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Путін, попри шалені втрати РФ, хвалиться зброєю і знову висловився про цілі "спецоперації" проти України - обмежився Донбасом. ВIДЕО

Президент країни-агресора Володимир Путін виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у Підмосков’ї, де заговорив про "найкращу зброю" та готовність її роздавати своїм "численним союзникам та партнерам". Також Путін заявив, що Росія нібито виконує всі цілі "спецоперації" проти України.

Виступ Путіна оприлюднило російське пропагандистське видання "РИА-Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Під час "спеціальної військової операції" наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "ДНР" і "ЛНР", чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу", - заявив Путін.

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Путін впевнений, що має "багато союзників і однодумців на різних континентах".

Також, за словами головного агресора, Росія готова "запропонувати своїм союзникам та партнерам" різне озброєння, від стрілецької до бронетехніки та артилерії, авіації та БПЛА.

Також російський президент вкотре нагадав, нібито зброя РФ на десятиліття випереджає закордонні аналоги.

Автор: 

путін володимир (24127)


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Топ коментарі
+62
старий підар
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15.08.2022 16:22 Відповісти
+41
Яке ж воно кончене...
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15.08.2022 16:23 Відповісти
+40
"Також російський президент вкотре нагадав, нібито зброю РФ на десятиліття випереджають закордонні аналоги."---особено ПВО,старый клоун
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15.08.2022 16:23 Відповісти
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Он был гнилым типом а теперь добавляется старческие болезни. Видимо верхушку вполне устраивает такая старая болезненная гнида . Понятно..
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15.08.2022 17:32 Відповісти
такое ощущение что он на ******** уже с бумажки зачитал и не верит в сказанное ни капли.
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15.08.2022 17:37 Відповісти
Ну а що йому остается - старий папугай нових слов не має
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15.08.2022 17:40 Відповісти
Хвора на голову людина..
Якби міжнародні лікарі мали до нього доступ та провели обстеження,то весь світ здригнувся б....
Бо псіхіатри поставили б діагноз - шізофренія останньої стадії,в дуже запущеному стані,лікуванню не піддається...
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15.08.2022 17:51 Відповісти
Во чешет.Менеджеры учитесь из гавна делать пулю аналоговнетскую. Самолеты 3 поколения выдаёт за 5 , самые худшие танки в мире , последний корабль - ,, Адмирал Эссен,, - отставание по всему от кораблей( стран которые их умеют строить) лет 15 , в артиллерии используется в большом количестве гаубицы М30 разработки 1936 года. Системы ПВО - ващщщщще не сбивают ничего С 300, 400. УниКАЛЬНЫЕ системы ПВО громят Одесские сортиры на пляжах.Такое у них и все остальное. Забыл- стратегические самолеты ТУ , разработки 50х годов. Было бы интересно посмотреть на физиономии идиотов , которые покупают это гавно , а потом понимают, как они лоханулись. Классно - купить самый лучший ударный вертолёт за 54 млн баксов , который сбивают из рогатки.
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15.08.2022 17:51 Відповісти
Таке враження, що це один із клонів.
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15.08.2022 17:54 Відповісти
А їбальнік у нього..сумноватий)) лайно паскудне..божевільний карлік
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15.08.2022 17:57 Відповісти
А по-моєму ідеальна зовнішність для маньяка (низькорослість, неоформлене підборіддя, некрасиві руки, збіжні очі, аскаридозні губи). Не виліз би випадково на вершину влади - бігав би по лісопосадкам як Чикатило ...
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15.08.2022 21:49 Відповісти
Так ще ж треба додати психологічні травми шкільних років. Більш розвинені хлопці давали йому стусана, щелбана по макітрі. Маленький Вова заздрив хлопцям і ловив на собі зневажливі, гидливі погляди дівчат. Грудастіі задасті дівчата звісно ігнорували плюгавого і блідого юнака. Отже ненависть до оточующих накопичувалася ще з дитинства. Моліть бога, що він здох раптово. Якщо він захворіє і поступово буде слабкішати, він без вагань застосує ядерну зброю...
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16.08.2022 18:08 Відповісти
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15.08.2022 17:58 Відповісти
Так у них (на росії) повелося - брехали, брешуть і будуть брехати.
А у фіналі "Такую страну прасралі!!!"
