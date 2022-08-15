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"Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав": Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем Війська Польського. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з Днем Війська Польського польською мовою.

Відповідне відеозвернення опубліковано в телеграм-каналі Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків. Це питання про свободу. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав – на покоління вперед.

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Щиро вітаю з Днем Збройних сил Республіки Польща! І від усієї душі бажаю одного – якнайшвидшої перемоги.

Слава Польщі! Слава Україні!" - йдеться у привітанні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) привітання (735) Польща (8632)


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Топ коментарі
+25
"За нашу та вашу Свободу !"

Вітання полякам із Днем Війська !!!
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15.08.2022 17:16 Відповісти
+15
ооо.. та ладно! не буду...
полякам має полестити що наша поліглотік-боневтік так їх вшанував...
а від нас, дісно - подяка щира і слова не по написаному а від серця - дякуємо! ваше допомога неоціненна і ваше плече надійне! приємно мати такого сусіда, одного серед небагатьої надійних і принципових... дякуємо за пригрітих біженців, за зброю, за те, що ************ тих, хто зволікає домомогати нам...
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15.08.2022 17:27 Відповісти
+13
Він сам тільки Чонгар розміновувати може .
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15.08.2022 17:15 Відповісти
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Це він може. І усе?
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15.08.2022 17:13 Відповісти
Він сам тільки Чонгар розміновувати може .
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15.08.2022 17:15 Відповісти
"За нашу та вашу Свободу !"

Вітання полякам із Днем Війська !!!
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15.08.2022 17:16 Відповісти
ооо.. та ладно! не буду...
полякам має полестити що наша поліглотік-боневтік так їх вшанував...
а від нас, дісно - подяка щира і слова не по написаному а від серця - дякуємо! ваше допомога неоціненна і ваше плече надійне! приємно мати такого сусіда, одного серед небагатьої надійних і принципових... дякуємо за пригрітих біженців, за зброю, за те, що ************ тих, хто зволікає домомогати нам...
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15.08.2022 17:27 Відповісти
Шиплять кацапи бо розуміють, що 40 млн українців та 40 млн поляків плюс до того країни Балтії - це вже сила, з якою буде рахуватись стара Європа. Рашка ж залишається на задвірках світу, агонізуючи в конвульсіях імперських амбіцій. Українська та польскі мови дуже схожі. Зараз кацапи намагаються вбити клін між дружбою двох близьких народів. Нам є чого повчитись в поляків, багато побували в цій привітній країні, змогли порівняти життя на заході та на рашці та зрозуміти, який шлях нам обрати.
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15.08.2022 17:39 Відповісти
Кацапи все існування намагалися зробити все щоб нас розділити з поляками..щоб в нас небуло союзу з ними, починаючи з не так давніх подій..коли НКВДешнікі перевдягалися в форму УПА..і вирізали польське селище..але обовязково лишали когось живого щоб розповів..хто то зробив..і починалось братське кровопролиття...розділяй і володій.
Зараз там постійна робота ФСБ в польщі..коли проплачують..щобивсілякі вандалізми могил відбувалися...що в польщі що в україні...і нажаль дуже часто руками користних ідіотів..безкоштовно..
Кацапи як смерті боятся нашого з поляками союзу..тому всіма способами намагаються нас розсварити..ітд..Бо разом ми їх розірвемо в нуль..нехай так і буде!)
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15.08.2022 17:51 Відповісти
Моцковская мразота не сможет посеять вражду между Украиной и Польшей:

обе страны ясно понимают, что варварская моцковская Орда - это исторический общий враг для обоих народов.
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16.08.2022 05:54 Відповісти
Совсем не оригинален владимир александрович.
А вот В.Ф.Залужного за оригинальность и самостоятельность могут и убрать с занимаемой должности.
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15.08.2022 17:52 Відповісти
Гарно привітав, непоганою польською. Молодець. Поляки впісяються від радості, бо наш Зеля там дуже-дуже популярний.
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15.08.2022 17:53 Відповісти
Шо поляки зроблять?
Ви, хоч іноді, товаришуйте з головою, у свойому обожнюванні Бубочки Боневтіка.
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15.08.2022 18:37 Відповісти
Гарно привітав польською, але українською воно гірше володіє бо не українець...
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15.08.2022 20:45 Відповісти
"Разом переможемо": Залужний привітав зі святом Війська Польського
https://www.youtube.com/watch?v=FExe71oyDMI

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15.08.2022 18:34 Відповісти
А міг би і на ідіш...
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15.08.2022 18:35 Відповісти
Якою на суфлері написано, тією і прочитав.
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15.08.2022 18:38 Відповісти
А не хоче він прокоментувати неправдиві покази Безуглої щодо Яни Зінкевич? Ось відео з ВРУ:
https://www.youtube.com/watch?v=nIOem2teoXk Безуглу поставили на місце у залі Верховної Ради
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15.08.2022 18:44 Відповісти
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15.08.2022 19:38 Відповісти
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15.08.2022 19:39 Відповісти
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16.08.2022 00:50 Відповісти
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15.08.2022 19:41 Відповісти
Де Гордон з пірамідкою? ))
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Приємно здивував… направду приємно - і панам польским і нам цеж.
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15.08.2022 19:55 Відповісти
Нет клоун, не будет у тебя скорейшей победы, до тех пор, пока сидят с тобой рядом враги Украины, предатели, и вся остальная шушера.
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15.08.2022 22:04 Відповісти
ермак, баканов, арахамия, татров, демченко, безуглая, гет - манцев, третьякова, коля котлета и т.д.
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15.08.2022 22:07 Відповісти
Блін , знов критики налетіли ...
Як хлопака зі Львова , відповідно не з 73%, приємно вражений !
Уже гуляє на форумі мулька - що Зе просто ,як актор, грає роль Президента України ...
Можна і посперечатися ... , але я зараз і не буду
Але , якщо і грає , то - шедеврально і талановито !
Успіхів Зе ! Успіхів Укпраїні !
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15.08.2022 22:17 Відповісти
шедеврально? ти не *****? ******** шедевр для бидла,так для бидла,"шедеврально" пройобаний Південь,"шедеврально" розвалені Північ і Схід,десятки тисяч трупів,мільйони біженців,***** економіці.такий "шедевр" тобі сподобався? ***** лізти "грати роль" Президента якщо ти крім з папірця ні нащо не здатен.А воно тішиться що зеля пару фраз по польськи з себе висрав,папугу теж можна цьому навчити.
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15.08.2022 22:33 Відповісти
Йдіть розкажіть про шедевральну гру в презЕдента родичам захисників азовсталі, яким він гарантував обмін.
Де ж ви такі беретесь?
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15.08.2022 23:53 Відповісти
 
 