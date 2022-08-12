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"Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення", - Зеленський. ВIДЕО
Зброя має ключове значення для перемоги України у війні з Російською Федерацією.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для нашої перемоги у війні західна зброя має ключове значення. І українські військові, надточно вражаючи ворожі цілі, вже довели здатність ефективно її застосовувати", – наголосив глава Української держави.
Топ коментарі
+25 Анатолий К #427424
показати весь коментар12.08.2022 20:12 Відповісти Посилання
+20 Ан Мур
показати весь коментар12.08.2022 20:07 Відповісти Посилання
+17 Борменталь Незабаром
показати весь коментар12.08.2022 20:09 Відповісти Посилання
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Угу, поэтому теперь все поставки оружия - под задницей Дерьмака.
я бы сменил ник..лишнии ассоциации.
не прошло и пол года...
Не надо действия генштаба квалифицировать.
Есть такое понятие как военный паритет. Когда по нашей территории запускают ракеты с Каспийского моря, а наши союзники обсуждают можно ли дать Украине ракеты дальность 300 км и можно ли Украине наносить удары по военным объектам на территории агрессора это называется тир. А учитывая что удары по нашей территории наносятся по гражданским объектам это все выглядит отвратительно.
И это происходит не потому, что кто то тратил деньги на асфальт и не потому что кто то в нашей власти агент ФСБ, а потому что Украина это государство находящееся между двумя военными блоками в декларации независимости которого обозначен внеблоковый статус и безьядерный. А гарантий безопасности не действуют. Весь мир сидит смотрит как государство, которое отказалось от ядерного оружия получив взамен гарантии безопасности страдает от ядерного терроризма.
Два прецедента якобы опровергающего ничего на самом деле не опровергает.
А "дарогі", а "шашликі"?!
А другие делают вид что эта война их не касается и они просто по доброй воле помогают Украине и ждут когда их агрессивный противник истощится и снова станет надёжным экономическим партнёром. Тут главное чтобы война была на территории Украины и не вышла за ее пределы - чтобы войны не было.