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Військові погрожували поліцейським автоматами під час дорожнього конфлікту в Чернігові. ВIДЕО

У Чернігові працівники патрульної поліції зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп’яніння. Він покликав "на допомогу" своїх приятелів-військових, які почали погрожувати правоохоронцям автоматами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в Facebook.

Зазначається, що водія мотоцикла HONDА зупинили правоохоронці, але той відмовився виконувати законні вимоги. Замість цього він покликав понад 10 людей, які перебували в складі одного з військових формувань. Вони були озброєні автоматами і погрожували поліцейським.

"Вони намагалися фізично відтіснити їх (поліцейських - ред.) від водія-порушника і, привівши автоматичну зброю в бойову готовність, направили її в бік патрульних. При цьому висловлювали образи і погрожували вбити поліцейських. Для переконливості своїх намірів один з чоловіків зробив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, а інший, блокуючи машиною правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу", - розповідають у Нацполіції.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження. Особи всіх учасників події встановлені.

За даними правоохоронців, шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Автор: 

конфлікт (454) погрози (490) військовослужбовці (4812) патрульна поліція (1443)


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Топ коментарі
+42
а в яких би не сиділо, якщо кожне бидло буде викликати військових для вирішення особистих справ, то це буде сомаліленд.
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15.08.2022 17:57 Відповісти
+38
Військові зобов'язані виконувати законі вимоги поліцейського. Поліцейські не прийшли ж в військову частину, а несли службу по охороні громадського порядку на ВУЛИЦЯХ МІСТА ЧЕРНІГІВ. Зарубайте це собі на носі, розумники не доношені.
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15.08.2022 18:04 Відповісти
+38
А погрожувати зброєю це законно?? Постріли з автомата це ВЖЕ стаття!!
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15.08.2022 18:08 Відповісти
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Не знаю, шо там був за мотоСЦИкліст, може його і треба було затримати та покарати.

У нас ганяє такий собі «скажений Макс» на такій швидкості, що не встигає зупинятисяна світлофорах та зебрах. Він реально низько, але летить. Здалеку звук його рокера нагадує мені звук ракети, раніше я лякалась, а зараз вже звикла. У Києві таж є такий скажений Макс, який людей лякає.

Для мене загадка, чому їх ніхто не зупиняє, і дуже цікаво, хто їх найняв, щоб вони людей лякали цими звуками пізно ввечері або вночі.
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15.08.2022 20:18 Відповісти
Певно, то такі собі міські дурники, тимчасово виписані з мозкоправної лікарні, щоб себе потішили та людей полякали. Такі собі Нєуловімі Джо - пригадуєте "Шоу Довгоносиків"?
...До нас от пєрєсєлєнци такого штибу понаїхали. Ганяють на своїх моторбіциклах, ніби за ними дідько з мухобойкою несеться.
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15.08.2022 20:59 Відповісти
Ви про згаданого у статті персонажа? Можливо.
А мене, правду кажучи, починають дратувати понаїхавші алкаші та нарколиги з дамбазюрською вимовою, котрі в нашому місті виглядають так само органічно і природно, як тарілка блювотиння на обід в дорогому ресторані.
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15.08.2022 21:15 Відповісти
Ніт, мені шкода нервів і часу заходити на цю вигрібну яму. Там ще не згадують про рептілоїдів? Пора б уже... Як-не-як вигрібна яма.
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15.08.2022 21:55 Відповісти
І що?
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15.08.2022 23:19 Відповісти
Всіх ментів на передок!
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15.08.2022 20:22 Відповісти
Я не знаю суті конфлікта. Власна думка така зараз дуже багато поліціі на вулицях міст. Протоколи шлепають на раз два. Розмовляти з ними не можливо (від слова взагалі). В інеті сотні роліків як вони себе неадекватно поводять. Люди всі на емоціях 6 місяців війни. І тут тількі одна порада не нагнітайте треба якось помягше.
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15.08.2022 20:44 Відповісти
Шо ви говорите! Пом'якше!
А ми шо, не на нервах? Чого це ми маємо берегти мусарню, а вони нас ні? Хто для кого? Хто бляха кого годує?
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15.08.2022 21:06 Відповісти
Маю на увазі до людей. До простих громадян України.
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15.08.2022 21:48 Відповісти
Ахах, а вийскови исключительно по-украински разговаривают...) И что-то к ним вопросов по этому поводу не возникает.
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15.08.2022 22:46 Відповісти
Та й дуже цікаво мені, на яких таких нервах ті тилові перевертні в погонах? З чого вдруг нерви? Продавчиня Варя з магазину, де воно пиво бере в нічне чергування, не дала? Чи взятку менше 100 баксів пихнули, то у бідосі ледь серце не стало?
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15.08.2022 21:08 Відповісти
Прокурворам, мусорні та іншій прикоритній когутні треба мати на увазі: після нашої Перемоги - як тільки скінчиться війна, їх усіх(за невеликим виключенням дійсно професійних та достойних поваги людей) чекає ВЕЛИКА (скоріш за все й кривава) ЛЮСТРАЦІЯ! Тож поки ще є час - нехай те бл&дво перекваліфіковуються в охоронників у супермаркеті чи на кур'єрів!
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15.08.2022 20:46 Відповісти
мрії, мрії...

