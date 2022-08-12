Контроль Запорізької АЕС відсутній, тому відповідальні відомства пропрацьовують різні сценарії, зокрема питань евакуації, - Монастирський. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв, пов’язаних із Запорізькою атомною електростанцією, яку захопили і обстрілюють російській військові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", - повідомив Монастирський.

Він зазначив, що уряд звернувся до МАГАТЕ, з тим щоб ця організація забезпечила належний контроль за ЗАЕС.

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"Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції, ми переконалися, що для них немає ніяких стримувальних факторів. Вони готові на будь-які дії, попри наслідки. Це говорить про те, що уже сьогодні ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв", - зазначив очільник МВС.

Міністр підтвердив, що уже сьогодні МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії в тому числі й евакуацію населення навколишніх населених пунктів. Кожен ядерний об'єкт має чіткий, жорсткий план дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

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