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Сьогодні на Донеччині збито ворожий вертоліт Ка-52, - Командування Повітряних сил. ВIДЕО

15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби.

Читайте також: У суботу та неділю знищено 2 ворожі вертольоти Ка-52, - Угруповання Об’єднаних сил

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) вертоліт (883)


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Топ коментарі
+54
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15.08.2022 10:39 Відповісти
+28
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15.08.2022 10:39 Відповісти
+16
свинособаку за штурвалом закололи штыками или успела убежать?
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15.08.2022 10:40 Відповісти
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15.08.2022 10:39 Відповісти
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15.08.2022 10:45 Відповісти
Какой красивый Медведев на рисунке получился, и побритый, и подстриженный, и надушенный, и чернобровый, и с румянцем.. Это, видимо, бот нарисовал, а потом здесь разместил..
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15.08.2022 10:54 Відповісти
Особливо красиві синці під очима.
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15.08.2022 12:57 Відповісти
Жалко, что не задушенный.
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15.08.2022 13:39 Відповісти
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15.08.2022 11:01 Відповісти
якто? хіба то не була операція "екстракції" найвеличнівшивих ?
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15.08.2022 11:09 Відповісти
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15.08.2022 10:39 Відповісти
свинособаку за штурвалом закололи штыками или успела убежать?
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15.08.2022 10:40 Відповісти
Смерть русоФашистам на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼😡
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15.08.2022 10:40 Відповісти
коптит как авианосец кузя
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15.08.2022 10:41 Відповісти
На вугіллі працює. технології, однако.
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15.08.2022 12:59 Відповісти
Да то портянки пилота, которые он пытался сбросить для облегчения веса вертолета в двигун попали.
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15.08.2022 13:32 Відповісти
ПиZZда!
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15.08.2022 10:42 Відповісти
відос неповний, зачот стрілку, задимлювачу Ка
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15.08.2022 10:48 Відповісти
Та и собаку в утиль, (обоих псов) и сама вертушка не 3 коп. стоит!!!
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15.08.2022 10:48 Відповісти
і що та тварюка, дотягла до своїх?? нашим нічим було його добить?
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15.08.2022 10:51 Відповісти
Може, що й дотягла. Машину навряд чи можна полагодити. У пілота, якщо вижив, із "жалования" вираховуватимуть.
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15.08.2022 10:56 Відповісти
Аллигатор.
Рожденный ползать - летать не может
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15.08.2022 10:51 Відповісти
Та да, Абрыгаторы у кацапов (как и все остальное) не получились. Не тот конструктор скульптор лепил эту гравицапу.
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15.08.2022 11:27 Відповісти
Это черная акула, аллигатор -это Ми 24)
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15.08.2022 13:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52 Ка-52 (Hokum B за класифікацією НАТО, також відомий як Алігатор») - російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
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15.08.2022 13:13 Відповісти
Правду режешь прямо в матку!
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15.08.2022 13:33 Відповісти
Это не я, а Википедия. Я стараюсь работать чистыми руками.
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15.08.2022 14:05 Відповісти
яка ж Ка-52-й акула? цьому літаючому металобрухту треба було давати кликуху ось цього земноводного,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB
а не "аілгатору"
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15.08.2022 13:45 Відповісти
Встречай, Ростов, еще гробов!
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15.08.2022 11:10 Відповісти
орків потрібно утилізовувати
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15.08.2022 11:17 Відповісти
Шкода. судячи з відіо наверно дотянув до своїх. А треба добивати,бо підремонтують і знову буде обстрілювати нас. Повторяю--треба знищувати до падіння і загибелі єкіпажа.
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15.08.2022 11:33 Відповісти
Не понятно что показано. Так можно сказать про любой миг29 что его сбили. Дыма столько же без потери высоты.
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15.08.2022 12:00 Відповісти
Є відео влучання
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15.08.2022 13:37 Відповісти
Чего то он дымит как Адмирал Кузнецов. Наверное на мазуте летает.
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15.08.2022 12:11 Відповісти
Я бачу підбитий, збитий не бачу.
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15.08.2022 12:38 Відповісти
так, але він схоже наврядчи долетить до місця базування, після двох влучань. Якщо сяде у межах дію артилерії, то його на землі доб'ють можливо
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15.08.2022 16:54 Відповісти
 
 