З трофейних тягача та протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" українці створили нову розробку. ВIДЕО

Українські піхотинці створили самохідну протитанкову артилерійську установку.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Артилерійська установка зібрана із трофейної російської техніки. На основі армійського тягача МТ-ЛБ та протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" піхотинці ЗСУ створили самохідну протитанкову артилерійську установку, провівши проєктну і конструкторську роботу. Нова артустановка протестована та передана воїнам в зону бойових дій.

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Раніше повідомлялося, що українські воїни захопили російський БТР-82А та російський танк Т-72.