Російські окупанти обговорюють вибухи на аеродромі в Криму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВIДЕО
Російські окупанти не вірять офіційній версії причин вибухів на аеродромі в Новофедорівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухи та їх причини два окупанти обговорювали у телефонній розмові, що була перехоплена ГУР Міноборони України.
"У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін у Криму! Бл#дь", - каже один із загарбників.
"Які заправки? В#бали укропи ракетами... Хвалене ППО не спрацювало вкотре. А може, ще по мосту в#буть", - говорить інший.
Увага! Ненормативна лексика!
Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.
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Хоча можливо що той кусок лайна сам розвалиться під кошмарною вагою криських втікунів з унітазами і пралками.
- Так точно, ссусь!
- Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
приехал в Украину, урод, так расписывайся в получении.
привыкайте, твари.
вы ж нас под воздушные тревоги за без малого шесть месяцев спать приучили?
будет вам и крым и крымский мост и ерапорт с небрежными заправщиками
все будет.
нехай щастыть, свинособаки
пля, які вони "російські" це - луГандони!!!!
чути по акценту, і днр домом називають!!
цих взагалі - спалювали тре!!
через таких цих підорів гнойних все і почалось!!!!!!
Готуйте собі пакети .
Всього в Україні було ліквідовано 10 генералів - з них два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.
Серед старшого офіцерського складу втрати наступні: 34 полковники, 67 підполковників та 135 майорів. Також окупанти недорахувалися сотень лейтенантів, старших лейтенантів та лейтенантів, а також 32 офіцерів інших рангів.
ці дані подані станом на 12 серпня
Армию создал Порошенко...настоящую и боеспособную...Остальные бредни от дебилов и Шариковых рабZeи..типа Ольга *********..Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
логіка присутня
45.319860, 34.087691 Ще один.
Пуля дырочку найдет
(с)
ТАК Звідки перехоплення?