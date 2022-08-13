Рашисти шукають шляхи втекти з війни в Україні: "Нажрись и с танка пизд#нись", - перехоплення СБУ. АУДIО

Останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

Як інформує Цензор.НЕТ, підбірку нових "лайфхаків", які рашисти використовують заради втечі додому, опублікували у СБУ.

Серед "популярних" серед окупантів способів:

"включить васю"

зламати руку, зіскочивши п’яним з танку

самостріл на марші.

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Так, у перехопленій розмові мати ділиться з сином "афганським" дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: "Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь, и ...натягивать каску на глаза, понял?.. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, короче, чтоб ты, типа, включал васю".

Іншому рашисту друг запропонував безболісно зламати руку: "Нажрись и с танка пизд#нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прямо руками вперед… Прыгай, как щучкой в воду. Главное обе не сломай…".

Також зазначається, що контрактники елітної "каснознаменной" 39 окремої мотострілкової бригади прострілювали один одному м’які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров’я.