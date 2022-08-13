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Військові 71 окремої єгерської бригади вивідують засідки та планують сюрпризи для окупантів. ВIДЕО

Розвідники-єгері ходять впритул до ворога щодня. Цього разу їм вдалось виявити місце, звідки військові РФ щоночі обстрілюють українські позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 71 окремої єгерської бригади.

"Завжди себе ловлю на думці, що жодне відео не зможе передати гостроти фронтових відчуттів. За сто метрів від ворога. Чути п'яні москальскі розмови і брязкіт чужинської зброї. Не дай Боже хруснути зламаною гілкою, необережно голосно підвернути ногою випадковий камінчик, блиснути об'єктивом камери, аби не почули-побачили на тому боці", - йдеться у повідомленні.

Розвідники-єгері вивідують засідки та планують сюрпризи для окупанта.

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"Єгері" опублікували коротке відео про похід розвідників за "нуль", зауваживши, що дія відбувається мовчки, а закадрові розмови були накладені пізніше.

Автор: 

розвідка (3881) військовослужбовці (4808) ЗСУ (7669)


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надеюсь, в этом месте следующей ночью кацапам поотрывает жопы.
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13.08.2022 14:49 Відповісти
Так не стоило это и печатать сообщать про егерей. Как оперетку бацаем!
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13.08.2022 15:01 Відповісти
Прилетов ракет на айцродром в крымский город Саки не обнаружено...а это значит что склады и самолёты взорваны были совсем другим способом...вполне возможно дронами-камикадзе...каже блогер Микола Яковина...
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13.08.2022 15:01 Відповісти
Удачной охоты егерям!
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13.08.2022 15:10 Відповісти
Та вже здавайте й їхні позиції та плани...

Цирк на дроті, а не війна
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13.08.2022 15:22 Відповісти
Він би ще червону футболку одягнув у зеленці,маскувальних блд недороблений.
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13.08.2022 16:25 Відповісти
для чого, під час війни, сповіщати противнику хто і що планує?
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13.08.2022 16:32 Відповісти
 
 