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15.08.2022 18:53 Відповісти
це все гарно, але чому там, при такому наборі цілей не бавовна? ГУР не знає де стоїть сцена?
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15.08.2022 19:33 Відповісти
Гімна на лопаті
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15.08.2022 19:43 Відповісти
У кацапов любой их ***** всегда будет называться "спецоперацией", даже когда это конченое плешивое ******* будут тащить под жужжание "лебединого озера" в их кучу навоза под названием "мавзалей".
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15.08.2022 20:01 Відповісти
про зброю дідо пе...дить а ось про однодумців у світі не бреше, поки є грошенята...
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15.08.2022 20:05 Відповісти
Смерть маскалям.
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15.08.2022 20:08 Відповісти
Десь там-внизу, під трибуною, трясуться криві, немічні ноги ********* і поволі стікає жовта поносна рідина.
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15.08.2022 20:13 Відповісти
Старе їбанько на призвісько *****.
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15.08.2022 20:31 Відповісти
так і Гітлер брехав в кінці своєї божевільної епопеї, теж про чудо зброю
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15.08.2022 21:02 Відповісти
Дійсно, яке кончене брехло!
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15.08.2022 21:05 Відповісти
Чёрт кукурузный ты путька.и пидороссияне вместе с тобой.
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15.08.2022 21:11 Відповісти
Крыса ботоксная
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15.08.2022 21:13 Відповісти
Кто сказал что этот ***** болен ? эта мразь пешим ходом дойдет до своего кацапо -Урала не останавливаясь . Прошу заметить, на это скотское творение , так и продолжает нагнетать своей деградирующей операцией.
Продолжая вкручивать в тупой мозг застебывать свой бред нациста. В этой твари нет ни куя святого , уже пригласило на свое выступление попуасов , и прочую нечисть .Его ждет веревка и мыло , или укроп пуля, вопрос времени..
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15.08.2022 21:23 Відповісти
Старий брехливий підарас та шизофренік
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15.08.2022 21:57 Відповісти
сдохнешь ты скоро, гнида. Хоть с оружием, хоть без
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15.08.2022 22:12 Відповісти
Напоминает Аристовича Такой же пи...добол
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15.08.2022 22:41 Відповісти
тварюка конченная и брехливая
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15.08.2022 22:49 Відповісти
Але вже без іскрометності і похабних прибауток. А так. Нехай дякують "великому теоретику та практику оборонміці СРСР" удмурдту Устинову. Він себе вважав самим самим теоретиком озброєнь, чим так любить хвастатись сам царь. Устинов буквально слідував постулату Гудеріана, що сто протитанкових гармат не зупинять сто танків. Росзброярню ждуть "неизведанние дали" і по "непредсказуемой траектории"
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15.08.2022 23:16 Відповісти
Чахлє знову виступає з бункера! Фотошоп!
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16.08.2022 01:29 Відповісти
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16.08.2022 01:33 Відповісти
******* из вонючего города пидоров так и не понял - не видать ему, парню из подворотни, никаких новых рынков сбыта вооружений... то говно, что делает расия, нужно сразу отправлять на переплавку... а еще лучше - развалить расию и запретить образовавшимся на ее территории недостранам вообще иметь ВПК... максимально современной должны быть только фабрика по производсту лыка и лаптей... одноразовых...
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16.08.2022 06:38 Відповісти
Просто цензурних слів бракує коли чуєш що цей путломаразматик верзе. Ця тварьі демократія,цей ублюдок і розвиток всих народів,це безмозке брехливе убожество і якісь міфічні "міжнародні партнери". Ну реально ярбух фюр психопатолдоджик і "сумеречное состояние души"
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Дідок ******** остаточно. Вибачте за нецензурне слово. Є у цих цапів нормальна зброя. Є. Але наші українські воїни-найкращі. Ми переможемо цю моль.
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16.08.2022 13:31 Відповісти
ПОКОЙНАЯ ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ ГОВОРИЛА .. ЗАПАД ХОЧЕТ ПОСТАВИТЬ РОССИЮ НА КОЛЕНИ . А ОНА БУХАЯ И НИЩАЯ КАК ЛЕЖАЛА В ГОВНЕ ТАК И ЛЕЖИТ ..
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17.08.2022 07:20 Відповісти
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