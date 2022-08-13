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Новини Відео Війна
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Кожен військовий РФ, який стріляє по ЗАЕС, стає особливою мішенню для нашої розвідки, спецслужб та армії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах збільшує радіаційну загрозу для Європи.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки та спецслужб, для нашої армії", - наголосив президент.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

Також читайте: Окупанти поширюють фейк, що обстріл ЗСУ Каховської ГЕС нібито може призвести до ядерної катастрофи на ЗАЕС, - Соболевський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+12
Ты же утверждал,что стратегические обьекты страны надежно защищены,врал,как всегда!
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13.08.2022 22:11 Відповісти
+11
Ага, "вагнерівці" вже знають який зєля страшний мстюн. Мабуть зацілує рашистів у дупи до смерті.
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13.08.2022 22:14 Відповісти
+11
Піzдеть, не мішки ворухати. Ти вже знайшов вбивць в Оленівці і покарав?
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13.08.2022 22:14 Відповісти
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13.08.2022 22:03 Відповісти
Ага, "вагнерівці" вже знають який зєля страшний мстюн. Мабуть зацілує рашистів у дупи до смерті.
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13.08.2022 22:14 Відповісти
новости кацапские смотрел они уже радиохимические подразделения подтянули ...ходят меряют в Горловке и Лисичанске ..И радиус зони отчужления уже проведен 50км ...я так думаю свое ЯО они не используют что б н марать себя в истории ..а вот наши АЕС под вопросом
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13.08.2022 22:03 Відповісти
ТЫ СВОИХ сначала посадил бы ......
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14.08.2022 00:23 Відповісти
А специалистьі росєнергоатома? Их ведь тоже надо уничтожать любьіми способами, как например уничтожают ведущих физиков страньі-террориста Ирана.
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13.08.2022 22:04 Відповісти
МАГАТЄ от от роздуплиця
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13.08.2022 22:07 Відповісти
Щось в МАГАТЕ не те. Задовбали організації без яєць! Нехай в тік-ток 3.14здують за грошима.
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13.08.2022 22:10 Відповісти
Ты же утверждал,что стратегические обьекты страны надежно защищены,врал,как всегда!
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13.08.2022 22:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
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13.08.2022 22:33 Відповісти
а представник крємля дєрьмак, для тебе мішенню ще не став, який від імені расіі керує Україною. чи тобі повилазило, чьмо гнусяве?
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13.08.2022 22:12 Відповісти
В Омані йому наказали здати свпю посаду дерьмаку
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13.08.2022 23:07 Відповісти
Террорист Игорь Гиркин-Стрелков пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму.

Об этом сообщают как российские телеграм-каналы, так и его «соратники», которые сейчас находятся в зоне боевых действий в Украине.

Информация требует подтверждения.
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13.08.2022 22:13 Відповісти
Піzдеть, не мішки ворухати. Ти вже знайшов вбивць в Оленівці і покарав?
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13.08.2022 22:14 Відповісти
наших спецслужб и разведки.... еще вопрос, чьи это спецслужбы и разведка....
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13.08.2022 22:15 Відповісти
Там Люська Абдрыстович парабеллум гранатомёт просила. Дай ей, пусть постреляет.
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13.08.2022 22:16 Відповісти
та стибзіла ж..відзвітувала вже))) треба впаяти рокв 200 за крадіжку майна військових під час воєнного стану

