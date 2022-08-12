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Контроль Запорізької АЕС відсутній, тому відповідальні відомства пропрацьовують різні сценарії, зокрема питань евакуації, - Монастирський. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв, пов’язаних із Запорізькою атомною електростанцією, яку захопили і обстрілюють російській військові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", - повідомив Монастирський.

Він зазначив, що уряд звернувся до МАГАТЕ, з тим щоб ця організація забезпечила належний контроль за ЗАЕС.

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"Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції, ми переконалися, що для них немає ніяких стримувальних факторів. Вони готові на будь-які дії, попри наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", - зазначив очільник МВС.

Міністр підтвердив, що уже сьогодні МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії в тому числі й евакуацію населення навколишніх населених пунктів. Кожен ядерний об'єкт має чіткий, жорсткий план дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірватиУкраїна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

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Автор: 

МВС (3511) окупація (6746) Монастирський Денис (392) Запорізька АЕС (1426) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+3
Контроль відсутній означає що зелені зрадники подарували аес свинособакам вони мали можливість зупинити станцію дистанційно
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12.08.2022 12:45 Відповісти
+3
у владі був сценарій, щоб рашисти не захоплювали АЕСи? чи сценрій 95 кварталу на шашлики були важливіше?
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12.08.2022 14:03 Відповісти
+1
Якщо вона гахне то ніяка евакуація не врятує😕
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12.08.2022 12:36 Відповісти
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Якщо вона гахне то ніяка евакуація не врятує😕
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12.08.2022 12:36 Відповісти
Контроль відсутній означає що зелені зрадники подарували аес свинособакам вони мали можливість зупинити станцію дистанційно
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12.08.2022 12:45 Відповісти
орки занявшие атомную станцию, сами ее могут подорвать, что бы потом обвинять Украину, как всегда циничные подонки. Они действуют наперед, созывают ООны и все организации заранее, что бы потом Украине никто не помогал.
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12.08.2022 12:58 Відповісти
Якщо "п'янці" не можна завадити, її треба очолити. Тоді воно піде за твоїм сценарієм. Дешефрувати не буду. Хто в темі, той зрозуміє.
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12.08.2022 13:04 Відповісти
Кацапів з АЕС потрібно евакуювати в пластикових пакетах на болота РФ.США колись в'єтнамців еваюкували з лісів,хоча ті ховались,але не від усього сховаєшся.
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12.08.2022 13:12 Відповісти
Час цитувати Арестовича:"Про...бали"
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12.08.2022 13:19 Відповісти
а куди ви збираєтесь євокуйовувати людей? Можно з цього місця розпочати
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12.08.2022 13:33 Відповісти
Если это случится не дай бог, что вы будете делать? Кто будет оказывать первую помощь, кто будет лечить людей, ? Границы откроете? Или законсервируете нас здесь?
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12.08.2022 13:38 Відповісти
у владі був сценарій, щоб рашисти не захоплювали АЕСи? чи сценрій 95 кварталу на шашлики були важливіше?
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12.08.2022 14:03 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-62509107 ВВС дотримується думки, що «российская армия начала обстреливать территорию, которую она оккупирует, чтобы протолкнуть (в сознание жителей Энергодара и энергетиков АЭС) ложные нарративы примерно такого содержания: "Украина на вас нападает, так что лучше проголосовать за присоединение к России, чтобы мы могли вас взять под защиту".»
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12.08.2022 17:18 Відповісти
 
 