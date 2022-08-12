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Внаслідок обстрілу Краматорська 2 мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків, - Донецька ОВА. ВIДЕО

Дві цивільні особи загинули і 13 дістали поранень унаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Краматорськ Донецької області у п’ятницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної державної адміністрації.

"Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, розпочалася пожежа в приватному секторі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити", - йдеться у повідомленні.

В ОДА закликали мешканців міста до евакуації.

Також читайте: Вночі окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Ворожі ракети били по Кураховому, відомо про двох загиблих, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Краматорськ (684) обстріл (29141) жертви (1816)


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Тим часом голова Нікопольської РВА знає, що стоїть техніка і вночі знову будуть прильоти і нічого з цим не роблять. Дякуюємо!
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12.08.2022 21:41 Відповісти
Дякуємо*
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12.08.2022 21:42 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 21:43 Відповісти
Рф має бути знищена і нелюди всі в ній також! Всі 100млн.вбивць варварів крадіїв гвалтівників!
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13.08.2022 06:38 Відповісти
 
 