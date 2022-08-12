РСЗВ БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту окупантів знищено на південному напрямку. ВIДЕО

На південному напрямку наші воїни знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"На півдні, наші воїни знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Але на цьому історія не закінчилась. Аеророзвідники у посадці помітили активність окупантів. І... склад боєкомплекту", - йдеться у дописі.

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