вже було оновлення поліції - що вийшло, знаємо всі
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16.08.2022 13:10 Відповісти
До речі, було досить непагано. Спочатку. Поки не почали забороняти стріляти у погань, не почали звільняти людей, які насмілилися зупинити і оштрафувати п'яну наволоч з привладних любих друзів. Поліція буде крута, якщо вона знає, що вона стоїть на службі у народа, а не являється цуциком владних гандонів, а в нашій країні дуже швидко видавили на вулиці людей, що хотіли служити країні та народу, а замість них назад понабирали пузанів-перевертнів.
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16.08.2022 16:49 Відповісти
Дивно, що поліція України розмовляє мовою країни окупанта. Правильно військові вчинили з російськими диверсантами. Точніше, потрібно було стріляти на поразку.
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15.08.2022 20:54 Відповісти
наркотическое опьянение - придурки...что некому придраться? чтоб вы тугодумы знали на передке коленки дрожат когда ***** бомбит и лучшие погибают ... нерви не железные бойцам иногда нужно чарс смалить а некоторые подвисают это война...
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15.08.2022 20:58 Відповісти
владик вы несовершеннолетний или идиот? это черниговские полицейские и видели они поболее многих
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15.08.2022 21:31 Відповісти
Сними форму, положи автомат и смали хоть до усрачки.
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16.08.2022 09:18 Відповісти
Поліцаї на 90% це зрадники України і їм намає віри...мусорня є мусорньою..
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15.08.2022 21:16 Відповісти
а еще выпороть надо на людях
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15.08.2022 21:29 Відповісти
Фронтовики?))) Подумали?))) И последний вопрос - ты дебил?)
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15.08.2022 22:41 Відповісти
И последний вопрос - ты дебил?)

😂😂😂😂

Дебилов вообще большинство.
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16.08.2022 00:04 Відповісти
Ну шож вы за дебилы такие, слов нет , все кацапы вам рукоплещут , всех посадить как диверсантов , УРОДЫ КОНЧЕНЫЕ
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15.08.2022 21:36 Відповісти
А ви одобрюiте таку поведiнку тих хто повинен захищати? Чи всiм мовчати i суд хай мовчить? То завтра по вулиця буде страшно ходить! Вони ******** тих хто дiйсно на перодовiй захищае краiну, а вони в кущах жирують....
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15.08.2022 22:05 Відповісти
Тверезий чоловік їде на хонді , нікого не чіпає, всі документи є, ніяких питань вд правоохоронних органів до нього начебто бути не може. Але коли його зупиняють , у відповідь на законні вимоги поліціі викликає 10 озброєних чоловіків, що погрожують копам, роблять постріли, наводять зброю на людей та таке інше. Сам водій (у якого начебто нема порушень) намагається втекти під час цього "шухеру". Дивна сітуація. Якщо поліція каже (навіть тверезому) що треба робити експертизу - треба робити, які ще можуть бути варіанти ? Тут же не працює хочу-не хочу, потім можна оскаржити і тд.

Цікаво: на що разраховували ці хлопці? що після неправомірних дій зі зброєю в бік поліції їм подяку висловлювати будуть? Це 100% крімінал, навіть якщо копи були не праві у чомусь, це їх не виправдає. Якщо не доведуть що вживали зброю , та протидіяли поліції в рамках закону, років по 5 можуть отримати.
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15.08.2022 21:51 Відповісти
"вживали зброю" - ах ти ж дебіл
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16.08.2022 02:42 Відповісти
Менi страшно i соромно за такiх захисникiв. А хто захистить вiд таких " захисникiв"??????
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15.08.2022 21:59 Відповісти
А за мусоров безграмотных тебе не соромно?
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16.08.2022 16:14 Відповісти
На замовлення Єрмака нам поліція ще не такі репортажі про свою діяльність покаже. Головне опустити ЗСУ нижче за плінтус.
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15.08.2022 22:06 Відповісти
То не треба виконувати замовлення і погрожувати правоохоронцям (та взагалі нікому).