деречі, від чого ту ОПу перзидента так штирить нє по дєцкі..аж цікаво..
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13.08.2022 22:50 Відповісти
А розмінувачі чонгара , і здавачі півдня когось повинні боятися чи їм все побарабану і вони недоторкані ?
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13.08.2022 22:18 Відповісти
Хрипатик пугает путлера? А Люся Абдрыстович с украденным гранатометом на плече рядом стоит? А бородатая бабушка разрешила такие угрозы озвучивать? А дерьмак дозы не лишит? Вальодя, ты очень смелый зеледент!
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13.08.2022 22:18 Відповісти
Запад, как говорят диванные эксперты, не даёт сейчас ответ на ядерный шантаж **********, не находя видимо выхода из данной ситуации. Но сейчас есть возможность самой Украине, не владеющей традиционным ядерным оружием, открыто выступить и смело заявить, тем более что другого выхода нет, что в случае если захваченную и намеренно напичканную взрывчаткой ЗАЭС, ********** додумается взорвать, то Украина даст акт Возмездия, в виде массированного удара Точками У и Смерчами по Курской АЭС. Только неотвратимость ответного удара многие десятилетия сдерживает применение ЯО военными преступниками.
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13.08.2022 22:20 Відповісти
Так, відстань дозволяє. Я вже давно про це писав тут на ЦН.
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13.08.2022 23:09 Відповісти
Наші спецслужби вже раз брали на приціл вагнерівців, але Чмо з Завгоспом все злили Лукашенкові. А що для *********** змінилося з того часу, далі відосики пиляє, заріс, розжиріла харя від скумбрії і все. Просто безнаказаність і недоторканість дозволили злити Південь України, відкрити шлях з півночі рашистам, загубити десятки тисяч громадян.
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13.08.2022 22:21 Відповісти
Рабсеяне, я вам не завидую, вы допустили к власти и выростили кровавого маньяка, который вас подставил под ядерный Апокалипсис.
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13.08.2022 22:22 Відповісти
А меня,жителя Никополя,который в 5 км. от Запорожской АЭС,пукин не подставил под ядерный Апокалипсис?
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14.08.2022 00:36 Відповісти
Воно тільки й може, що жалітись і проситись, маминкін сцикун!
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13.08.2022 22:26 Відповісти
От Курска до мацквы 500 с лишним км. Привет миллионами радиоактивных светлячков.
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13.08.2022 22:29 Відповісти
дурня..про вітер, який радіоактивні хмаринки носить не думали?? з таким же успіхом підрив курської може накрити і нашу територю.
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13.08.2022 22:55 Відповісти
Згоріла хата, гори і село! Може накрити, а може і не накрити, але Курськ точно накриє.
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13.08.2022 23:19 Відповісти
Просрати два атомні об'єкти це яким дибілом треба бути? Мовчу вже про весь стратегічний південь. З таким верховним гівнокомандувачем добре тільки шашлики жарити і по приколу клепати відосики. Вся надія на ЗСУ.
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13.08.2022 22:30 Відповісти
Халатная бездеятельность этого персонажа на посту президента привела к захвату без сопротивления ядерного объекта, который используется противником как элемент ядерного шантажа.

За такое бездарное руководство твою пустую черепушку мало оторвать...
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13.08.2022 22:38 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Стратегии обеспечения государственной безопасности».

Об этом 16 февраля 2022 https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377 сообщили в Офисе президента.

Эта стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики и является основой планирования и реализации действий страны по госбезопасности.

В частности, положения стратегии будут воплощаться на плановой основе на период до 2025 года. Органом, обеспечивающим государственную безопасность Украины, является Служба безопасности

Что с этим собираются делать?

Для реализации стратегии планируют ввести изменения в законодательство. В их числе:
-защиты объектов критической инфраструктуры ( АЭС, ТЭС, ГЭС)
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13.08.2022 22:47 Відповісти
Якого ж ляда ти здав ЗАЕС, а тепер плачишся в жільотку.
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13.08.2022 22:49 Відповісти
Голобородько ... Два УЗІ тобі в руки і потренуйся на Безмізклій!
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13.08.2022 23:33 Відповісти
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
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14.08.2022 00:35 Відповісти
Ну прям Оманский стратег!!!
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14.08.2022 01:47 Відповісти
Скорее бы уже американцы выложили данные со спутников, где будет чётко видно, что москали её сами обстреливают.
Непонятно, почему они медлят ?!
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14.08.2022 08:04 Відповісти
 
 