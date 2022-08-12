Мешканець Чикаго на ім’я Дейв власноруч ремонтує військові Humvee та передає їх українським воїнам. ВIДЕО
Мешканець Чикаго на ім’я Дейв власноруч ремонтує військові Humvee та передає їх українським воїнам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про Дейва розповіли волонтери ініціативи Help Heroes Of Ukraine на своїй сторінці в соцмережі.
"Я займаюся військовою технікою з 11 років... Уряд США надає зараз військову підтримку Україні. Це моя можливість підтримати хлопців на передовій, ремонтуючи та відновлюючи автомобілі для них", - каже Дейв.
Топ коментарі
+77 wittmann1980
показати весь коментар12.08.2022 10:55 Відповісти Посилання
+66 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.08.2022 10:55 Відповісти Посилання
+36 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар12.08.2022 11:02 Відповісти Посилання
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дякуємо... разом ми повинні, мусимо перемогти вошиву русню !!!
Безмежна подяка Дейву.
Людині подяка.. і сором за 73%какубезразніци та їхній креатив - "безумних-колькатлєт"
Такі легенди, як Дейв, будують Хамві для Героїв України.
Українські герої борються за свободу і справедливість.
Експати надсилають гроші.
Російські домогосподарки деморалізують своїх чоловіків, нетерпляче чекаючи витратити кошти компенсації за смерть.
Кожен виконує свою роль.
Бережи вас, Дейве, Господь