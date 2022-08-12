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Зеленський у День молоді нагородив маленьких героїв, які допомагають Україні під час війни. ВIДЕО

У День молоді Президент України Володимир Зеленський розповів про маленьких українців, які надихають усю країну. Війна забрала у дітей нормальне дитинство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України написав у своєму Telegram.

"Сьогодні мав честь зустрітися та нагородити тих, хто, попри свій юний вік, має величезну сміливість. Далеко не всі дорослі здатні робити те, що вони зробили, щоб допомогти іншим. Їхні історії справді вражають і надихають. Впевнений, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє. Дякую вам!", - зазначив Зеленський.

Максим Бровченко з Бердянська.
Малює картини, а зароблені гроші надсилає на допомогу для ЗСУ.

Сашко Гуцал із Бучі.
Перебуваючи в окупації, піклувався про молодшу сестричку та двох братів. Виходив на пошуки харчів і води.

Єгор Шемет із Чернігівщини.
Разом із бабусею місяць ховався в погребі. Хоче допомогти одужати старшому брату, який злякався вибухів і перестав говорити. Також мріє відремонтувати будинок, який пошкодили окупанти.

Гліб Бондаренко з Харкова.
Потрапив під ворожий ракетний обстріл біля житлового будинку. Цього року планував вступати до харківського "Кадетського корпусу", а згодом – до Національної академії Служби безпеки України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 8-річний хлопчик дає концерти в Чернігові, щоб зібрати гроші для ЗСУ: уже заробив майже 60 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Андрій Покраса з Київщини.
Разом із батьком за допомогою дрона відстежував рух окупантів і передавав координати українським військовим.

Давид Понуляк із Запоріжжя.
Займається козацьким бойовим мистецтвом "Спас". Хоче бути сильним, як тато, щоб у майбутньому захищати Батьківщину.

Данило Сергєєв із Маріуполя.
З перших днів повномасштабної війни піклувався про людей старшого віку – приносив у підвали воду та їжу, готував у дворі. Допоміг чоловікові та його доньці вибратися зі зруйнованого будинку і надав першу медичну допомогу.

Іринка Васильєва з Рівного.
Втратила на війні тата і дядька. Власноруч виготовляє віночки і продає їх. Назбирала вже 7 тисяч євро. На ці кошти разом із мамою придбала два тепловізори та автомобіль для ЗСУ.

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Автор: 

діти (5149) Зеленський Володимир (24339) нагорода (1280)


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Топ коментарі
+14
...а Лисий з Кварталу95 набив патріотичне тату... сидячи у Варшаві
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12.08.2022 15:11 Відповісти
+11
А пере цим самий гуманний суд у світі нагородив Коломойского списавши йому борги на 4,5 мільярдів гривень
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12.08.2022 15:18 Відповісти
+10
Ткаченкові не подобається дерусифікація: новини на лопаті
https://www.youtube.com/watch?v=gbOWDPqDElA


https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

Тут «найпатріотичніший» міністр Ткаченко інтерв'ю дав. Сказати що це треш посеред війни - нічого не сказати.

Білі списки» для окупантів в музиці та культурі. Шикарно, так? Хай рzzня далі катається до України та сидить на всіх каналах і радіостанціях?

Марафон буде «до перемоги», а опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде.
Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально.

Про евакуацію музеї із зони бойових дій чи окупованих територій - «у нас немає грошей евакуйовувати будь що». Тут просто мовчу. Треш.

Ну і не подобається Ткаченку термін «дерусифікація», треба якось лайтовіше «боротьба з наслідками…». Ну щоб не образити ж «вєлікую культуру» мабуть.

Отже, замість повної заборони московитського в Україні, нам далі всякі ткаченки пропихають абсолютно неадекватний порядок денний.

Це взагалі міністр якої країни? Точно України?

***
А тим часом на марафоні «Єдині новини» у неділю ввечері сторибає Монатік з «пєснямі» на мові окупанта. В метро. Все дійство організоване Мінкультом та державою. Ось так у нас проходить «деколонізація» від влади.

