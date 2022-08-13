Військові 71 окремої єгерської бригади вивідують засідки та планують сюрпризи для окупантів. ВIДЕО
Розвідники-єгері ходять впритул до ворога щодня. Цього разу їм вдалось виявити місце, звідки військові РФ щоночі обстрілюють українські позиції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 71 окремої єгерської бригади.
"Завжди себе ловлю на думці, що жодне відео не зможе передати гостроти фронтових відчуттів. За сто метрів від ворога. Чути п'яні москальскі розмови і брязкіт чужинської зброї. Не дай Боже хруснути зламаною гілкою, необережно голосно підвернути ногою випадковий камінчик, блиснути об'єктивом камери, аби не почули-побачили на тому боці", - йдеться у повідомленні.
Розвідники-єгері вивідують засідки та планують сюрпризи для окупанта.
"Єгері" опублікували коротке відео про похід розвідників за "нуль", зауваживши, що дія відбувається мовчки, а закадрові розмови були накладені пізніше.
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