Сьогодні на Донеччині збито ворожий вертоліт Ка-52, - Командування Повітряних сил. ВIДЕО

15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби.

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