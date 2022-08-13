У Херсоні росіяни розставили на вулицях протитанкові їжаки з дерева, - Оперативне Угруповання військ "Каховка". ВIДЕО

У Херсоні окупанти готуються оборонятися від ЗСУ.

Про це повідомили на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.



"Російські військові втомилися від війни і єдине, що їх примушує залишатися на українській землі - це командири та військові трибунали, які залякують їх в’язницею та розстрілами", - йдеться в повідомленні.

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На відео місцеві мешканці зафільмували протитанкові їжаки, які доручили зробити російським солдатам для оборони тимчасово окупованого Херсону. Росіяни зробили найпростіше протитанкове загородження з колод.