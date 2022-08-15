Військові погрожували поліцейським автоматами під час дорожнього конфлікту в Чернігові. ВIДЕО

У Чернігові працівники патрульної поліції зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп’яніння. Він покликав "на допомогу" своїх приятелів-військових, які почали погрожувати правоохоронцям автоматами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в Facebook.

Зазначається, що водія мотоцикла HONDА зупинили правоохоронці, але той відмовився виконувати законні вимоги. Замість цього він покликав понад 10 людей, які перебували в складі одного з військових формувань. Вони були озброєні автоматами і погрожували поліцейським.

"Вони намагалися фізично відтіснити їх (поліцейських - ред.) від водія-порушника і, привівши автоматичну зброю в бойову готовність, направили її в бік патрульних. При цьому висловлювали образи і погрожували вбити поліцейських. Для переконливості своїх намірів один з чоловіків зробив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи машиною правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу", - розповідають у Нацполіції.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження. Особи всіх учасників події встановлені.

За даними правоохоронців, шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.