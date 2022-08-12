Правоохоронця з Хмельниччини, що вимагав кошти у керівника одного із підприємств Міноборони, затримали "на гарячому", - ДБР. ВIДЕО

Чоловіка затримано під час отримання коштів, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Про це повідомляється на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР затримали правоохоронця з Хмельниччини, який вимагав кошти у директора одного із підприємств Міноборони регіону. Відомо, що цьому керівнику підприємства було повідомлено про підозру в отриманні хабаря.

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За даними ДБР, затриманий правоохоронець обіцяв не долучати до матеріалів кримінального провадження додаткову інформацію, виявлену ним у ході проведення негласних слідчих розшукових дій, за 5 тисяч доларів США.

За попередніми даними, правоохоронець діяв спільно зі своїми колегами, особи яких наразі встановлюються.

Зловмисника було затримано "на гарячому" після одержання чергової частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Попередня кваліфікація правопорушення: вимагання, за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України).

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