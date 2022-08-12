РСЗВ БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту окупантів знищено на південному напрямку. ВIДЕО
На південному напрямку наші воїни знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"На півдні, наші воїни знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Але на цьому історія не закінчилась. Аеророзвідники у посадці помітили активність окупантів. І... склад боєкомплекту", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+19 Amber
показати весь коментар12.08.2022 20:07 Відповісти Посилання
+14 Зэлэный_Змий
показати весь коментар12.08.2022 19:59 Відповісти Посилання
+13 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.08.2022 20:13 Відповісти Посилання
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окупантів на нашій землі і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.
Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.