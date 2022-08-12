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Дружина колаборанта в перехопленні ГУР не приховує розчарування РФ: "И где ж ваши ответы? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, их покупать никто не будет". АУДIО

Дружина колаборанта з окупованого Донбасу у перехопленій Головним управлінням розвідки Міноборони розмові розповідає останні новини, серед яких удари по Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР.

Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.

Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про ситуацію на фронті: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехоплення ГУР. АУДIО

Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір: "Уже по Крыму прилетает. И где ж ваши ответы? Где ваши ПВО? Даже Крым не могут защитить эти ПВО, то их покупать никто не будет. Пользуйтесь сами".

Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує розв'язання вказаної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".

Також читайте: Командувача Чорноморського флоту РФ Осіпова зняли з посади, - росЗМІ

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Міноборони України "не може встановити причину займання" на аеродромі окупантів в українському Криму, але посилено рекомендує їм вивчати правила протипожежної безпеки та не курити там, де це не належить.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

Автор: 

Крим (14185) розвідка (3880) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+37
сосите кокошник, свинособаки. Будет вам и Пво, и белка со свистком!
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12.08.2022 00:09 Відповісти
+25
вчера произошло очень важное событие, которого мы ждали и опасались, что такого хода может и не быть в обозримой перспективе. Конечно же, речь идет не конкретно об авиабазе в Новофедоровке, а вообще о мощных ударах по военной инфраструктуре оккупанта в оккупированном Крыму. Если бы прилетело по объектам в Джанкое, где стоят логистические хабы южной группировки противника и это место отстоя его ударных соединений, эффект был бы тем же самым. Возможно, большим эффектом будут обладать удары по базе флота в Севасе и по крымскому мосту. Но тут важен не только военный профит этих ударов, но и политический.

Начиная со вчерашнего дня, Украина реально показала, что разговоры о деоккупации временно занятых противником территорий не пустой треп, а предупреждение как самому противнику, чтобы он десять раз подумал о том, что он попал в вагон для некурящих, так и для населения, которое находится на оккупированных территориях. Сигнал четкий и ясный: ВСУ прийдут и случится это очень скоро, и потому каждый имеет выбор именно сейчас принять правильное для себя решение.

Кто-то будет ждать ВСУ, чтобы усилить их удары по противнику, вырезая его с тылу, кто-то просто ждет возвращения Украины, чтобы вернуться в цивилизованную жизнь, а остальным был очень нехороший сигнал в том плане, что валить надо сейчас, пока это можно сделать с минимальными потерями и риском, поскольку потом уже будет поздно. И если кто-то думал о том, что «вторая армия мира» не допустит деоккупации, то вчера эти мысли ушли вместе с клубами серого дыма над Новофедоровкой.

И дело тут не в том, что наши военные уже способны утюжить врага на оперативную глубину, а в том, что теперь однозначно сказано о том, что нам - плевать на ваши порнографические референдумы и на то, что вы сами себе назвали Крым своим. Это - ваши проблемы, и нам не интересно, почему вы так считаете. Никаких рефлексий по этому поводу нет абсолютно, и весь вменяемый мир тоже говорит о том, что одностороннее зачисление чужих территорий в свой состав - бандитизм, который не будет узаконен.

А раз так, то «референдумы», которые пыжатся сымитировать орки - до лампы. Они имеют ценность только в том случае, когда де-факто, Украина признает аннексию своих территорий. Вот тогда, по образу и подобию крымского представления, можно закреплять новые, оккупированные территории. Теперь же этой иллюзии нет даже у орков и им понятно, что ВСУ действительно будут их вышибать вплоть до последнего метра оккупированной территории, в том числе и из Крыма, а вы можете делать хоть референдумы, хоть салат оливье, на скорость это уже не повлияет. Для них наступила новая реальность, и между прочим, та пробка, которая двое суток стоит у керченского моста, как раз и говорит о том, что публика осознала эту самую новую реальность и действует, исходя из нее.

