопату и копай
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12.08.2022 02:50 Відповісти
"Зефанати, ви думаєте я в чомусь звинувачую вашого Боневтіка?
Та, взагалі то і не дуже. Це вже буде справа суду.
Я просто з самого початку знала що буде саме так. Нічого іншого не чекала. Все що сталося за останні три роки для мене не дивина, а закономірність.
Чоловік мені свідок, коли були об'явлені результати екзитполів, жаху моєму не було краю, я ледь не вила перед телевізором.
Я тоді йому так і сказала:
- Нам гаплик! Хйло попре на всю країну, він втопить нас у крові! Ми не зможемо цьому завадити! І дай нам Боже, щоб ми не стали "юго-западним округом РФ".

Так що я хочу вам, зефани, сказати?
Я звинувачую ВАС.
Ви теж все знали.
Знали, що він не здатен ні на що, знали що він пусте місце.
Знали про його гниле і зрадницьке оточення і походження "совєтніков, коториє научат".
Всі знали! Знали, знали, навіть не відкрещуйтесь.
Ви ж не всі вроджені дебіли.
А ваша мотивація мені до сраки. Бо знати і все одно зробити на "авось, пронесе", вини з вас не знімає. Тому вся ця кров на ваших руках.
І про "я голосував проти Порошенка" - теж не катить. Не було там такої позначки.
Ви ставили галочку у графі "за" Зеленського. Крапка.
Ви поставили галочку за цю війну, за вбитий Маріуполь, за бомбардування міст і стирання сіл і містечок з лиця землі, за невчасну евакуацію населення і тому за катування людей теж, за розмінування перешийка, за відведення військ на Донбасі, за саботаж забезпечення армії, за здачу Мелітополя і Херсона протягом 24 годин, за відсутність снарядів, ракет, бронежилетів, касок і медобладнання, за мародерство гуманітарки.

Винні!
Всі до одного.
Ну а як вважаєте себе не винним, то ви таки вроджений дебіл."

#************
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12.08.2022 03:08 Відповісти
А шо ти повинен був робити шоб кацапня не напала на нас? Мабуть ЗСУ посилювати а не дороги для кацапні будувати, тепер вони по тім дорогам катаються а ти гроші рахуеш
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12.08.2022 04:56 Відповісти
Спочатку, Вова, ти здав українські території, а тепер галасуєш "Рятуйте". Може шашлики на природі допоможуть?
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12.08.2022 06:39 Відповісти
Оманский Нарко- Осел, сначало расскажи всему миру как иы сдал юг Украины с Елдаком и готовил страну к капитуляции, а теперь гнилой бенин придаток корчишь из себя патриота!!!
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12.08.2022 06:50 Відповісти
цинізм боневтіка просто не має меж!! спочатку здати Південь, запустити ворогів на ЗАЕС, а тоді вимагати від усіх, щоб вирішували проблеми, які він сам створив!
ще і наїжджати на Марченка і замовчувати зданих у полон азовців!
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12.08.2022 08:32 Відповісти
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12.08.2022 13:04 Відповісти
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12.08.2022 13:05 Відповісти
шо той зєля вимагає від світу і негайно? клоун, ти сам де був до 24 лютого 2022 року?????? що ти зробив, щоб цього не сталось?
виникає дуже логічне припущення, що з допомогою єрмака цей клоун просто здає зливає країну вже не перший рік, а своїми ура-відосиками пудрить людям мізки і верещить на весь світ типу "ви нам винні!"
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14.08.2022 01:55 Відповісти
Так-так....колись увесь світ реагував наоман......і Помпео тебе питав, чи ти в полоні.....Скиньте разом зкаламоєм з себе ярмозрадників і йдітьгеть. Бо так гратись мільйонами людей...це БЕЗБОЖНО.
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14.08.2022 07:33 Відповісти
Г + Г = Зе
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14.08.2022 13:25 Відповісти
 
 