У фінських містах Іматра та Лаппеенранта російських туристів тролять Гімном України. ВIДЕО

Найбільш відвідувані росіянами фінські міста Іматра та Лаппеенранта зустрічають туристів з РФ Гімном України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в місті Іматра Гімн України лунає під час скидання води через дамбу на річці Іматранкоскі. Зазвичай це дійство збирає сотні глядачів. Переважно це російські туристи. Раніше скид води відбувався під музику фінського композитора Яна Сібеліуса.

У сусідньому місті Лаппеенранта щовечора над ратушею, звідки відкривається вид на популярні серед російських туристів торгові центри, теж лунає Гімн України.

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