И между прочим, это понимает и военное руководство орков. Ведь когда ВСУ начали вышибать склады боеприпасов в зоне до 100 км от линии фронта, там приняли решение оттянуть их на 120-150 километров, чтобы туда не долетели наши ракеты. То есть, они не просто приняли новую реальность, а стали под нее подстраиваться. Ну и теперь они смотрят на карту и понимают, что 150 км уже тоже не спасают. И здесь вот еще какой момент. Никто достоверно не знает, чем наши увалили по Новофедоровке, но скорее всего, это средство огневого поражения отработало не на пределе своих возможностей и наверняка может пролететь еще несколько десятков километров до следующей цели. А это значит, что вчера изменилось все, как в политическом, так и в чисто военном плане. Той войны, на которую рассчитывали орки уже точно не будет.
anti-colorados
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12.08.2022 01:08 Відповісти
+19
У русских стал популярен "аптечный туризм". Они начали ездить в Казахстан за инсулином и сахароснижающими препаратами, а в Грузию, Армению и Турцию - за антидепрессантами, гормональными контрацептивами и лекарствами от эпилепсии, которые исчезли из продажи в России
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12.08.2022 00:07 Відповісти
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У русских стал популярен "аптечный туризм". Они начали ездить в Казахстан за инсулином и сахароснижающими препаратами, а в Грузию, Армению и Турцию - за антидепрессантами, гормональными контрацептивами и лекарствами от эпилепсии, которые исчезли из продажи в России
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12.08.2022 00:07 Відповісти
На Україну за стерильними пакетами
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12.08.2022 00:15 Відповісти
и в бульболандию на шоппинг
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12.08.2022 00:21 Відповісти
В Украину.
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12.08.2022 09:56 Відповісти
Им всей страной нужно затариться контрацептивами и на пожизненное в мордор, обслуживать главного контрацептива страны.
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12.08.2022 03:28 Відповісти
В Украину - за машинами для родителей!
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12.08.2022 05:24 Відповісти
сосите кокошник, свинособаки. Будет вам и Пво, и белка со свистком!
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12.08.2022 00:09 Відповісти
І це ви не знаєте, що таке кокошнік функціонально?! Це ж "веер", щоб "гаспадіну" було комфортно отримувать задоволення від втіх "проказниц"!
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12.08.2022 20:41 Відповісти
The New York Times со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины. Для удара использовали оружие исключительно украинского производства.
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12.08.2022 00:09 Відповісти
Але хто його іспользовал - непонятно! 😁
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12.08.2022 00:14 Відповісти
«Турки в спину» по традиції. , провіряють ППО сРУ 400
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12.08.2022 00:19 Відповісти
турецька батарея с-400 давно розібрана на запчастини та вивчена) назад навряд чи хтось збирав
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12.08.2022 03:07 Відповісти
Анало говнєтий судноднєвний їстрєбітєль успішна пєрєхватил украракєту, і абєзврєділ єйо.

Фсьо!

Расходімся па мєстам, загараєм і пляшем рєбяткі!
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12.08.2022 01:17 Відповісти
шо бы там пропагандоны друг у друга на дудках не свистели, вся расея уже интуитивно понимает, что их пахана опустили......
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12.08.2022 00:14 Відповісти
и это он ещё срать не начинал, а только с мокрыми штанами в туалет со своим унитазом зашёл )
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12.08.2022 00:23 Відповісти
Это не его унитаз.... Это "трофейный"...
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12.08.2022 07:42 Відповісти
их пахан итак опущенный с самого своего рождения. Клички Окурок, Бледная Моль, наверное о многом уже сами по себе говорят.
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12.08.2022 11:53 Відповісти
Бурління говен на скотобазі.
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12.08.2022 00:15 Відповісти
Холопы начали что то подозревать
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12.08.2022 00:15 Відповісти
на этом аудио - они 100% Цензора начитались - грамотные стали
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12.08.2022 02:30 Відповісти
чтоб понять, что рашистская военка всосала и грамотным быть необязательно
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12.08.2022 03:09 Відповісти
ну звісно ж, над військовим аеропортом жодного захисту ппо не було, кляті американці це побачили і вдарили Хаймерсами.
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12.08.2022 00:17 Відповісти
файно зауважили
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12.08.2022 00:29 Відповісти
Ага, прям са спутніка хаймарсов запустілі
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12.08.2022 01:20 Відповісти
мамулечка, нада свалівать атсюда.
https://www.youtube.com/watch?v=OFTEK2BUNZg
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12.08.2022 00:20 Відповісти
Залезайте опять в свои ***** и закрывайтесь железным занавесом рузкие свиньи
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12.08.2022 00:24 Відповісти
Ухти обоє під ударною дозою стекломоя.
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12.08.2022 00:24 Відповісти
"спутники надо сбивать над Украиной"(ц) rofl
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12.08.2022 00:30 Відповісти
Ага! З рогатки рогозінської! А може будуть на батуті дострибувать і мухобийкою діставать?
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12.08.2022 04:40 Відповісти
Ну, так вони будуть скрєпною зброєю збивати супутники - коровячими лєпьошками, тим більше вони роками тренувалися кидатися ними. Взагалі, кидатися гімном це так па-рузззкі.
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12.08.2022 08:33 Відповісти
Скоро и вы будете сваливать на болота, откуда вас и привезли.
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12.08.2022 00:30 Відповісти
***** спутники они сбивать собрались
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12.08.2022 00:32 Відповісти
ну пусть - это будет все равно что объявить США войну , дебилы что с них возьмешь
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12.08.2022 00:40 Відповісти
ви ж почули рівень інтелекту цих істот
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12.08.2022 01:28 Відповісти
А в чому проблема? Хай майструють собі бойові рогатки і, не покладаючи клешней, пуляють з них камінцями, недопалками чи іншим сміттям во вражескія спутнікі.

