Морські піхотинці протягом доби знищили ворожу БМП та 12 окупантів. ВIДЕО

На східному на південному напрямку морська піхота ВМС завдає втрат ворогу.

Про це повідомляють на сторінці Командування морської піхоти, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 15 серпня, на Донецькому напрямку військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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На Херсонському напрямку, під час проведення розвідки в районі відповідальності морські піхотинці нанесли вогневе ураження по виявленим об’єктам та техніці противника. Наразі, розвідувальні підрозділи морської піхоти збирають інформацію стосовно ймовірних втрат російських окупантів.

Водночас артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 окупантів та одну БМП знищено. Остаточні втрати ворога уточнюються

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