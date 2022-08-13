"Отказников вал просто. Взамен пришла одна шваль": Окупант скаржиться на поганий добір в лави ЗС РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Російський військовий розповів, що після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил РФ туди почала надходити лише одна "шваль".
Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яке опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних РФ, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з окупованого Криму.
Також чоловік розповідає про прикрий випадок з фронту, коли його людина втратила частину тіла, підірвавшись на їх же розтяжці.
Топ коментарі
+14 Tiranozavr Rex
показати весь коментар13.08.2022 21:56 Відповісти Посилання
+11 Ziu Zou
показати весь коментар13.08.2022 21:53 Відповісти Посилання
+7 Сум
показати весь коментар13.08.2022 22:23 Відповісти Посилання
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Непонятно, фейк, или нет
Губи та очі підкрасити то можливо зніматися педом в порнофільмах.
давай єщьо😄😄😄
зараз на війну з УКраїною не забирають з ціх міст, щоб не було
великої кількості незгодних . Тому беруть з далека і райцентрів-
там мітингів не буде, а якщо-- нацгвардія , омон та поліція -- придушать.