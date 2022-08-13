"Отказников вал просто. Взамен пришла одна шваль": Окупант скаржиться на поганий добір в лави ЗС РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Російський військовий розповів, що після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил РФ туди почала надходити лише одна "шваль".

Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, яке опублікувало ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних РФ, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з окупованого Криму.



Також чоловік розповідає про прикрий випадок з фронту, коли його людина втратила частину тіла, підірвавшись на їх же розтяжці.

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