Хлоці "напрацювали" на купу статей.

Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini/ Кримінальний кодекс України (СОДЕРЖАНИЕ) https://protocol.ua/ru/yuridicheskaya_vselennaya/zakoni/?t=55991 Прочие кодексы

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1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

..............................

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
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15.08.2022 22:14 Відповісти
Для этого должна быть военная полиция.
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15.08.2022 22:17 Відповісти
У цьому конфлікті оскільки дві сторони є державними службовцями, вважаю доцільним поміняти їх місцями. Нехай представники армії несуть важку службу охорони порядку, а поліцейські йдуть до армії
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15.08.2022 22:25 Відповісти
типо вчитель хай варить кашу а повар навчає геомерріі. як що не подобаться.
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15.08.2022 22:38 Відповісти
Ахах, с врачом своим поменяйся, дебил.)
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15.08.2022 22:42 Відповісти
Ну не служивших же берут служить? Или нет?
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Сєпарська мерзота почала зупиняти військових? Можна було і постріляти тварин.
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15.08.2022 22:34 Відповісти
Україна не рашка-парашка. Правова держава у відміну від параши
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15.08.2022 22:40 Відповісти
Правова? Не смеши. Знакомый адвокат говорит сейчас такой звиздец..
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15.08.2022 23:34 Відповісти
Я так по пам'яті щось не пригадую, що статут ЗСУ дозволяє кататись на транспортних засобах під дією наркотичних речовин чи алкоголю. Я розумію, більшість "підмоги" під'їхало на емоціях. Але це ну його нахєр!!! Я впевнений, що підозра була не даремна до стану водія мотоцикла. Що так тяжко було пройти тест? Тут постійно зі всіх каналів кричать - ВІРТЕ В ЗСУ! А як? Я на відео, нажаль бачив з десяток неадекватів! Як їм вірити? Як я їм можу продовжити допомагати? Якщо це БИДЛО не покарають, хоча б заставивши прилюдно вибачитись, ну тоді я нажаль буду набагато вибірковіший в підтримці ЗСУ!!! Молодці! В москаляндії напевно смакують цю тему уже!
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15.08.2022 23:07 Відповісти
Привіт воєнкому, який набрав цих товаришів.
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15.08.2022 22:45 Відповісти
Думаю ім пофіг.
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15.08.2022 23:35 Відповісти
Може бути розіграна комедія, якраз в ці дні вирішується доля закону про зброю. Тепер є привід розказувати, що у нас тут буде Сомалі.
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15.08.2022 22:48 Відповісти
Тут деякі пишуть, що у відео "мєнтяри говорять кацапською". Так. Але ж і "військові" говорять так само, наприклад на 0:32 "Аташлі! Я грю аташлі!"
Хто там винуватий? Важко сказати, бо для повноти картини бажано було б мати повний відеозапис.
Але в будь-якому разі мені особисто соромно чомусь за "військових". Згадались картини з нещодавнього минулого, коли поліція зупиняла нардепів та іншу (3.14)здоту - наприклад, Гогілашвілі у Києві. І тоді ті, кого зупиняли, так само бикували і погрожували патрульним. Але тоді наші симпатії були на боці патрульних. Що змінилось?
Цього разу зупинили якогось військового. Який викликав на допомогу "друзів". І далі починається якась суцільна ганьба. Яка, між іншим, нагадує мені іншу історію. Коли патрульні у Дніпрі зупинили машину - як виявилось, службову машину начальника поліції Дніпра генерала Глуховері. І водій Глуховері викликав на допомогу Корд, який поклав патрульних обличчям в асфальт.
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15.08.2022 23:28 Відповісти

мені особисто не соромно чомусь за військових
І я більше довіряю військовим- чим ментам !
Знов таки - новина злизана - а спроба затримання не була людини у військовій формі ?
Як що так - мали повне право - і на пораження
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15.08.2022 23:40 Відповісти
Якщо водій хонди не порушує закон, навіщо 10 озброєних чоловіків допомогають йому втекти, погрожуючи та блокуючи поліцію? Чому неможна військового за кермом зупиняти, є багато прикладів ДТП з нетверезими військовими? Поліція по закону мала право стріляти, коли почали погрожувати зброєю. Віськові наразі мають право на адвоката та надію , що як захісникам Батьківщини зроблять дісконт та обмежаться доганою або адмін. протоколом.

