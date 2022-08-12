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РСЗВ БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту окупантів знищено на південному напрямку. ВIДЕО

На південному напрямку наші воїни знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"На півдні, наші воїни знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Але на цьому історія не закінчилась. Аеророзвідники у посадці помітили активність окупантів. І... склад боєкомплекту", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полювання за технікою окупантів: Три дні з українськими операторами "Стугни" в "сірій зоні". ВIДЕО

Автор: 

ГРАД (146) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+19
Нашим мужнім захисникам величезна подяка за те , що знищують
окупантів на нашій землі і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.08.2022 20:07 Відповісти
+14
Це теж Арестович знищив?
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12.08.2022 19:59 Відповісти
+13
не....ну КРАСИВОЕ жеж !!!
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12.08.2022 20:13 Відповісти
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Це теж Арестович знищив?
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12.08.2022 19:59 Відповісти
народ почав сумніватись?
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12.08.2022 20:02 Відповісти
Він, страшна людина!
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12.08.2022 20:06 Відповісти
Рембостович
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12.08.2022 20:12 Відповісти
Деколи, а за звичай Абдристович.
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12.08.2022 20:36 Відповісти
Обдрістович знищив,прутнєм Дєрьмака !
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12.08.2022 20:49 Відповісти
Нашим мужнім захисникам величезна подяка за те , що знищують
окупантів на нашій землі і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.08.2022 20:07 Відповісти
Нашим мужнім захисникам - Зєлє, Арестовичу і Єрмаку, на якого не наліз бронежилет?
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12.08.2022 20:35 Відповісти
зажарили кацапов
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12.08.2022 20:10 Відповісти
не....ну КРАСИВОЕ жеж !!!
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12.08.2022 20:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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12.08.2022 20:14 Відповісти
це дуже добре, це просто супер, це так радує!
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12.08.2022 20:16 Відповісти
Оно еще и отстреливается, пока горит!
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12.08.2022 20:22 Відповісти
Панічно відстрілюється.
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12.08.2022 20:30 Відповісти
Надеюсь что в людей не попали.
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12.08.2022 21:27 Відповісти
Кошмаримо
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12.08.2022 20:26 Відповісти
Это Ураган, а не Град.
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12.08.2022 20:31 Відповісти
Випускайте на арену Абдристовіча...
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12.08.2022 20:35 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/525288-v-gorlovke-vsu-likvidirovali-boevika-dnr-i-adepta-russkoy-vesny-krikulenko-smi За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків в місті Горлівка . Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.

Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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12.08.2022 22:18 Відповісти
 
 