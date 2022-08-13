Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ та розповіли про втрати окупантів. ВIДЕО

Росіянам розповіли про втрати Повітряних сил РФ на війні проти України.

Відео оприлюднили ІнфоВійська України, передає Цензор.НЕТ.

"Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї Росії та привітали недобитків із ВПС РФ з їхнім, поки що, професійним святом", - йдеться в повідомленні

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