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"#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО
Пасажири автобусу, який зупинили на дорозі через вибухи на складі росіян біля окупованого Джанкою, зафільмували нове відео.
Його публікують телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи біля Джанкою чутно з ранку 16 серпня. За попередньою інформацією, в районі села Майське детонує ворожий склад боєприпасів. Туди вже виїхав голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
Топ коментарі
+113 Anders Hepburn
показати весь коментар16.08.2022 09:13 Відповісти Посилання
+108 Віталій Турченюк
показати весь коментар16.08.2022 09:06 Відповісти Посилання
+107 частный сектор
показати весь коментар16.08.2022 09:08 Відповісти Посилання
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Ну на каждой же второй коробке написано, а они все курят и курят......
Побільше свят вам, кацапи, великих і маленьких. І кожного дня.
Нарешті дочекались!
А оно зачем поехало? На феерверк любоваться?
Дело совсем просто. Эти гнусы из ...ОПы попались на соучастии в организации захвата Капитолия при инагурации Байдена. Есть прямые доказательства ФБР об организации гнусами встречи в Киеве полпредов Трампа и Путина в декабре 2020 года. Идут слушанья в конгрессе по этому делу и и выдаются ордера для друзей Ермака.