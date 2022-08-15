У фінських містах Іматра та Лаппеенранта російських туристів тролять Гімном України. ВIДЕО
Найбільш відвідувані росіянами фінські міста Іматра та Лаппеенранта зустрічають туристів з РФ Гімном України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в місті Іматра Гімн України лунає під час скидання води через дамбу на річці Іматранкоскі. Зазвичай це дійство збирає сотні глядачів. Переважно це російські туристи. Раніше скид води відбувався під музику фінського композитора Яна Сібеліуса.
У сусідньому місті Лаппеенранта щовечора над ратушею, звідки відкривається вид на популярні серед російських туристів торгові центри, теж лунає Гімн України.
Топ коментарі
+32 Ярема Стогін #518708
показати весь коментар15.08.2022 15:15 Відповісти Посилання
+19 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар15.08.2022 15:14 Відповісти Посилання
+16 Valter Valter
показати весь коментар15.08.2022 15:23 Відповісти Посилання
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теж непогано вийшло
Тому військових траслейтерів готували в Україні.
Glory to Ukraine !!!
Ставлячи кацапам в паспорт штамп «В'їзд на територію Фінляндії заборонено».
Пропоную фінам не пускати цю мразоту в свою краіну , от тоді вони точно щось зроблять 😠
Повстань, народе мій
Ой у лузі червона калина
Але жителі країни агресора до сих пір їздять світом та милуються красою Європи, а жителі країни жертви заперті в країні, як в якійсь КНДР та не можуть далі своєї області виїхати.
Повинно бути навпаки наче.
А так для агресора ніякого покарання, як жили, так й живуть
раніше коштував 200 ....
Може то аскарбілісь нелюди ?
І Куба,і БССР,і Венесуела,і Сирія і ще якісь країни,які на диплом.прийомах Лаврову на шию вінки і буси вішають😂😂😂
Що їм заважає їздити туди , замість цивілізованих країн,які вони так ненавидять.
Або взагалі,хай безвилазно сидять в своїх тундрах.
Но как же этим гнидам тяжело отказаться от денег русских.
И рыбку съесть и на *** сесть
А финнам уважуха.
Поки є така можливість.
Вони як блохи на собаці.