"Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав": Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем Війська Польського. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з Днем Війська Польського польською мовою.

Відповідне відеозвернення опубліковано в телеграм-каналі Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історично найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків. Це питання про свободу. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав – на покоління вперед.

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Щиро вітаю з Днем Збройних сил Республіки Польща! І від усієї душі бажаю одного – якнайшвидшої перемоги.

Слава Польщі! Слава Україні!" - йдеться у привітанні.