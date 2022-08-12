Російські окупанти обговорюють вибухи на аеродромі в Криму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВIДЕО

Російські окупанти не вірять офіційній версії причин вибухів на аеродромі в Новофедорівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухи та їх причини два окупанти обговорювали у телефонній розмові, що була перехоплена ГУР Міноборони України.

"У Криму аеропорт якийсь, ну кажуть, вибухнув там, "недбалість". На заправці боєприпаси вибухнули. Блін у Криму! Бл#дь", - каже один із загарбників.

"Які заправки? В#бали укропи ракетами... Хвалене ППО не спрацювало вкотре. А може, ще по мосту в#буть", - говорить інший.

Увага! Ненормативна лексика!

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Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.