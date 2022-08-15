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Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 173 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ.

Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки" – вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти "Росатома" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції й сусідніх районів – без жодних умов.

Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Рашисти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Запорізька АЕС (1430)


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Топ коментарі
+32
А ты им куском асфальта пригрози ?
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15.08.2022 23:05 Відповісти
+15
Здав ЗАЕС за оманським договорняком, а тепер робить вигляд що вимагає. Зрадник зелений.
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15.08.2022 23:12 Відповісти
+12
Ща как ломанутся....
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15.08.2022 23:07 Відповісти
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А ты им куском асфальта пригрози ?
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15.08.2022 23:05 Відповісти
Они тебя послушали,и теперь думают,им сначала в туалет сходить,а потом быстро убегать,или наоборот
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16.08.2022 05:14 Відповісти
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16.08.2022 10:04 Відповісти
Ща как ломанутся....
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15.08.2022 23:07 Відповісти
І ногою, туп!
А через день-два після грізної заяви: "за посередництвом оон, розпочались перемовини про...".
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15.08.2022 23:07 Відповісти
А сказати забратися рашистам з Херсону сказати слабо? Чи там все було погоджено відразу.
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15.08.2022 23:08 Відповісти
а то что? стадион так стадион? это не канает тут, вова
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15.08.2022 23:09 Відповісти
А ты их на шашлычки пригласи...
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15.08.2022 23:09 Відповісти
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15.08.2022 23:18 Відповісти
як підірвати довіру нашого головного союзника.

Зе-чмо та його друзі працюють. Завтра про це напишуть у Великій Британії👇

Євген Рибчинський

@EugeneRibchins

·

https://twitter.com/EugeneRibchins/status/1559246711238938624 1 ч

Вілкула поставити главою ВА це не просто помилка! Якщо воно сьогодні стирає мурал з Джонсоном, то завтра воно намалює портрет ***** і здасть усіх з потрухами. Сьогодні це скандал, а завтра це біда. Не знаю, кому прийшло в голову поставити на чолі президентського міста це сміття!

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15.08.2022 23:10 Відповісти
Вілкул кончена потвора, моє побажаня шоб до Перемоги України над Кацапієй всю цю свору ригів татарових, портнових, вілкулів розтріляли. Тільки так, вони кончені тварі ненавидять Україну.
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15.08.2022 23:31 Відповісти
Надпис Гончаренко Центр роздратував регіоналів і зелених.

Скандал із муралом у Кривому Розі не вщухає.

Як відомо, на минулому тижні в місті на будинку №4 по вулиці Тбіліській з'явився мурал із зображенням прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона на фоні українського прапора.

Але офіційно не повідомлялося, за чиєї ініціативи виник цей малюнок, хто замовник і виконавець та чи є дозволи на стріт-арт. Чимало містян зробили фото на фоні великобританського друга українців, серед них був і начальник відділу з питань реклами Криворізької міськради Ігор Ільченко. А через декілька годин після того, як чиновник виклав фото на своїй сторінці у Фейсбуці, він видає Припис про знищення муралу.

Причина припису - зовнішня реклама. Але про яку саме рекламу йде мова, мало хто міг зрозуміти. А все тому, що ту саму рекламу на різних фото то видно, то ні. І знаходилася вона на футболці Боріса.

Пізніше пояснення у своєму пості надав Народний депутат України Олексій Гончаренко. Виявляється, саме його Центр і став ініціатором створення муралу і, як запевняє нардеп, у нього були дозвільні документи.

