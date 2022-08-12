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Мешканець Чикаго на ім’я Дейв власноруч ремонтує військові Humvee та передає їх українським воїнам. ВIДЕО

Мешканець Чикаго на ім’я Дейв власноруч ремонтує військові Humvee та передає їх українським воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про Дейва розповіли волонтери ініціативи Help Heroes Of Ukraine на своїй сторінці в соцмережі.

"Я займаюся військовою технікою з 11 років... Уряд США надає зараз військову підтримку Україні. Це моя можливість підтримати хлопців на передовій, ремонтуючи та відновлюючи автомобілі для них", - каже Дейв.

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Автор: 

допомога (8436) США (23360) ЗСУ (7658)


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Топ коментарі
+77
Респект настоящему человеку. Ведь мог бы и не делать этого, живи себе в своё удовольствие. Но, решил таки помочь победить зло. Спасибо.
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12.08.2022 10:55 Відповісти
+66
які слова можуть передати нашу подяку цій Людині ?
дякуємо... разом ми повинні, мусимо перемогти вошиву русню !!!
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12.08.2022 10:55 Відповісти
+36
Брату Дейву подяка від нас!!!
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12.08.2022 11:02 Відповісти
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Респект настоящему человеку. Ведь мог бы и не делать этого, живи себе в своё удовольствие. Но, решил таки помочь победить зло. Спасибо.
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12.08.2022 10:55 Відповісти
які слова можуть передати нашу подяку цій Людині ?
дякуємо... разом ми повинні, мусимо перемогти вошиву русню !!!
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12.08.2022 10:55 Відповісти
Аби їх тут ніхто не перепродував.
Безмежна подяка Дейву.
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12.08.2022 10:58 Відповісти
Брату Дейву подяка від нас!!!
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12.08.2022 11:02 Відповісти
"Квартал-95" - ваш ответ !?
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12.08.2022 11:02 Відповісти
Татухи понабивають...
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12.08.2022 11:13 Відповісти
хреном на рояле сыграют где-нибудь подальше от фронта
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12.08.2022 11:22 Відповісти
Лисий з кварталу не може допомогти, бо в нього ряха велика. У інших кварталівців - теж. Хоча, може який анекдот і розкажуть, щоб "па приколу". Ото і вся допомога.
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12.08.2022 14:02 Відповісти
Там в США десь Влад Яма який за хабар на третій день війни втік з країни і він дуже радий за Дейва.
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12.08.2022 11:03 Відповісти
А Потап де, а Монатік, Славко Вакарчук, а Полякова, і Віник десь заглох, чи тільки народ стригти можуть а допомогти країні пообсиралися
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12.08.2022 12:31 Відповісти
Тьоток, для яких можна співати, на світі багато, а Вінник у мами один...
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12.08.2022 14:04 Відповісти
Славко їздить з концертами на фронт.а от всі решта дійсно просто розчинились
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12.08.2022 14:26 Відповісти
Дякую тобі, крутий американський чувак!!!
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12.08.2022 11:19 Відповісти
Щиро дякуємо, Дейве!
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12.08.2022 11:33 Відповісти
mad props цьому ковбою та низький уклін
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12.08.2022 11:39 Відповісти
Пошана чесній і порядній людині.
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12.08.2022 12:44 Відповісти
Дядько молодець. Слава Богу за таких Людей з великої літери.
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12.08.2022 12:48 Відповісти
Храни вас бог, сер!
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12.08.2022 12:49 Відповісти
..а у Найвеличнівшивого щось нічого такого нема у щоденному сценарії для діда Зенаса "на добраніч, зедіти"
Людині подяка.. і сором за 73%какубезразніци та їхній креатив - "безумних-колькатлєт"
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12.08.2022 13:13 Відповісти
соромно й сумне стає від думки, що оцей Дейв робить для Вкраїни більше, ніж якась наволоч типу дєрьмака чи хламідії...
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12.08.2022 13:50 Відповісти
Для Дейва - війна територіально навіть не в іншій країні, а на іншому континенті. Але відчуває він її, наче вона поряд.
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12.08.2022 13:59 Відповісти
Кожен виконує свою роботу.
Такі легенди, як Дейв, будують Хамві для Героїв України.
Українські герої борються за свободу і справедливість.
Експати надсилають гроші.
Російські домогосподарки деморалізують своїх чоловіків, нетерпляче чекаючи витратити кошти компенсації за смерть.
Кожен виконує свою роль.
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12.08.2022 14:15 Відповісти
Настоящий друг познаётся только в беде.
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12.08.2022 15:02 Відповісти
GOD BLESS USA ! THANKS BRO !!!
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12.08.2022 19:55 Відповісти
А чи ти не козак ? Чоловіче.. ?
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12.08.2022 20:23 Відповісти
Дякуємо, від щирого серця.
Бережи вас, Дейве, Господь
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13.08.2022 12:31 Відповісти
зеленский, переведи, о чём это он - шо неужели о недвижимости в Италии и Лондоне, которую ты забыл указать. ******** нарид в 73% - так, *****, весело и прикольно, шо уже и венки не знаешь куда ставить в Николаеве.
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13.08.2022 16:34 Відповісти
 
 