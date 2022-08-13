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Новини Відео Війна
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Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ та розповіли про втрати окупантів. ВIДЕО

Росіянам розповіли про втрати Повітряних сил РФ на війні проти України.

Відео оприлюднили ІнфоВійська України, передає Цензор.НЕТ

"Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї Росії та привітали недобитків із ВПС РФ з їхнім, поки що, професійним святом", - йдеться в повідомленні

Також читайте: Протягом тижня морські піхотинці знищили 3 ворожих танки, 7 САУ, 4 склади з ПММ та 230 окупантів, - ВМС України

Автор: 

росія (66070) хакер (1361) втрати (4447)


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Топ коментарі
+19
Гарна новина , принаймні , кацапам правда не зашкодить 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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13.08.2022 18:10 Відповісти
+13
та їм, якщо навіть синочка в мішку принести, і покласти під двері, скаже, що то все укро брехня, і взагалі не було в нього сина ніколи. Кончені виродки.
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13.08.2022 18:42 Відповісти
+12
Залік.
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13.08.2022 18:08 Відповісти
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13.08.2022 18:08 Відповісти
Гарна новина , принаймні , кацапам правда не зашкодить 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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13.08.2022 18:10 Відповісти
всьо правильно буйло говорит!
а что не так ?
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13.08.2022 18:12 Відповісти
Слабенько якось. Хто моргнув, міг і пропустити текстове повідомлення. Рашистам годинами мозок миють пропагандою, секунда текстового відео нічого їм не змінить. Там навіть трупів бурятів не показали.
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13.08.2022 18:12 Відповісти
та їм, якщо навіть синочка в мішку принести, і покласти під двері, скаже, що то все укро брехня, і взагалі не було в нього сина ніколи. Кончені виродки.
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13.08.2022 18:42 Відповісти
Ви всьо врьотє. Гдє ваши доказатєльства.
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13.08.2022 18:13 Відповісти
Ось і ці худосочні очкарики стали у нагоді! Це і є тотальний супротив!
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13.08.2022 18:14 Відповісти
Худосочные очкарики при правильном применении стоят целой армии. Разве что лаптерейх полностью от интернета отключится.
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13.08.2022 18:17 Відповісти
Еще бы рефрежераторы с трупами рашистов показали
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13.08.2022 18:14 Відповісти
ось так мають їм подавати інфо про знищену техніку... і не менше 1 хвилини... а то їм не дойте... росіяни то тагі плуги тупі... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

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13.08.2022 18:29 Відповісти
Кацапам хоч сци в очі, їм все Божа роса
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13.08.2022 18:48 Відповісти
Я легион!
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13.08.2022 18:52 Відповісти
Це всеодно що серійним вбивцям,показувати жертви одне одного,займаються якоюсь ******,одне блд надзвонило на чверть мільйона кацапам,тепер ці манси,ломайте їм критичну межу,управління літаками,потягами,кораблями,а це все дитячий садочок з гундосиками.
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13.08.2022 19:02 Відповісти
Если на рабZee 90 регионов и из каждого призвали 5 000 Шариковых...а из Бурятии Дагестана и прочих калмыкий все 10 тысч...то для дохляков обычно 30%...ранетых 60%...
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13.08.2022 19:02 Відповісти
Почему в такой глубинке. У них аппаратура попроще для взлома?
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13.08.2022 20:24 Відповісти
 
 