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У фінських містах Іматра та Лаппеенранта російських туристів тролять Гімном України. ВIДЕО

Найбільш відвідувані росіянами фінські міста Іматра та Лаппеенранта зустрічають туристів з РФ Гімном України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в місті Іматра Гімн України лунає під час скидання води через дамбу на річці Іматранкоскі. Зазвичай це дійство збирає сотні глядачів. Переважно це російські туристи. Раніше скид води відбувався під музику фінського композитора Яна Сібеліуса.

У сусідньому місті Лаппеенранта щовечора над ратушею, звідки відкривається вид на популярні серед російських туристів торгові центри, теж лунає Гімн України.

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Автор: 

росія (66104) Фінляндія (1329) туристи (276)


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Топ коментарі
+32
Цих тварюк не можна випускати за межі гадюшника взагалі.
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15.08.2022 15:15 Відповісти
+19
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15.08.2022 15:14 Відповісти
+16
А что орки делают в стране НАТО? Почему не в процветающую северную корею едут?
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15.08.2022 15:23 Відповісти
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з першого прочитання не туди поставив наголос у слові "гімном"
теж непогано вийшло
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15.08.2022 15:13 Відповісти
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15.08.2022 15:20 Відповісти
Там, взагалі, українського гімнА, мабуть, складніше знайти, ніж почути український Гімн.
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15.08.2022 15:32 Відповісти
А они вообще знают как звучит гимн Украины? В России под угрозой смерти ) его запрещают играть, так что им, наверное, пофиг что там играет.. )
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15.08.2022 19:28 Відповісти
Їхала зараз зі Львову до Фінляндії, скрізь багато українських прапорів. Навіть в маленьких містах, наприклад, в Латвії бачила біля церкви на флагштоках латвійський та український прапори, в Таллиннському порту на флагштоках прапори Естонії,ЄС та України. На виході з терміналу паромної переправи в Гельсінки стояли дві жінки з українським прапором і об'явою "Українці, звертайтеся сюди по всім питанням". Гріє душу така підтримка. Дякую всім людям доброї волі.
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15.08.2022 22:40 Відповісти
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15.08.2022 15:14 Відповісти
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15.08.2022 15:40 Відповісти
Приехали такие полюбоваться и тут наш Гимн. Представляю перекошенные касапские морды )))
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15.08.2022 15:15 Відповісти
Вони напевно у них після цього вирівнялись , бо перекошені з народження))
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15.08.2022 16:21 Відповісти
Цих тварюк не можна випускати за межі гадюшника взагалі.
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15.08.2022 15:15 Відповісти
який жахливий англійський у орка класичний для кацапів ця різкість англійского як ***** в них напевне челюсть не спроможна мяко розмовляти англійскою
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15.08.2022 15:15 Відповісти
Це вже доведено (до речі, російськими дослідниками), що їх зайва хромосома впливає на форму щелепи, і це, зокрема, унеможливлює правильне промовляння слів на кшталт "полуниця" та "нісенітниця".
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15.08.2022 15:18 Відповісти
Ніт. Такого акцента я не бачив у дитячому садочку. Оце похохотало.
Тому військових траслейтерів готували в Україні.
Glory to Ukraine !!!
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15.08.2022 15:57 Відповісти
Ай да фіни!
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15.08.2022 15:15 Відповісти
Було б набагато краще якби тролінг здійснювали фінськи прикордонники.
Ставлячи кацапам в паспорт штамп «В'їзд на територію Фінляндії заборонено».
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15.08.2022 15:17 Відповісти
i shtamp s trizubcom po verhu
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15.08.2022 15:41 Відповісти
Кацап сказав , що вони проти війни к Украіною , але нічого не можуть зробити !
Пропоную фінам не пускати цю мразоту в свою краіну , от тоді вони точно щось зроблять 😠
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15.08.2022 15:17 Відповісти
а фіни з тонким гумором
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15.08.2022 15:18 Відповісти
Фінам-респектище...
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15.08.2022 15:18 Відповісти
русня така русня. Український гімн - "This is bad for ruSSian tourists". За кораблем.
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15.08.2022 15:20 Відповісти
А что орки делают в стране НАТО? Почему не в процветающую северную корею едут?
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15.08.2022 15:23 Відповісти
Треба їм вмикати рокверсію українського славня, вона набагато яскравіша! Цапів взагалі повикручує!
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15.08.2022 15:28 Відповісти
Еще пару песен в репертуар

