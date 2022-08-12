Дружина колаборанта в перехопленні ГУР не приховує розчарування РФ: "И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет". АУДIО

Дружина колаборанта з окупованого Донбасу у перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони розмові розповідає останні новини, серед яких удари по Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР.

Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.

Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

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Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір: "Уже по Крыму прилетает. И где ж ваши ответы? Где ваши ПВО? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, то их покупать никто не будет. Пользуйтесь сами".

Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує розв'язання вказаної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".

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Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.