Проте криворізькі чиновники не частково знищили інформацію - саме рекламу ГончаренкоЦентру, а замалювали увесь мурал. Чому не дійшли згоди й не порозумілися у цьому питанні обидві сторони - невідомо.
http://krlife.com.ua/news/pripis-vikonano-u-krivomu-roz-znishchili-mural-z-bor-som-dzhonsonom
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15.08.2022 23:58 Відповісти
Мурали повині бути тількі с клоунами - який Борис? ))) Заборонити! Коли вже мізкі будуть у влади?
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16.08.2022 00:43 Відповісти
Когда читаю. такие новости, складывается впечатление, что мелкие наперсточники сели играть в шахматы с гроссмейстерами.
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16.08.2022 07:18 Відповісти
Главное чтобы завтра мы не узнали с рашистских СМИ что Дерьмак с Хламидией уже в Стамбуле что то там с рашистами подписывают как всегда очень полезное для Украины
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15.08.2022 23:11 Відповісти
Щеневтік розбушувався
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15.08.2022 23:12 Відповісти
Здав ЗАЕС за оманським договорняком, а тепер робить вигляд що вимагає. Зрадник зелений.
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15.08.2022 23:12 Відповісти
Не кричіть на нього, що не конструктивно, що порожня балаканина не дає результату. Він не зумисно. Просто читає, що йому написали. Він так навчений з юнацтва.
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15.08.2022 23:13 Відповісти
піди поголися й футболку зміни, бо заїбало вже твоє оце рило бомжацьке
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15.08.2022 23:15 Відповісти
гундосіквідосік зарікся що не голитиметься і не мінятиме майку до перемоги, характєр, єто вам ні єто...
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15.08.2022 23:22 Відповісти
найвеличніше непорозуміння України
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15.08.2022 23:17 Відповісти
Угу, аж поскакали вже.
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15.08.2022 23:20 Відповісти
Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов, - Зеленський. Джерело:
СКАЗАВ І ГНІВНО ТОПНУВ НОГОЮ 38 РОЗМІРУ 😁
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15.08.2022 23:25 Відповісти
Вова, ти їх візьми в оточення і нехай там трохи посидять. Крути їм сватів безперервно. Через два дні здадуться.
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15.08.2022 23:26 Відповісти
с дальнобойщиками был более грозный
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15.08.2022 23:31 Відповісти
Собаки ***** пришли грабить и убивать и сами они уйдут с Украины при условии политического кризиса на расии и отстутствия целесобразности проведения боевых действий ...очевидно что ни первое ни другое в ближайшие месяцы не придвидится.Давление мировой общественности и санкции процес медленный остается гнать и #башить казломордых беспощадно...
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Вотэтопарень,сразу уважение заслужил.А в гляделки не хочешь поиграть?
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Вілкул у Кривому Розі замалював мурал з Борисом Джонсоном -
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15.08.2022 23:33 Відповісти
это террористы захватывают атомки и выдвигают условия. россия - государство-террорист.
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15.08.2022 23:35 Відповісти
На данний момент ситуація з ЗАЕС показує що всім пох і що ООН і весь світ кончені без мізків і ба більше вони нічого не можуть зробити проти рашки.А вона в свою чергу харкає на них і сміється з них.
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15.08.2022 23:40 Відповісти
Ну а що буде далі, коли "понты" у кацапів скінчаться? Взорвуть якийсь блок, ну може і взорвуть, а скоріш ні. Ці ООНи і ШМАГАТЕ, зрозуміло, що всі "соплєжуи и импотенты", може вони просто "не ведутся на понты"?
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16.08.2022 00:43 Відповісти


Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

https://twitter.com/den_tsaruk/status/1559257156410548227 1 ч

Нагадаю, що зєлєнскій задля переговорів з путлєром, залишив помирати Журавля.
Хоча міг дати наказ врятувати бійця, але жрав шашлики на державній дачі. Це просто факт.
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15.08.2022 23:41 Відповісти
нєлох, виродок квартальний, а російський пдорас дєрьмак не повинен забратися нхй з України? чи дядя патрушев не дозволяє?
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15.08.2022 23:47 Відповісти
Хто, цей "мощьний" бородач?
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16.08.2022 00:30 Відповісти
ти ще ніжкою тупни
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16.08.2022 06:33 Відповісти
Падло дозволив, то відповідь отримаєш, вже на часі.
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16.08.2022 06:34 Відповісти
А всему миру не интересно, почему русские до сих пор не взорвали станцию ???
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16.08.2022 07:45 Відповісти
Ну і?
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16.08.2022 07:58 Відповісти
Може зе вже треба звільнити Банкову?
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16.08.2022 09:13 Відповісти
Нужно было не шашлыки мариновать а к войне готовиться, про Энергодар Зеленский должен был еще в декабре 2021 думать, а весь его треп о том ,что кто то чего то должен это для красивой картинки в ленте новостей.
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16.08.2022 09:58 Відповісти
Ділова пропозиція, а, головне, «ефективна»? Тільки через чию безвідповідальність чи щось гірше рашисти там опинились?
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16.08.2022 10:06 Відповісти
Как они испугались и побежали выполнять, хватит снимать тупые видосики!!!
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16.08.2022 10:39 Відповісти
Так він же більше нічого не вміє крім читати чиїсь тексти, іноді навіть протилежні - думати ніколи, читати треба.
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16.08.2022 11:17 Відповісти
Негайно це на ***
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16.08.2022 11:49 Відповісти
Тобі ніхто нічого не "повинен"!
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16.08.2022 11:53 Відповісти
3.14 здобол !!! що з героями - азовцями ? хто там гарантії обміну давав ? червоний хрест вже відхрестився залишилось ООН думаю ,що вони також не в курсі балабола- боневтіка
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16.08.2022 16:11 Відповісти
 
 