Повстань, народе мій

Ой у лузі червона калина
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15.08.2022 15:28 Відповісти
І "Батько наш Бандера"
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15.08.2022 18:06 Відповісти
Це все добре.
Але жителі країни агресора до сих пір їздять світом та милуються красою Європи, а жителі країни жертви заперті в країні, як в якійсь КНДР та не можуть далі своєї області виїхати.
Повинно бути навпаки наче.
А так для агресора ніякого покарання, як жили, так й живуть
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15.08.2022 15:29 Відповісти
квиток "Тюркіш ерлайнс" в Європу - 2 000 долярів
раніше коштував 200 ....
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15.08.2022 16:20 Відповісти
Цей кацап згвалтував англійську мову
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15.08.2022 15:30 Відповісти
Честно говоря немного странно вести себя так с гостями. На такое наверно способны только европейцы у которых нет особых традиций гостеприимства. Лучше вообще запретить въезжать русским.
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15.08.2022 15:30 Відповісти
Відколи це гімн вільних людей і держави борця став оскарблєнієм для людей ?
Може то аскарбілісь нелюди ?
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15.08.2022 16:39 Відповісти
Їдь з американського проксі в парашу.
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15.08.2022 16:40 Відповісти
Они не гости. Они оккупанты. А вы не пензюк случайно?
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15.08.2022 19:13 Відповісти
Кацапів, либонь, від звуків нашого Гімну починає крутити, як чортів від святої води.
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15.08.2022 15:34 Відповісти
******* гнида! Думаешь ФСБ не переведет по приезду домой и не задаст вопросы?
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15.08.2022 15:43 Відповісти
Фины не ту музыку поставили нужно было либо марш сiчових стрiльцiв либо червону калину
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15.08.2022 15:51 Відповісти
У кцпів стільки друзів в світі!
І Куба,і БССР,і Венесуела,і Сирія і ще якісь країни,які на диплом.прийомах Лаврову на шию вінки і буси вішають😂😂😂
Що їм заважає їздити туди , замість цивілізованих країн,які вони так ненавидять.
Або взагалі,хай безвилазно сидять в своїх тундрах.
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15.08.2022 15:51 Відповісти
За троллинг лайк однозначно
Но как же этим гнидам тяжело отказаться от денег русских.
И рыбку съесть и на *** сесть
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15.08.2022 16:18 Відповісти
Это, что, вот ходят упорные слухи, что когда по 12 раз в сутки к воротам Рая прибывают длиииииные поезда с кацапами сдохшими в Украине, то апостол Пётр включает магнитофон и из динамиков звучит, - ДОБРОГО ВЕЧОРА, МИ З УКРАЇНИ, и поезд без остановки направляется в Пекло.

А финнам уважуха.
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15.08.2022 16:21 Відповісти
Стариннная финннская питкааа - трафить моссскалей украинским гииимном!
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15.08.2022 16:22 Відповісти
Стандартний росіянин - нот ол рашнс фор путін бат ві кант ду сомсінг, і цим все сказано
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15.08.2022 16:37 Відповісти
Кацапський майонез Вася на лицо )
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15.08.2022 19:15 Відповісти
Женіть москалів звідусіль !
Поки є така можливість.
Вони як блохи на собаці.
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15.08.2022 16:41 Відповісти
Финляндия была когда то забитой частью Росийской империи. Но воспользовалась случаем, отделилась, 2 раза героически отбилась от обьятий совка, и вот теперь, туристы из лаптестана ездят поглазеть, как шикарно живут финны, сбежавшие от них со всей своей территорией. Причём, выводов из этой истории рабзияне никаких не делают, потому что не знают реально своей истории, и продолжают хотеть восстановить свою убогую империю.
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15.08.2022 16:51 Відповісти
Бэд рашн туристс гоу ин мухосранск.
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15.08.2022 17:57 Відповісти
Насолоджуйтесь кацапи, особливо ті хто не за путіна і тих хто не проти України
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15.08.2022 19:13 Відповісти
А краще взагалі цю гидоту не пускати в країну
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15.08.2022 19:44 Відповісти
А краще взагалі не вирішуй кому чого вигідно))) Погугли і дізнаєшся, що 96% представників турбізнесу, і торгівлі Лаппеенранта вважають ту гидоту самими вигідними клієнтами, на відміну від скупих шведів, і скандальних німців
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16.08.2022 20:51 Відповісти
Та чи кацапы хоть в курсе, шо то именно украинский гимн? От якбы им им ставили: ,, Кацапы, идите нах**й вслед за русским военным кораблём!", от тогда бы они всё поняли. Причём трансляция должна происходить на кацапском
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15.08.2022 21:23 Відповісти
Еще охотнее жители Лаппеенранта ездят в Рашу заправляться. Бензин там дешевле в три раза. За это их в Финляндии спонсорами войны зовут.
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16.08.2022 20:08 Відповісти
 
 