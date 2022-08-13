Кожен військовий РФ, який стріляє по ЗАЕС, стає особливою мішенню для нашої розвідки, спецслужб та армії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах збільшує радіаційну загрозу для Європи.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.
І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки та спецслужб, для нашої армії", - наголосив президент.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.
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Об этом сообщают как российские телеграм-каналы, так и его «соратники», которые сейчас находятся в зоне боевых действий в Украине.
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парабеллумгранатомёт просила. Дай ей, пусть постреляет.
деречі, від чого ту ОПу перзидента так штирить нє по дєцкі..аж цікаво..
За такое бездарное руководство твою пустую черепушку мало оторвать...
Об этом 16 февраля 2022 https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377 сообщили в Офисе президента.
Эта стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности Украины, направления и задачи государственной политики и является основой планирования и реализации действий страны по госбезопасности.
В частности, положения стратегии будут воплощаться на плановой основе на период до 2025 года. Органом, обеспечивающим государственную безопасность Украины, является Служба безопасности
Что с этим собираются делать?
Для реализации стратегии планируют ввести изменения в законодательство. В их числе:
-защиты объектов критической инфраструктуры ( АЭС, ТЭС, ГЭС)
Непонятно, почему они медлят ?!