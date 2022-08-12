Дружина колаборанта в перехопленні ГУР не приховує розчарування РФ: "И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет". АУДIО
Дружина колаборанта з окупованого Донбасу у перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони розмові розповідає останні новини, серед яких удари по Криму
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР.
Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.
Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".
Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір: "Уже по Крыму прилетает. И где ж ваши ответы? Где ваши ПВО? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, то их покупать никто не будет. Пользуйтесь сами".
Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує розв'язання вказаної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".
Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.
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Фсьо!
Расходімся па мєстам, загараєм і пляшем рєбяткі!
https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
Хіба ж Вам шкода?
Для наших военных появилась хорошая мотивация заработать на пленных оккупантах:
Так, за каждого взятого военного РФ в плен нашим солдатам планируется выплачивать:
▪️за солдата "ДНР/ЛНР" - 200$
▪️солдата РФ - 300$
▪️младшего офицера - 400$
▪️старшего офицера/летчика - 500$
▪️кадыровца - 600$
❗️Делается это для пополнения фонда пленных и для того, чтобы побыстрее вернуть наших защитников домой. Распространение приветствуется.
https://t.me/Sharpreview/16288
Військово-кАмІчні сили ********* вирішили замутити ще й зіркові війни! Якийсь Квартал 95 а не війна
Начиная со вчерашнего дня, Украина реально показала, что разговоры о деоккупации временно занятых противником территорий не пустой треп, а предупреждение как самому противнику, чтобы он десять раз подумал о том, что он попал в вагон для некурящих, так и для населения, которое находится на оккупированных территориях. Сигнал четкий и ясный: ВСУ прийдут и случится это очень скоро, и потому каждый имеет выбор именно сейчас принять правильное для себя решение.
Кто-то будет ждать ВСУ, чтобы усилить их удары по противнику, вырезая его с тылу, кто-то просто ждет возвращения Украины, чтобы вернуться в цивилизованную жизнь, а остальным был очень нехороший сигнал в том плане, что валить надо сейчас, пока это можно сделать с минимальными потерями и риском, поскольку потом уже будет поздно. И если кто-то думал о том, что «вторая армия мира» не допустит деоккупации, то вчера эти мысли ушли вместе с клубами серого дыма над Новофедоровкой.
И дело тут не в том, что наши военные уже способны утюжить врага на оперативную глубину, а в том, что теперь однозначно сказано о том, что нам - плевать на ваши порнографические референдумы и на то, что вы сами себе назвали Крым своим. Это - ваши проблемы, и нам не интересно, почему вы так считаете. Никаких рефлексий по этому поводу нет абсолютно, и весь вменяемый мир тоже говорит о том, что одностороннее зачисление чужих территорий в свой состав - бандитизм, который не будет узаконен.
А раз так, то «референдумы», которые пыжатся сымитировать орки - до лампы. Они имеют ценность только в том случае, когда де-факто, Украина признает аннексию своих территорий. Вот тогда, по образу и подобию крымского представления, можно закреплять новые, оккупированные территории. Теперь же этой иллюзии нет даже у орков и им понятно, что ВСУ действительно будут их вышибать вплоть до последнего метра оккупированной территории, в том числе и из Крыма, а вы можете делать хоть референдумы, хоть салат оливье, на скорость это уже не повлияет. Для них наступила новая реальность, и между прочим, та пробка, которая двое суток стоит у керченского моста, как раз и говорит о том, что публика осознала эту самую новую реальность и действует, исходя из нее.
И между прочим, это понимает и военное руководство орков. Ведь когда ВСУ начали вышибать склады боеприпасов в зоне до 100 км от линии фронта, там приняли решение оттянуть их на 120-150 километров, чтобы туда не долетели наши ракеты. То есть, они не просто приняли новую реальность, а стали под нее подстраиваться. Ну и теперь они смотрят на карту и понимают, что 150 км уже тоже не спасают. И здесь вот еще какой момент. Никто достоверно не знает, чем наши увалили по Новофедоровке, но скорее всего, это средство огневого поражения отработало не на пределе своих возможностей и наверняка может пролететь еще несколько десятков километров до следующей цели. А это значит, что вчера изменилось все, как в политическом, так и в чисто военном плане. Той войны, на которую рассчитывали орки уже точно не будет.
anti-colorados
"карфаген має бути знищений" а отже і мордор має бути знищений
По перше - доля каZZaпсін така, що "імєют та імєют"
По друге - огризаться будете на своїх самок орчинь та орченят, як ви любите, ********* ***************!