З такими темпами війна ментальна, інформаційна, культурна, і зрештою реальна буде тривати довго. Поки в країні досі просувають «русскій мір».
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12.08.2022 15:21 Відповісти
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...а Лисий з Кварталу95 набив патріотичне тату... сидячи у Варшаві
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12.08.2022 15:11 Відповісти
... це тягне на орден !
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12.08.2022 15:16 Відповісти
Речи , награждения , аплодисменты и т.п. .... .... КОГДА ЖЕ ОН РАБОТАЕТ ???
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12.08.2022 15:40 Відповісти
зовнішні патріотичні ознаки ніщо, якщо немає в собі любові до України, може хоч на чоло собі татушку набити, як от кацапи зараз роблять.
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12.08.2022 15:18 Відповісти
Ну то хєроя йому!
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12.08.2022 15:29 Відповісти
А пере цим самий гуманний суд у світі нагородив Коломойского списавши йому борги на 4,5 мільярдів гривень
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12.08.2022 15:18 Відповісти
Та то ми просто, попри війну, повертаємось до нормального життя.
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12.08.2022 15:20 Відповісти
Бывший дружбан Зели по бизнесу армян Равшан наезжает нехило на бывшего дружбана... а ещё один клоун Светлаков сбежал из концлагеря путлера... пути Господни развели бывших шутов по разные стороны баррикад...🤣
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12.08.2022 15:19 Відповісти
Ткаченкові не подобається дерусифікація: новини на лопаті
https://www.youtube.com/watch?v=gbOWDPqDElA


https://t.me/smolii_ukraine Андрій Смолій

Тут «найпатріотичніший» міністр Ткаченко інтерв'ю дав. Сказати що це треш посеред війни - нічого не сказати.

Білі списки» для окупантів в музиці та культурі. Шикарно, так? Хай рzzня далі катається до України та сидить на всіх каналах і радіостанціях?

Марафон буде «до перемоги», а опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде.
Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально.

Про евакуацію музеї із зони бойових дій чи окупованих територій - «у нас немає грошей евакуйовувати будь що». Тут просто мовчу. Треш.

Ну і не подобається Ткаченку термін «дерусифікація», треба якось лайтовіше «боротьба з наслідками…». Ну щоб не образити ж «вєлікую культуру» мабуть.

Отже, замість повної заборони московитського в Україні, нам далі всякі ткаченки пропихають абсолютно неадекватний порядок денний.

Це взагалі міністр якої країни? Точно України?

***
А тим часом на марафоні «Єдині новини» у неділю ввечері сторибає Монатік з «пєснямі» на мові окупанта. В метро. Все дійство організоване Мінкультом та державою. Ось так у нас проходить «деколонізація» від влади.

З такими темпами війна ментальна, інформаційна, культурна, і зрештою реальна буде тривати довго. Поки в країні досі просувають «русскій мір».
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12.08.2022 15:21 Відповісти
А діти в нас золоті!!!
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12.08.2022 15:21 Відповісти
в отличае от зеленых ...........
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12.08.2022 15:24 Відповісти
Нєсмотря ні на что Козаки ростуть. Це найголовніше.
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12.08.2022 15:24 Відповісти
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12.08.2022 15:22 Відповісти
Из Ткакенка такой же министр..
что из меня Маодзедун...
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12.08.2022 15:25 Відповісти
и снова здрасьте!
это не День защиты детей... это День Молодежи...
молодежь - это юноши и девушки от 15 до 24 лет (так считает ООН)

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12.08.2022 15:26 Відповісти
ЄвроМайдан
@EuroMaydan
·
20 год
Підвищили пенсію?
70-річна мама нардепа Слуги народу Андрія Клочка протягом останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість приблизно 14,5 млн грн. А почала вона його купувати, вже коли син потрапив до ВР
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12.08.2022 15:26 Відповісти
Поставив лайк тільки дітям.
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12.08.2022 15:26 Відповісти
А не соромно вам "зеленим"?!!!
Діти чим можуть допомагають ЗСУ! А ви, наколки на дупі набили... Тьху!!!
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12.08.2022 15:33 Відповісти
Поки українські діти страждали тут в небезпеці, своїх дітей зеленський вивіз з країни, та й сам нічим не ризикував у надійному бункері!
Яка ж він все ж таки нещира аморальна істота!
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12.08.2022 15:33 Відповісти
Пане керманичу, у День Молоді зробіть хоч одне добре діло замість сотні слів!
Надайте свободу молоді - можливість виїхати і вчитись за кордоном!
Ці діти справжні студенти, вони не тікають, це майбутнє країни!
Недолугими рішеннями можна відбити щире бажання повернутись і відбудовувати країну!
https://petition.president.gov.ua/petition/158664
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12.08.2022 15:39 Відповісти
 
 