Сподіваюся на прозоре розслідування пригоди, бо все може бути, ми не бачимо повної картини. Але в такі часи потрібно всеж особливо прискіпливо слідкувати за порушеннями закону.
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16.08.2022 03:31 Відповісти
мені особисто не соромно чомусь за військових ©
- В цій ситуації чи взагалі?
І я більше довіряю військовим- чим ментам ! ©
- Знову ж таки, взагалі чи...?
За останніми опитуваннями, зараз у суспільстві взагалі довіра до військових найвища поміж усіх державних структур - 98%. До Нацполіції менша (хоча всередині Нацполіції найбільшу довіру має саме патрульна поліція). І що? Чи означає це, що військові в усіх конфліктних ситуаціях є правими?
Пригадую різні ганебні історії з військовими, які набули широкого розголосу в минулому. Наприклад, згвалтування неповнолітньої дівчини бійцем АТО на Київщині у 2016 р. Або вбивство у Дніпрі (у тому ж таки 2016 р.) двох патрульних поліцейських - Артема і Ольги - екс-бійцем роти Торнадо, уродженцем Тамбовської обл.
Здавалося б, зараз у нас вже не АТО, а повномасштабна війна, і такої ганьби, яка була в минулі роки, вже не має бути. А ось і ні. Про бикування "людей, які перебувають в складі одного з військових формувань" (як у цьому відео) мені розповіли мешканці одного з населених пунктів Київщини (у мене там дача). Ганебна подія ніде не висвітлювалась, проте набула розголосу серед місцевих, яки зараз просто в шоці. А до "героїв" було вжито "виховні заходи", і вони зараз дуже жалкують про скоєне.
Сподіваюсь, що і в даному випадку (через розголос у ЗМІ) ми скоро дізнаємось подробиці того, що насправді сталося на Чернігівщині.

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16.08.2022 10:06 Відповісти
То нехай копо-"мєнти" роблять висновки, чому в українців до них такий низький рівень довіри.
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16.08.2022 15:28 Відповісти
а що війскова форма це індульгенція на будь яку протиправну діяльність? А акщо злочинець одягне війскову форму, та прийде до вас додому грабувати , ви скажете що викликати копів не треба, бо він у війсковій формі?
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16.08.2022 15:16 Відповісти
Хто видав зброю і камуфляж цій бидлоті? Воно навіть не спроможне АК справно привести до бою. Всіх під Бахмут.
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16.08.2022 01:04 Відповісти
мусора, прокурви, судаки та канторські - резерви колаборантів
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16.08.2022 02:33 Відповісти
Ну раздают повестки в гастрономе и тем кого поймали в комендантский час, в виде наказания... придурки
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16.08.2022 06:02 Відповісти
Судя по выправке "военных" это была Самооборона куда набирали всякую мразь, преступников, титушек и помошников местных депутатов в большом количестве. У меня к ментам отношение не самое хорошее, но в данном случае я на их стороне!!!!!! Надо немедленно прошерстить самооборону на всей территории Украины!!!!!!!
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16.08.2022 09:59 Відповісти
все набиралось быстро ввиду надвигающейся угрозы, сортировать было некогда, в любом случае вопросы к командиру подразделения из-за залёта бойца - если хочешь набухаться-обдолбаться, снимай форму и иди подальше в лес, чтобы никто не видел
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16.08.2022 13:10 Відповісти
Дебіли. Вони такі хоробрі і на передку чи проти двох поліцейських?
Нажаль, зараз немає штрафбатів, а було б корисно їм там трохи послужити та охолонути трохи.
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16.08.2022 14:28 Відповісти
Як я розумію, Бутусов приступив до своєї основної задачі, дискредитації Залужного. До 19 року він робив теж саме, тоді головною мішенню був Порошенко.
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16.08.2022 14:33 Відповісти
Дискредитації, Залужного? Чи парашенка? Не смішіть. Бутусов на сторінках свого видання ЦН у 2019 висвітлював всі факапи Соєрига. А треба було мовчати? Зараз же Бутусов якщо і піднімає якісь системні проблеми ЗСУ на широкий загал, то звинувачення адресовані зєлєбобіку і його міністрам, але точно не Валерію Залужному. Тим більш, на цьому сайті будь-які негатисні коменти на адресу Свиночолого моментально вилаляються, а аккаунти баняться.
Дядя, ти мене розсмішив, звинувачуючи головреда наскрізь шоколадного сайту, де вовтузяться порохоботи всіх мастей, у роботі по зниженні рейтингу
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16.08.2022 15:36 Відповісти
Мусора наглые, законов сами не знают, проверено на практике, история мутная. Военным верю больше.
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16.08.2022 16:10 Відповісти
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