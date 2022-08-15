Сьогодні на Донеччині збито ворожий вертоліт Ка-52, - Командування Повітряних сил. ВIДЕО
15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби.
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Топ коментарі
+54 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.08.2022 10:39 Відповісти Посилання
+28 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.08.2022 10:39 Відповісти Посилання
+16 Ольга Грибанова
показати весь коментар15.08.2022 10:40 Відповісти Посилання
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Рожденный ползать - летать не может
конструкторскульптор лепил эту гравицапу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB
а не "аілгатору"