Гауляйтер Херсонщини Стремоусов розказав правду про колаборантів: "Мы с вами промежность". ВIДЕО

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов розповів іншим зрадникам і колаборантам, хто вони насправді:

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Это не классика, это, как ни странно жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", пояснив Стремоусов.

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