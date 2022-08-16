"#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

Пасажири автобусу, який зупинили на дорозі через вибухи на складі росіян біля окупованого Джанкою, зафільмували нове відео.

Його публікують телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи біля Джанкою чутно з ранку 16 серпня. За попередньою інформацією, в районі села Майське детонує ворожий склад боєприпасів. Туди вже виїхав голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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