Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить ви підтримуєте агресію проти України, - Зеленський. ВIДЕО

Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І де б ви не перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна.

І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія і ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор", - сказав Зеленський.

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