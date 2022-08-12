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Правоохоронця з Хмельниччини, що вимагав кошти у керівника одного із підприємств Міноборони, затримали "на гарячому", - ДБР. ВIДЕО

Чоловіка затримано під час отримання коштів, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Про це повідомляється на сторінці Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Працівники ДБР затримали правоохоронця з Хмельниччини, який вимагав кошти у директора одного із підприємств Міноборони регіону. Відомо, що цьому керівнику підприємства було повідомлено про підозру в отриманні хабаря.

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За даними ДБР, затриманий правоохоронець обіцяв не долучати до матеріалів кримінального провадження додаткову інформацію, виявлену ним у ході проведення негласних слідчих розшукових дій, за 5 тисяч доларів США.

За попередніми даними, правоохоронець діяв спільно зі своїми колегами, особи яких наразі встановлюються.

Зловмисника було затримано "на гарячому" після одержання чергової частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Попередня кваліфікація правопорушення: вимагання, за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України).

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ДБР (3552) підозра (785) Хмельницька область (981)


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Дубасят
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12.08.2022 12:24 Відповісти
Патронів пожаліли при затриманні цієї падлюки.
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12.08.2022 12:26 Відповісти
Взятка,и он на свободе
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12.08.2022 14:32 Відповісти
Це у вас на лаптєстані. Не плутай
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12.08.2022 15:17 Відповісти
Відомо, що цьому керівнику підприємства було повідомлено про підозру в отриманні хабаря. Джерело:
Текс немного по дебильному написан.(с)
Выходит-вымогателя задержали,а подозрение в получении взятки получил только тот ,у которого вымогали.Правоохранитель,получивший взятку "тихо ушел в лес"?
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12.08.2022 12:37 Відповісти
та ні. Правоохоронці організували хабар,зафіксували а потім почали "доїти". А той пожадничав і заклав їх.Тепер йго визнають потерпілим а справу закриють. А "правоохоронці" залишаться сільськими лохами. які хотіли ну просто заробити, а ще і посадять.
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12.08.2022 13:40 Відповісти
Все Силовики Украины первые воры-вымогатели и грабители в стране!!
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12.08.2022 14:20 Відповісти
Там поряд лісосмуга по закону воєнного стану пулю в лоб.
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12.08.2022 16:39 Відповісти
 
 