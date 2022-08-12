Мешканець Чикаго на ім’я Дейв власноруч ремонтує військові Humvee та передає їх українським воїнам. ВIДЕО

Мешканець Чикаго на ім’я Дейв власноруч ремонтує військові Humvee та передає їх українським воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про Дейва розповіли волонтери ініціативи Help Heroes Of Ukraine на своїй сторінці в соцмережі.

"Я займаюся військовою технікою з 11 років... Уряд США надає зараз військову підтримку Україні. Це моя можливість підтримати хлопців на передовій, ремонтуючи та відновлюючи автомобілі для них", - каже Дейв.

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