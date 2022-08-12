Окупант, що воює на Херсонщині, скаржиться родичам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехоплення ГУР. АУДIО
Російський окупант знаходячись в Херсонській області розповідає про те, що їх ніхто не збирається змінювати та жаліється на постійні обстріли зі сторони ЗСУ
Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
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+23 Urs
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+15 Алекс Ростиков
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+14 Amber
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Просто новый хит
По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ, т. е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.
«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности», - заявил он.
Корбан рассказал американцам, что в планах России - взятие Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей: «Отрезать Украину от моря, и сделать Украину внутренним государством». После чего недолго и Днепропетровщине перейти под контроль Армии России.