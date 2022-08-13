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Рашисти шукають шляхи втекти з війни в Україні: "Нажрись и с танка пизд#нись", - перехоплення СБУ. АУДIО

Останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

Як інформує Цензор.НЕТ, підбірку нових "лайфхаків", які рашисти використовують заради втечі додому, опублікували у СБУ.

Серед "популярних" серед окупантів способів:

Рашисти шукають шляхи втекти з війни в Україні: Нажрись и с танка пизд#нись, - перехоплення СБУ 02 "включить васю"

Рашисти шукають шляхи втекти з війни в Україні: Нажрись и с танка пизд#нись, - перехоплення СБУ 02 зламати руку, зіскочивши п’яним з танку

Рашисти шукають шляхи втекти з війни в Україні: Нажрись и с танка пизд#нись, - перехоплення СБУ 02 самостріл на марші.

Також читайте: Окупант, що воює на Херсонщині, скаржиться родичам: "Не меняют нас них#ра, п#здоболье это всё!" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Так, у перехопленій розмові мати ділиться з сином "афганським" дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: "Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтоб ты, типа, включал васю".

Іншому рашисту друг запропонував безболісно зламати руку: "Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай…".

Також зазначається, що  контрактники елітної "каснознаменной" 39 окремої мотострілкової бригади прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я.

армія рф (17833) втеча (221) СБУ (12979) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+16
"Нажрись и с танка ****#нись" - звучить, як вірш
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13.08.2022 11:38 Відповісти
+10
Вал Мишель



Украина борется за будущее своих детей.
Россия воюет за прошлое спятивших стариков.
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13.08.2022 11:58 Відповісти
+9
ми це чуемо з квітня ось всі повтікають але Северодонецьк Лисичанськ та інші вже не наші по факту
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13.08.2022 11:39 Відповісти
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Там им будет всем одна таблетка 155 мм.
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13.08.2022 11:35 Відповісти
"Нажрись и с танка ****#нись" - звучить, як вірш
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13.08.2022 11:38 Відповісти
Да. Точно.
Нажрись и с танка ****#нись---сингл 2022
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13.08.2022 14:03 Відповісти
Це добре шо вони деморалізовані -- ім би ше вперед не лізти
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13.08.2022 11:39 Відповісти
ми це чуемо з квітня ось всі повтікають але Северодонецьк Лисичанськ та інші вже не наші по факту
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13.08.2022 11:39 Відповісти
так йди на фронт допомогай визволяти, бо без тебе ЗСУ ніяк не може впоратись
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13.08.2022 12:29 Відповісти
а они, оказывается, поэты.
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13.08.2022 11:42 Відповісти
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13.08.2022 11:45 Відповісти
Хлопчик в сарае ХАЙМАРС нашел...
Видит везде незнакомые знаки
И на стекле- фото Дженифер Псаки.
Ключ повернул- залп ракетный пошел.
Нет ВВП больше в городе Саки.
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13.08.2022 11:47 Відповісти
"Нажрись и с танка ****#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай…" Може включити цю дисципліну в літню Олімпіаду...
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13.08.2022 11:47 Відповісти
У нас весь уряд з президентом з 2019 працює в режимі "включить васю")
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13.08.2022 11:52 Відповісти
стрибай на повному ходу з танку вперед щукою)
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13.08.2022 11:54 Відповісти
Деморалізовані але іде повільне захоплення, як не тут то там... Пора їх косити як на початку-тисячами в день!
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13.08.2022 11:54 Відповісти
Тепер має бути можливість вбити захоплених орків на західному березі. Убийте їх усіх, щоб вони не могли підкріпитися деінде, і ті, що залишилися, відчують жах.
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13.08.2022 12:29 Відповісти
Вал Мишель



Украина борется за будущее своих детей.
Россия воюет за прошлое спятивших стариков.
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13.08.2022 11:58 Відповісти
Всю жизнь людям жившим в советском союзе рассказывали что потерпите, скоро будет жить легче и лучше когда построим комунизьм. Теперь же на Расии рассказывают что ихним дедам при советском союзе жилось лучше чем сейчас.
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13.08.2022 12:27 Відповісти
Вот и вопрос - был ли комунизм и логда. А может пусть осознаёт что это розовый туман юности дедов у которых давно уже не стоит и не западло жить в государстве типа открытой тюрме в роли зэка.
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20.12.2022 19:53 Відповісти
Краще хай не в сраку, а в потилицю себе стріляють. Результат буде 100%, що вивезуть із України... в кульках
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13.08.2022 12:31 Відповісти
"Також зазначається, що контрактники елітної "каснознаменной" 39 окремої мотострілкової бригади прострілювали один одному м'які частини тіла".
та у кацапів всі частини тіла м'які, куди не стріляй там все одно буде жопа...
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13.08.2022 12:52 Відповісти
Понятно, чем они занимаются на марше - друг-другу в очко "стреляют".
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13.08.2022 12:55 Відповісти
Нажрісь, і бошкой в стєну ******
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13.08.2022 13:20 Відповісти
По телеку, для пропаганди може і заканає...
Але...в інтернеті, хтось вірить ще у ці DEEP-FAKE перехоплення?
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13.08.2022 15:13 Відповісти
Не согласен. Покалечиться лучше с фанатизмом, желательно бошкой.
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13.08.2022 16:17 Відповісти
 
 