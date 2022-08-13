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Новини Відео Війна
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У Херсоні росіяни розставили на вулицях протитанкові їжаки з дерева, - Оперативне Угруповання військ "Каховка". ВIДЕО

херсон,лапчук

У Херсоні окупанти готуються оборонятися від ЗСУ.

Про це повідомили на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові втомилися від війни і єдине, що їх примушує залишатися на українській землі - це командири та військові трибунали, які залякують їх в’язницею та розстрілами", - йдеться в повідомленні.

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На відео місцеві мешканці зафільмували протитанкові їжаки, які доручили зробити російським солдатам для оборони тимчасово окупованого Херсону. Росіяни зробили найпростіше протитанкове загородження з колод.

армія рф (17833) Херсон (3442) деокупація (950) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+12
весь металл уже скиздили...
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13.08.2022 15:00 Відповісти
+9
дрова на зиму..
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13.08.2022 14:59 Відповісти
+9
Ну кацапи ж...
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13.08.2022 15:01 Відповісти
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дрова на зиму..
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13.08.2022 14:59 Відповісти
из красного дерева?
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13.08.2022 15:00 Відповісти
весь металл уже скиздили...
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13.08.2022 15:00 Відповісти
Ну кацапи ж...
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13.08.2022 15:01 Відповісти
Ну...насправді у лютому на північному напрямку (дорога на Гомель) у нас теж їжаки з дерева стояли (як інших місцях - не знаю)...повна профанація...
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13.08.2022 16:12 Відповісти
А чому ви смієтесь - будь-яку колесну техніку це зупинить.
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13.08.2022 18:29 Відповісти
ті майстри мабуть не розуміли призначення цих їжаків, цікаво чим їх з'єдували? цвяхами? мотузкою?
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13.08.2022 15:02 Відповісти
SuperGlue
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13.08.2022 15:40 Відповісти
Знов як ******* та все роблять лапатнікі-із гавна і палок...
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13.08.2022 15:03 Відповісти
от шо значить некваліфіковані медсестри, роняють тих малих орків головою об кафель і роняють, а потім ті майструють дев'яні протитанкові їжаки.
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13.08.2022 15:03 Відповісти
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13.08.2022 15:24 Відповісти
Треба відкинути русскую пропаганду їх намогання покращити демографію, заради майбутніх війн і усвідомити що .
Аборт це і правда забиття беззбройної людини. Далеко не кожен лікар захоче займатися такою справою, бо лікар це той, хто рятує, а не забиває, за бажанням. Тому в срср аборти робили останні ви..кі, як до жінок ставилися як до худоби, а до дітей, яких абортували... їх виставляли в ящиках на вулиці, як м"ясо, в дитинстві це побачила і не забуду вже ніколи. Ми, діти, думали спочатку, що це зламані лялькі.
От ви змогли би різати живу дитину, яка вже навіть сформувалася, яка намогається пручатися, щоб потім витягнути її по шматкам?
А знаєте що в деяких країнах ніби і демократичних, всі ці міжнародні організації які позиціонують себе як борцуни за права людей, просувають аборцію "за бажанням" жінки (гормональні зміни, якась неприжмна життєва ситуація, в такому стані дуже легко піддатися на щось недобре). Останній скандал з курва-інтернешнл говорить про те, що всі ці "демократичні" організації беруть дєнюжку в когось кому вигідно щоб в розвинутих країнах народжувалося меньше дітей. Звідти вся ця боротьба за рівність (ми навіть грипом хворіємо по-різному, удар струмом переносимо по-іншому ми різні - і це супер!), звідти і агресивна реклама ніби аборт це рішення проблем. А це не так, можна й вмерти від того, жінки потім все життя шкодують, або втрачають можливість народжувати дітей. Це погано і не має відбуватися "за бажанням".
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14.08.2022 12:36 Відповісти
А нафига?
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13.08.2022 15:05 Відповісти
Це довбойоби прочитали книжку про Суворова! Тоді проти кінноти "рогатки" ставили...
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13.08.2022 15:09 Відповісти
Те що вони взагалі щось прочитали - то і так досягнення з досягнень. Поки що вони не розуміють слів, які читають, але ж вони стараються.
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13.08.2022 15:34 Відповісти
вони взагалі гарні столяри, і вибухівка у них дерев'янна, і танки, і протитанкові йожі теж
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13.08.2022 15:09 Відповісти
и так сойдёт
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13.08.2022 15:12 Відповісти
аккуратно, между ветками
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13.08.2022 15:21 Відповісти
залишається, тільки, окопи крейдою на асфальті намалювати, і всьо
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13.08.2022 15:19 Відповісти
Ха..Окопи і пулємьотниє гньозда.
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13.08.2022 15:23 Відповісти
Надувних танків і с300 ще не зайвим було би для цього шапіто.
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14.08.2022 20:54 Відповісти
У кацапів все із дерева навіть мізки , хоча вони відсутні взагалі
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13.08.2022 15:21 Відповісти
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13.08.2022 15:22 Відповісти
Оно бы посмеяться можно, только вчера показывали как наши так же из деревянных реек поставили противотанковые ежи на границе с Беларашкой
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13.08.2022 15:27 Відповісти
пруф?
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13.08.2022 15:34 Відповісти
Так то проти дерев'яних танків.

Подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны https://www.facebook.com/motuzianyk/posts/pfbid0voKT79YmhPssmzZVaaGHrx6ZRX4cx733mQnRLTzu2NcjF8YRiSTMvXjXNWpFExQZl Александр Мотузяник

Дословно: "С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков".
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13.08.2022 15:36 Відповісти
А почему не из гофрокартона? Выгоднее. Можно. когда будут драпать, использовать, как упаковку....
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13.08.2022 15:28 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZXbsAI2Ncl-fzJsoTxVPWMtvZPCnBc14H8agBpdGHgzvdXU5ocOyKV7JQ_X_eJ-TY4NH5syKIaxuII3b-jhcUPQK0APf3yWB8lEW93JNJtS6-b4KG4u1QPtKxtCK9ASOOp1rY_jb4oRBv7KKSEIulMm&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

Виявляється Подоляк заявив, що "наступ на Херсон" то була психологічна операція проти російської армії, а насправді ми ведемо "креативну війну".

Я на цьому напрямку з перших днів контрнаступу і можу точно сказати, що "креативна війна" у Міши в головє - приїхав би і пересвідчився, що тут нормальна бійня, з авіацією, фосфором, втратами і касетами окупантів по мирним населенним пунктам тощо, а не якесь "порханіє", як вони намагаються подати хомячкам.

Цей пропагандіст загрався в "двє-трі нєдєлі" і тільки збільшує потік брехні, приховуючи від суспільства реальний стан речей.
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13.08.2022 15:38 Відповісти
То це його СБУ тягає на підвалі за злив противнику стратегічно важливих планів?
Ну, нарешті!
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13.08.2022 17:50 Відповісти
Расчет на то что противник заинтересуется уникальной технологией безгвоздевого соединения и прорыв захлебнется.Затем можно предложить виртуальный тур по уникальным деревянным постройкам в Кижи.
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13.08.2022 15:54 Відповісти
Ну так, очередной скрепный сруцкий аналоговнет, дидызащищалесь.
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13.08.2022 15:57 Відповісти
чем больше в армии дубов,тем крепче наша оборона.
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13.08.2022 16:01 Відповісти
Если издалека, то как игра в городки. Фигура танк и гадюка.
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13.08.2022 16:03 Відповісти
протитанкові їжаки з дерева

на которых и будут распяты, как этот "орко-мальчІк в трусІках"

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13.08.2022 16:07 Відповісти
Ще б Гундяєва зі свічками приперли задля благословення цих дров.
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13.08.2022 16:32 Відповісти
Ще треба було крейдою класики і домік намалювать...

Вєлічіє ****...
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13.08.2022 17:48 Відповісти
Анало говнєт.
Тим часом хтось собі у франції черговий домік купив за попиляні бюджети... Орки, ви молодці, продовжуйте робить так само, будь ласка! Ще треба дерев'яних танків (як оно у *********), дерев'яних калашів, дерев'яних ракет і літачків із лайна. Пилять - не перепилять!
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13.08.2022 18:38 Відповісти
"єдине, що їх примушує залишатися на українській землі - це командири та військові трибунали, які залякують їх в'язницею та розстрілами"
Єдине що їх примушує залишатися тут - це їх слабкість духа, а може й взагалі він у них вже відсутній, так, оболонка тілесна бігає. Покищо.
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14.08.2022 12:38 Відповісти
 
 