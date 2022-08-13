У Херсоні росіяни розставили на вулицях протитанкові їжаки з дерева, - Оперативне Угруповання військ "Каховка". ВIДЕО
У Херсоні окупанти готуються оборонятися від ЗСУ.
Про це повідомили на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Російські військові втомилися від війни і єдине, що їх примушує залишатися на українській землі - це командири та військові трибунали, які залякують їх в’язницею та розстрілами", - йдеться в повідомленні.
На відео місцеві мешканці зафільмували протитанкові їжаки, які доручили зробити російським солдатам для оборони тимчасово окупованого Херсону. Росіяни зробили найпростіше протитанкове загородження з колод.
Топ коментарі
+12 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар13.08.2022 15:00 Відповісти Посилання
+9 Марина Кравець
показати весь коментар13.08.2022 14:59 Відповісти Посилання
+9 Злий Грицько
показати весь коментар13.08.2022 15:01 Відповісти Посилання
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Аборт це і правда забиття беззбройної людини. Далеко не кожен лікар захоче займатися такою справою, бо лікар це той, хто рятує, а не забиває, за бажанням. Тому в срср аборти робили останні ви..кі, як до жінок ставилися як до худоби, а до дітей, яких абортували... їх виставляли в ящиках на вулиці, як м"ясо, в дитинстві це побачила і не забуду вже ніколи. Ми, діти, думали спочатку, що це зламані лялькі.
От ви змогли би різати живу дитину, яка вже навіть сформувалася, яка намогається пручатися, щоб потім витягнути її по шматкам?
А знаєте що в деяких країнах ніби і демократичних, всі ці міжнародні організації які позиціонують себе як борцуни за права людей, просувають аборцію "за бажанням" жінки (гормональні зміни, якась неприжмна життєва ситуація, в такому стані дуже легко піддатися на щось недобре). Останній скандал з курва-інтернешнл говорить про те, що всі ці "демократичні" організації беруть дєнюжку в когось кому вигідно щоб в розвинутих країнах народжувалося меньше дітей. Звідти вся ця боротьба за рівність (ми навіть грипом хворіємо по-різному, удар струмом переносимо по-іншому ми різні - і це супер!), звідти і агресивна реклама ніби аборт це рішення проблем. А це не так, можна й вмерти від того, жінки потім все життя шкодують, або втрачають можливість народжувати дітей. Це погано і не має відбуватися "за бажанням".
Подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.
Источник: пресс-секретарь Министерства обороны https://www.facebook.com/motuzianyk/posts/pfbid0voKT79YmhPssmzZVaaGHrx6ZRX4cx733mQnRLTzu2NcjF8YRiSTMvXjXNWpFExQZl Александр Мотузяник
Дословно: "С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков".
Виявляється Подоляк заявив, що "наступ на Херсон" то була психологічна операція проти російської армії, а насправді ми ведемо "креативну війну".
Я на цьому напрямку з перших днів контрнаступу і можу точно сказати, що "креативна війна" у Міши в головє - приїхав би і пересвідчився, що тут нормальна бійня, з авіацією, фосфором, втратами і касетами окупантів по мирним населенним пунктам тощо, а не якесь "порханіє", як вони намагаються подати хомячкам.
Цей пропагандіст загрався в "двє-трі нєдєлі" і тільки збільшує потік брехні, приховуючи від суспільства реальний стан речей.
Ну, нарешті!
на которых и будут распяты, как этот "орко-мальчІк в трусІках"
Вєлічіє ****...
Тим часом хтось собі у франції черговий домік купив за попиляні бюджети... Орки, ви молодці, продовжуйте робить так само, будь ласка! Ще треба дерев'яних танків (як оно у *********), дерев'яних калашів, дерев'яних ракет і літачків із лайна. Пилять - не перепилять!
Єдине що їх примушує залишатися тут - це їх слабкість духа, а може й взагалі він у них вже відсутній, так, оболонка тілесна бігає. Покищо.