Гауляйтер Херсонщини Стремоусов розказав правду про колаборантів: "Мы с вами промежность". ВIДЕО
Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов розповів іншим зрадникам і колаборантам, хто вони насправді:
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Это не классика, это, как ни странно жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", пояснив Стремоусов.
Топ коментарі
+54 vadyan
показати весь коментар12.08.2022 18:53 Відповісти Посилання
+30 Urs
показати весь коментар12.08.2022 18:54 Відповісти Посилання
+27 Вадим Думи
показати весь коментар12.08.2022 18:56 Відповісти Посилання
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- Серёженька, а ты знаешь, что такое «просак»? Просак, Серёжа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием…
- У женщин.
- Вот, даже Владик знает».
але подівіться вікі про нього - він ще з 14-го вже мав сидіти !!!
он из квартала?откуда такой талант?
Ось таке воно життя!
с кадрами у окупационных властей совсем напряг.
Для меня, остолопа,
Жизнь мирская - промежность,
Жизнь загробная - жопа.
Размышляя об этом,
Я не чужд фатализма -
Я упрям как катетер
И напорист как клизма.
Бабука
ї тот промехность..
єх..
Але хочеться побачити його ще з ломом в сраці, коли буде перепрошувати.