УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
20 075 45

Російські окупанти обговорюють вибухи на аеродромі в Криму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВIДЕО

Російські окупанти не вірять офіційній версії причин вибухів на аеродромі в Новофедорівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухи та їх причини два окупанти обговорювали у телефонній розмові, що була перехоплена ГУР Міноборони України. 

"У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін у Криму! Бл#дь", - каже один із загарбників.

"Які заправки? В#бали укропи ракетами... Хвалене ППО не спрацювало вкотре. А може, ще по мосту в#буть", - говорить інший.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати авіації РФ на базі в Криму - найбільші з часів Другої світової, - CNN

Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.

Автор: 

Саки (27) знищення (7558) аеродром (314)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
по мосту в#буть?...однозначно.
показати весь коментар
12.08.2022 14:49 Відповісти
+28
ну и шо пете мешало срать дома в лопухах?
приехал в Украину, урод, так расписывайся в получении.

привыкайте, твари.
вы ж нас под воздушные тревоги за без малого шесть месяцев спать приучили?

будет вам и крым и крымский мост и ерапорт с небрежными заправщиками

все будет.

нехай щастыть, свинособаки
показати весь коментар
12.08.2022 14:57 Відповісти
+25
показати весь коментар
12.08.2022 14:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по мосту в#буть?...однозначно.
показати весь коментар
12.08.2022 14:49 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 14:55 Відповісти
Так,так і по мосту занептунем. Спіть і сріться
показати весь коментар
12.08.2022 14:50 Відповісти
нема такого слова "сріться", обсирайтесь.
показати весь коментар
12.08.2022 14:51 Відповісти
Судя по взрывам в Саках, сегодня в Макеевке и Новой Каховке - «Хаймарсы» днём летят лучше !
показати весь коментар
12.08.2022 14:50 Відповісти
За петю который пошел посрать я помню видео тут на цензоре было
показати весь коментар
12.08.2022 14:54 Відповісти
так завжди буває коли жопорукі беруться зробити щось складніше за аналогавнєтну балалайку...
показати весь коментар
12.08.2022 14:55 Відповісти
Вйїбуть, не сумнівайтесь, тварі.
Хоча можливо що той кусок лайна сам розвалиться під кошмарною вагою криських втікунів з унітазами і пралками.
показати весь коментар
12.08.2022 14:56 Відповісти
- Что, солдат, ссымся?

- Так точно, ссусь!

- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
показати весь коментар
12.08.2022 14:56 Відповісти
ну и шо пете мешало срать дома в лопухах?
приехал в Украину, урод, так расписывайся в получении.

привыкайте, твари.
вы ж нас под воздушные тревоги за без малого шесть месяцев спать приучили?

будет вам и крым и крымский мост и ерапорт с небрежными заправщиками

все будет.

нехай щастыть, свинособаки
показати весь коментар
12.08.2022 14:57 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 15:42 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2022 14:57 Відповісти
"Російські окупанти обговорюють вибухи......"

пля, які вони "російські" це - луГандони!!!!
чути по акценту, і днр домом називають!!
цих взагалі - спалювали тре!!
через таких цих підорів гнойних все і почалось!!!!!!
показати весь коментар
12.08.2022 14:57 Відповісти
Довбанут -- нас же гасят з усіх стволів
показати весь коментар
12.08.2022 15:01 Відповісти
не может, а ******
показати весь коментар
12.08.2022 15:03 Відповісти
Петі - здоров'я і гарної засмаги )))
показати весь коментар
12.08.2022 15:04 Відповісти
Чуваки не курите папиросы Беломор-канал...там трупный яд от зэков.. строивших этот дерьмо канал...
показати весь коментар
12.08.2022 15:05 Відповісти
Въ#бём. Обязательно въ#бём. Весь мост в труху. Но потом.
показати весь коментар
12.08.2022 15:07 Відповісти
коли нам буде тра, а вони не чекатимуть 😋
показати весь коментар
12.08.2022 16:03 Відповісти
Подлодку Курск утопил путлер..крейцер маськва утопил путлер...когда Зеля присвоит путлеру звание Херой рабZeи...Делаем ставки панове...
показати весь коментар
12.08.2022 15:08 Відповісти
..У тебя крыша поехала?
показати весь коментар
16.08.2022 19:51 Відповісти
Обьязательно въ#бут. Но вы можете этот мост и сами раньше убрать.
показати весь коментар
12.08.2022 15:10 Відповісти
Небо на замке, только замок повесили ВСУ!
показати весь коментар
12.08.2022 15:10 Відповісти
Обов'язково.
Готуйте собі пакети .
показати весь коментар
12.08.2022 15:17 Відповісти
Ылита человечества, хрюндели ДыНыРы! Їх по говру чути (хахли, расеяни, ШО) !
показати весь коментар
12.08.2022 15:19 Відповісти
Обов*язково в###буть,в цьому можете навіть не сумніватись,кацапня смердюча.
показати весь коментар
12.08.2022 15:20 Відповісти
Армія РФ втрачає своїх офіцерів в Україні буквально сотнями.
Всього в Україні було ліквідовано 10 генералів - з них два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.

