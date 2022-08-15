Путін, попри шалені втрати РФ, хвалиться зброєю і знову висловився про цілі "спецоперації" проти України - обмежився Донбасом. ВIДЕО
Президент країни-агресора Володимир Путін виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у Підмосков’ї, де заговорив про "найкращу зброю" та готовність її роздавати своїм "численним союзникам та партнерам". Також Путін заявив, що Росія нібито виконує всі цілі "спецоперації" проти України.
Виступ Путіна оприлюднило російське пропагандистське видання "РИА-Новости", передає Цензор.НЕТ.
"Під час "спеціальної військової операції" наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в "ДНР" і "ЛНР", чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу", - заявив Путін.
Путін впевнений, що має "багато союзників і однодумців на різних континентах".
Також, за словами головного агресора, Росія готова "запропонувати своїм союзникам та партнерам" різне озброєння, від стрілецької до бронетехніки та артилерії, авіації та БПЛА.
Також російський президент вкотре нагадав, нібито зброя РФ на десятиліття випереджає закордонні аналоги.
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Якби міжнародні лікарі мали до нього доступ та провели обстеження,то весь світ здригнувся б....
Бо псіхіатри поставили б діагноз - шізофренія останньої стадії,в дуже запущеному стані,лікуванню не піддається...
А у фіналі "Такую страну прасралі!!!"
Продолжая вкручивать в тупой мозг застебывать свой бред нациста. В этой твари нет ни куя святого , уже пригласило на свое выступление попуасов , и прочую нечисть .Его ждет веревка и мыло , или укроп пуля, вопрос времени..