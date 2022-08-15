Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 173 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ.
Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки" – вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти "Росатома" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції й сусідніх районів – без жодних умов.
Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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А через день-два після грізної заяви: "за посередництвом оон, розпочались перемовини про...".
Зе-чмо та його друзі працюють. Завтра про це напишуть у Великій Британії👇
Євген Рибчинський
@EugeneRibchins
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https://twitter.com/EugeneRibchins/status/1559246711238938624 1 ч
Вілкула поставити главою ВА це не просто помилка! Якщо воно сьогодні стирає мурал з Джонсоном, то завтра воно намалює портрет ***** і здасть усіх з потрухами. Сьогодні це скандал, а завтра це біда. Не знаю, кому прийшло в голову поставити на чолі президентського міста це сміття!
Скандал із муралом у Кривому Розі не вщухає.
Як відомо, на минулому тижні в місті на будинку №4 по вулиці Тбіліській з'явився мурал із зображенням прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона на фоні українського прапора.
Але офіційно не повідомлялося, за чиєї ініціативи виник цей малюнок, хто замовник і виконавець та чи є дозволи на стріт-арт. Чимало містян зробили фото на фоні великобританського друга українців, серед них був і начальник відділу з питань реклами Криворізької міськради Ігор Ільченко. А через декілька годин після того, як чиновник виклав фото на своїй сторінці у Фейсбуці, він видає Припис про знищення муралу.
Причина припису - зовнішня реклама. Але про яку саме рекламу йде мова, мало хто міг зрозуміти. А все тому, що ту саму рекламу на різних фото то видно, то ні. І знаходилася вона на футболці Боріса.
Пізніше пояснення у своєму пості надав Народний депутат України Олексій Гончаренко. Виявляється, саме його Центр і став ініціатором створення муралу і, як запевняє нардеп, у нього були дозвільні документи.
Проте криворізькі чиновники не частково знищили інформацію - саме рекламу ГончаренкоЦентру, а замалювали увесь мурал. Чому не дійшли згоди й не порозумілися у цьому питанні обидві сторони - невідомо.
http://krlife.com.ua/news/pripis-vikonano-u-krivomu-roz-znishchili-mural-z-bor-som-dzhonsonom
СКАЗАВ І ГНІВНО ТОПНУВ НОГОЮ 38 РОЗМІРУ 😁
Denys Tsaruk
@den_tsaruk
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https://twitter.com/den_tsaruk/status/1559257156410548227 1 ч
Нагадаю, що зєлєнскій задля переговорів з путлєром, залишив помирати Журавля.
Хоча міг дати наказ врятувати бійця, але жрав шашлики на державній дачі. Це просто факт.