Серед старшого офіцерського складу втрати наступні: 34 полковники, 67 підполковників та 135 майорів. Також окупанти недорахувалися сотень лейтенантів, старших лейтенантів та лейтенантів, а також 32 офіцерів інших рангів.
ці дані подані станом на 12 серпня

показати весь коментар
12.08.2022 15:24 Відповісти
де там офіцери???в тому списку - вбивці мародери гвалтівники одним словом кацапська гопота
показати весь коментар
12.08.2022 16:56 Відповісти
Петя уже отвоевался.
показати весь коментар
12.08.2022 15:26 Відповісти
І по мацквє ******. Но токо ви нє огорчайтєся.
показати весь коментар
12.08.2022 15:29 Відповісти
Какие российские оккупанты?! Да это обыкновенные предатели даунбассята!!!
показати весь коментар
12.08.2022 15:33 Відповісти
Создатель настоящей украинской армии постМайданной не Индюкович и не Ющенко..и не тем более Кучма..сдавший ядерное оружие браццкой рабZee...
Армию создал Порошенко...настоящую и боеспособную...Остальные бредни от дебилов и Шариковых рабZeи..типа Ольга *********..Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
показати весь коментар
12.08.2022 15:35 Відповісти
так
логіка присутня
показати весь коментар
12.08.2022 16:54 Відповісти
В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
показати весь коментар
12.08.2022 16:03 Відповісти
45.127003, 33.988042 трохи точніше
показати весь коментар
12.08.2022 18:58 Відповісти
45.579416, 34.284652 Гадаю теж не поганий шматочок.
45.319860, 34.087691 Ще один.
показати весь коментар
12.08.2022 19:06 Відповісти
Ну а как стрельба пойдет
Пуля дырочку найдет
(с)
показати весь коментар
13.08.2022 14:47 Відповісти
Ну, если полк смешанный - так значит надо все хорошенько перемешать!
показати весь коментар
12.08.2022 20:16 Відповісти
Ах, как красиво и соблазнительно стоят! Чётко, в рядок, как в тире. А где-то далеко в США грустит и давится слюной звено хищников А-10. Они знают, они понимают, они надеются и ждут. Всего один заход, всего несколько секунд волшебного и смертоносного звука Брррррррррр!!!!!
показати весь коментар
12.08.2022 23:08 Відповісти
все вірно брудні та смердючі кацапи - міст однозначно буде знищений
показати весь коментар
12.08.2022 16:53 Відповісти
а звідки перехват? Домой нє паєдем а паєдєм в днр..А расиянє гаварят что єто небрєжность.
ТАК Звідки перехоплення?
показати весь коментар
12.08.2022 17:00 Відповісти
Это упоротые лугандонские мобики. Эти хуже калмыков и прочих хакасов.
показати весь коментар
12.08.2022 17:41 Відповісти
..с неба звездоЧга упала
показати весь коментар
12.08.2022 18:13 Відповісти
Одними из самых опасных для жизни занятий в Украине для орков стали курить и срать. Кто бы мог подумать?
показати весь коментар
12.08.2022 22:51 Відповісти
Расформировка будет такая , кому мешок с под мусора, а кого собаки сожрут, это обещаем .
показати весь коментар
13.08.2022 22:33 Відповісти
 
 