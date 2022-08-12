Зеленський у День молоді нагородив маленьких героїв, які допомагають Україні під час війни. ВIДЕО
У День молоді Президент України Володимир Зеленський розповів про маленьких українців, які надихають усю країну. Війна забрала у дітей нормальне дитинство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України написав у своєму Telegram.
"Сьогодні мав честь зустрітися та нагородити тих, хто, попри свій юний вік, має величезну сміливість. Далеко не всі дорослі здатні робити те, що вони зробили, щоб допомогти іншим. Їхні історії справді вражають і надихають. Впевнений, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє. Дякую вам!", - зазначив Зеленський.
Максим Бровченко з Бердянська.
Малює картини, а зароблені гроші надсилає на допомогу для ЗСУ.
Сашко Гуцал із Бучі.
Перебуваючи в окупації, піклувався про молодшу сестричку та двох братів. Виходив на пошуки харчів і води.
Єгор Шемет із Чернігівщини.
Разом із бабусею місяць ховався в погребі. Хоче допомогти одужати старшому брату, який злякався вибухів і перестав говорити. Також мріє відремонтувати будинок, який пошкодили окупанти.
Гліб Бондаренко з Харкова.
Потрапив під ворожий ракетний обстріл біля житлового будинку. Цього року планував вступати до харківського "Кадетського корпусу", а згодом – до Національної академії Служби безпеки України.
Андрій Покраса з Київщини.
Разом із батьком за допомогою дрона відстежував рух окупантів і передавав координати українським військовим.
Давид Понуляк із Запоріжжя.
Займається козацьким бойовим мистецтвом "Спас". Хоче бути сильним, як тато, щоб у майбутньому захищати Батьківщину.
Данило Сергєєв із Маріуполя.
З перших днів повномасштабної війни піклувався про людей старшого віку – приносив у підвали воду та їжу, готував у дворі. Допоміг чоловікові та його доньці вибратися зі зруйнованого будинку і надав першу медичну допомогу.
Іринка Васильєва з Рівного.
Втратила на війні тата і дядька. Власноруч виготовляє віночки і продає їх. Назбирала вже 7 тисяч євро. На ці кошти разом із мамою придбала два тепловізори та автомобіль для ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=gbOWDPqDElA
https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій
Тут «найпатріотичніший» міністр Ткаченко інтерв'ю дав. Сказати що це треш посеред війни - нічого не сказати.
❌Білі списки» для окупантів в музиці та культурі. Шикарно, так? Хай рzzня далі катається до України та сидить на всіх каналах і радіостанціях?
❌Марафон буде «до перемоги», а опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде.
Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально.
❌Про евакуацію музеї із зони бойових дій чи окупованих територій - «у нас немає грошей евакуйовувати будь що». Тут просто мовчу. Треш.
Ну і не подобається Ткаченку термін «дерусифікація», треба якось лайтовіше «боротьба з наслідками…». Ну щоб не образити ж «вєлікую культуру» мабуть.
Отже, замість повної заборони московитського в Україні, нам далі всякі ткаченки пропихають абсолютно неадекватний порядок денний.
Це взагалі міністр якої країни? Точно України?
***
А тим часом на марафоні «Єдині новини» у неділю ввечері сторибає Монатік з «пєснямі» на мові окупанта. В метро. Все дійство організоване Мінкультом та державою. Ось так у нас проходить «деколонізація» від влади.
З такими темпами війна ментальна, інформаційна, культурна, і зрештою реальна буде тривати довго. Поки в країні досі просувають «русскій мір».
что из меня Маодзедун...
это не День защиты детей... это День Молодежи...
молодежь - это юноши и девушки от 15 до 24 лет (так считает ООН)
@EuroMaydan
·
20 год
Підвищили пенсію?
70-річна мама нардепа Слуги народу Андрія Клочка протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість приблизно 14,5 млн грн. А почала вона його купувати, вже коли син потрапив до ВР
Діти чим можуть допомагають ЗСУ! А ви, наколки на дупі набили... Тьху!!!
Яка ж він все ж таки нещира аморальна істота!
Надайте свободу молоді - можливість виїхати і вчитись за кордоном!
Ці діти справжні студенти, вони не тікають, це майбутнє країни!
Недолугими рішеннями можна відбити щире бажання повернутись і відбудовувати країну!
https://petition.president.gov.ua/petition/158664