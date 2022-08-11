Всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької АЕС, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 169 дня повномасштабного російського вторгнення.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Усім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один із найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції в безпосередній близькості від об’єктів АЕС.

Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу й для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів із території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - заявив Зеленський.

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Він також подякував за гуманітарну допомогу наший країні.

"Хочу подякувати всім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, спричинених цією війною.

Тим, хто допомагає з житлом і роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених унаслідок російських обстрілів. Тим, хто доправляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби звʼязку. Тим, хто підтримує самотніх людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи.

Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Дякую вам!", - сказав президент.

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