Хіба ж Вам шкода?
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12.08.2022 02:00 Відповісти
добро полювати!

Для наших военных появилась хорошая мотивация заработать на пленных оккупантах:

Так, за каждого взятого военного РФ в плен нашим солдатам планируется выплачивать:

▪️за солдата "ДНР/ЛНР" - 200$
▪️солдата РФ - 300$
▪️младшего офицера - 400$
▪️старшего офицера/летчика - 500$
▪️кадыровца - 600$

❗️Делается это для пополнения фонда пленных и для того, чтобы побыстрее вернуть наших защитников домой. Распространение приветствуется.
https://t.me/Sharpreview/16288
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12.08.2022 00:36 Відповісти
да кадыровцы сейчас в цене
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12.08.2022 00:42 Відповісти
Баранина подорожала.
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12.08.2022 12:29 Відповісти
шансів потрапити в полон після "своїх подвигів"у бурятів і тувинців вже не має
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12.08.2022 01:27 Відповісти
Певно, бурятів і тувинців вже немає 😁
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12.08.2022 01:37 Відповісти
де свинособаки, а де супутники !сбивать"!
Військово-кАмІчні сили ********* вирішили замутити ще й зіркові війни! Якийсь Квартал 95 а не війна
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12.08.2022 00:39 Відповісти
Украина всему свету доказала,что кацапский непотреб приобретать не стоит!
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12.08.2022 00:39 Відповісти
Турция купила у России четыре дивизиона систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. Только сейчас эрдогану дошло, что деньги он выбросил коту под хвост.
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12.08.2022 10:02 Відповісти
та нормальные у них ПВО. это клятi бИндеровцы стрельнули в обеденный перерыв. фашисты короче.
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12.08.2022 00:49 Відповісти
не писти кацап
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12.08.2022 02:35 Відповісти
Біндьоровцьі іспользовалі крівізну Зямлі поетому их хвашистскіє ракєтьі полетели кріво, кругамі і в обход. А русскіє ПВО - прямьіе как след от фуражки, нє замєтілі кріво лєтящих укроракєт.
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12.08.2022 03:18 Відповісти
"Мань, а Мань! Где наша кочерга? Спутники надо сбивать! Проклятых пиндосов спутники! Чтобы ослепли суки!"
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12.08.2022 00:50 Відповісти
Гдє кочєрга, гдє кочєрга ... откуда я знаю ... ща под столом поищу ... Ура-а ! Вань, кочерги нєт но тут забьіли недопитую бутьілку ! Спрятал кто-то ... Давай, наливай !
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12.08.2022 03:21 Відповісти
вчера произошло очень важное событие, которого мы ждали и опасались, что такого хода может и не быть в обозримой перспективе. Конечно же, речь идет не конкретно об авиабазе в Новофедоровке, а вообще о мощных ударах по военной инфраструктуре оккупанта в оккупированном Крыму. Если бы прилетело по объектам в Джанкое, где стоят логистические хабы южной группировки противника и это место отстоя его ударных соединений, эффект был бы тем же самым. Возможно, большим эффектом будут обладать удары по базе флота в Севасе и по крымскому мосту. Но тут важен не только военный профит этих ударов, но и политический.

Начиная со вчерашнего дня, Украина реально показала, что разговоры о деоккупации временно занятых противником территорий не пустой треп, а предупреждение как самому противнику, чтобы он десять раз подумал о том, что он попал в вагон для некурящих, так и для населения, которое находится на оккупированных территориях. Сигнал четкий и ясный: ВСУ прийдут и случится это очень скоро, и потому каждый имеет выбор именно сейчас принять правильное для себя решение.

Кто-то будет ждать ВСУ, чтобы усилить их удары по противнику, вырезая его с тылу, кто-то просто ждет возвращения Украины, чтобы вернуться в цивилизованную жизнь, а остальным был очень нехороший сигнал в том плане, что валить надо сейчас, пока это можно сделать с минимальными потерями и риском, поскольку потом уже будет поздно. И если кто-то думал о том, что «вторая армия мира» не допустит деоккупации, то вчера эти мысли ушли вместе с клубами серого дыма над Новофедоровкой.

И дело тут не в том, что наши военные уже способны утюжить врага на оперативную глубину, а в том, что теперь однозначно сказано о том, что нам - плевать на ваши порнографические референдумы и на то, что вы сами себе назвали Крым своим. Это - ваши проблемы, и нам не интересно, почему вы так считаете. Никаких рефлексий по этому поводу нет абсолютно, и весь вменяемый мир тоже говорит о том, что одностороннее зачисление чужих территорий в свой состав - бандитизм, который не будет узаконен.

