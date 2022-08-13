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"Отказников вал просто. Взамен пришла одна шваль": Окупант скаржиться на поганий добір в лави ЗС РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російський військовий розповів, що після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил РФ туди почала надходити лише одна "шваль".

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яке опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних РФ, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з окупованого Криму.

Також чоловік розповідає про прикрий випадок з фронту, коли його людина втратила частину тіла, підірвавшись на їх же розтяжці.

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Автор: 

армія рф (17833) розвідка (3881) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+14
ну йди покомандуй, на форумі всі командири. Піди покажи як треба
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13.08.2022 21:56 Відповісти
+11
То было говно росийское фашистское второго сорта, теперь пошло третьего )))
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13.08.2022 21:53 Відповісти
+7
Ну,як у нас не було,нема і не буде контрнаступу ні в одному напрямку,то будут годувать байками: то військові російські шваль,то командування відступило за якийсь беріг,то путін хворий,то ще якусь хєрню...
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13.08.2022 22:23 Відповісти
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Та хоть карлики -- всеодно лізут вперед
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13.08.2022 21:52 Відповісти
То было говно росийское фашистское второго сорта, теперь пошло третьего )))
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13.08.2022 21:53 Відповісти
ну йди покомандуй, на форумі всі командири. Піди покажи як треба
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13.08.2022 21:56 Відповісти
В школу мальчик, в школу.
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13.08.2022 22:33 Відповісти
Ти такий розумний, а строєм не ходиш (с).
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13.08.2022 23:30 Відповісти
Сообщается что Игорь Гиркин-Стрелков сбрил усы и зачем-то попытался попасть на фронт через Крым по поддельному паспорту на имя Сергея Рунова, но был задержан.

Непонятно, фейк, или нет
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13.08.2022 22:00 Відповісти
ти зачєм уси сбріл, дурик.
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13.08.2022 23:19 Відповісти
зараз якраз дивлюся передачу "Радіо Свобода. Донбас-реалії" на Еспресо. Про Донбас, про Крим про окуповані території, про порядки на них. Оце якраз про те і говорять, як там т.зв. "мобілізовані" відмовляються воювати.
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13.08.2022 22:01 Відповісти
а жаль...., здесь его бы и прикопали......
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13.08.2022 22:05 Відповісти
Великий злочин в тому,що є шанс попасти з фронту у полон. А терорист - Гіркин - це цінне джерело інформації для України.
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13.08.2022 22:32 Відповісти
Дуже ціне, а раніше, то все дартан'яни всі були, пнх
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13.08.2022 22:45 Відповісти
Ось також шваль намагалась проникнути в Херсонську обл:
Губи та очі підкрасити то можливо зніматися педом в порнофільмах.

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13.08.2022 22:21 Відповісти
Типовий представник **************.
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13.08.2022 23:40 Відповісти
Ну,як у нас не було,нема і не буде контрнаступу ні в одному напрямку,то будут годувать байками: то військові російські шваль,то командування відступило за якийсь беріг,то путін хворий,то ще якусь хєрню...
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13.08.2022 22:23 Відповісти
Не ветераны , а шваль временная .
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13.08.2022 22:24 Відповісти
Вся эта информация не несёт абсолютно никакой смысловой нагрузки, покуда эти твари продолжают лезть вперёд и выжигать нашу землю метр за метром
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13.08.2022 22:28 Відповісти
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13.08.2022 22:55 Відповісти
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13.08.2022 23:22 Відповісти
порвало сраку на британський прапор!

давай єщьо😄😄😄
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13.08.2022 23:11 Відповісти
А до цього були джентельмени? Ви усі є і залишаєтесь «швалью» до тих пір, поки не здохнете.
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13.08.2022 23:31 Відповісти
Що рашистам немає ким воювати повірю коли звільнений буде Херсон та Маріуполь.
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14.08.2022 04:32 Відповісти
Але чомусь та шваль все таке повзе по нашій землі...хватить замозаспокоюватись.
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14.08.2022 06:38 Відповісти
Шваль заявила что взяли Пески. После Донбасса оборонятся в открытом поле будет сложно. Весь Донбасс сплошные застройки, а после него до Днепра одни поля.
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14.08.2022 07:18 Відповісти
Якщо у нього сигаретами погано - нехай курить писюн 👩‍👩‍👧‍👦
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14.08.2022 10:22 Відповісти
зразу пришло гімно а зараз взагалі гімно обосране.
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14.08.2022 22:12 Відповісти
Держпереворот (революціі) робили в Москві та Пітері, тому
зараз на війну з УКраїною не забирають з ціх міст, щоб не було
великої кількості незгодних . Тому беруть з далека і райцентрів-
там мітингів не буде, а якщо-- нацгвардія , омон та поліція -- придушать.
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14.08.2022 22:22 Відповісти
всіх в утіль!
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15.08.2022 01:23 Відповісти
 
 