А раз так, то «референдумы», которые пыжатся сымитировать орки - до лампы. Они имеют ценность только в том случае, когда де-факто, Украина признает аннексию своих территорий. Вот тогда, по образу и подобию крымского представления, можно закреплять новые, оккупированные территории. Теперь же этой иллюзии нет даже у орков и им понятно, что ВСУ действительно будут их вышибать вплоть до последнего метра оккупированной территории, в том числе и из Крыма, а вы можете делать хоть референдумы, хоть салат оливье, на скорость это уже не повлияет. Для них наступила новая реальность, и между прочим, та пробка, которая двое суток стоит у керченского моста, как раз и говорит о том, что публика осознала эту самую новую реальность и действует, исходя из нее.

И между прочим, это понимает и военное руководство орков. Ведь когда ВСУ начали вышибать склады боеприпасов в зоне до 100 км от линии фронта, там приняли решение оттянуть их на 120-150 километров, чтобы туда не долетели наши ракеты. То есть, они не просто приняли новую реальность, а стали под нее подстраиваться. Ну и теперь они смотрят на карту и понимают, что 150 км уже тоже не спасают. И здесь вот еще какой момент. Никто достоверно не знает, чем наши увалили по Новофедоровке, но скорее всего, это средство огневого поражения отработало не на пределе своих возможностей и наверняка может пролететь еще несколько десятков километров до следующей цели. А это значит, что вчера изменилось все, как в политическом, так и в чисто военном плане. Той войны, на которую рассчитывали орки уже точно не будет.
anti-colorados
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12.08.2022 01:08 Відповісти
стопудово
"карфаген має бути знищений" а отже і мордор має бути знищений
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12.08.2022 01:23 Відповісти
только не лозунгами и ура-трепотней
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12.08.2022 02:43 Відповісти
Чітко і ясно.
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12.08.2022 02:07 Відповісти
А ты кто такой, что такие умные вещи так обстоятельно декларируешь? Это комменты, тут немного тупее надо быть)))
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12.08.2022 03:13 Відповісти
Помнится, бьіл такой фильм, "Освобождение", где Гитлер в ярости орал на Геринга :" Геринг ! Вьі же обещали что ни одна бомба не упадет на Германию !!". В Крьіму примерно тот же еффект.
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12.08.2022 03:25 Відповісти
"У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут"

По перше - доля каZZaпсін така, що "імєют та імєют"
По друге - огризаться будете на своїх самок орчинь та орченят, як ви любите, ********* ***************!
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12.08.2022 01:12 Відповісти
Їх імєєт століттями їхні царі, а вони не розуміють…дивляться в очі з відкритим ротом, кланяються. А тепер путлєр…
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12.08.2022 05:21 Відповісти
да два ze-дибіла єто сіла
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12.08.2022 01:16 Відповісти
Говорят, они лазерами со спутников прямо в мозг проникают...
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12.08.2022 01:54 Відповісти
Ошибаетесь. У московитов мозга нет. Есть только желудок. Тупиковая ветвь еволюции. Хомо путиникус.
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12.08.2022 03:28 Відповісти
"...надо спутники сбивать над Украиной..." - Дебил конченый! Ты нафуя в школу ходил, придурок?!
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12.08.2022 03:04 Відповісти
А он ходил в школу ?..
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12.08.2022 03:29 Відповісти
Ходить он может и ходил ... но ведь - "обещать - не значит жениться"
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12.08.2022 10:25 Відповісти
Ласкаво просимо назад в тайгу, на мокшанські болота, животниє плять!
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12.08.2022 05:00 Відповісти
Две ватные обезьянки недовольны.
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12.08.2022 06:06 Відповісти
Спутники над Украиной сбивать надо! Ну так сбивайте, вам же винтовки Мосина подвезли.
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12.08.2022 07:18 Відповісти
Или с максима пусть пуляют, может до облачка какого-то достанут
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12.08.2022 11:42 Відповісти
Зато будут покупать хаймерсы. Или мальборо. Кто знает, что будет пользоваться наивысшим спросом...
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12.08.2022 07:21 Відповісти
Мрази ************!!!
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12.08.2022 10:19 Відповісти
Два дебила это сила))))) Стреляют там, где ПВО нет, военный аэродром не прикрыт ПВО????! Просто технологии ПВО, собранные еще в 60х 70х, не могут противостоять новым ракетами. Ублюдки росияни, рускиее, перестаньте смотреть телевизор!!! Ваших сынов отправляют как скот на убой, если ваша армия хваленная вторая в мире, как говорят в телевизоре, по потужності, то ЗСУ первая армия в мире, и это мы еще не начинали...)))))
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13.08.2022 14:27 Відповісти
 
 