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"#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

Пасажири автобусу, який зупинили на дорозі через вибухи на складі росіян біля окупованого Джанкою, зафільмували нове відео.

Його публікують телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи біля Джанкою чутно з ранку 16 серпня. За попередньою інформацією, в районі села Майське детонує ворожий склад боєприпасів. Туди вже виїхав голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Також читайте: У Мелітополі зранку пролунали два вибухи, - Федоров

Автор: 

вибух (4527) Джанкой (66) Крим (14192)


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Топ коментарі
+113
На Донбассе подорвалась на мине российская пропагандистка.
На временно оккупированной территории Донецкой области погибла начинающая российская военкор Земфира Сулейманова.
По данным россиян, Сулейманова сделала «жест доброй воли» и подорвалась на мине.
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16.08.2022 09:13 Відповісти
+108
Салют на честь ЗСУ!
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16.08.2022 09:06 Відповісти
+107
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16.08.2022 09:08 Відповісти
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Ох вже мені ці "москальські курці"...
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16.08.2022 10:27 Відповісти
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16.08.2022 10:56 Відповісти
То у тебя очко шевелится. зжимаясь. Камыш перед автобусом и то с пониманием и выдержкой относится к взрывам.
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16.08.2022 10:58 Відповісти
Це не "автобус шатає", а базу💥
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16.08.2022 10:59 Відповісти
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16.08.2022 11:04 Відповісти
О как я люблю цей анекдот…
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16.08.2022 20:17 Відповісти

Ну на каждой же второй коробке написано, а они все курят и курят......
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16.08.2022 11:09 Відповісти
Яка краса... можна оргазм отримати....
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16.08.2022 11:14 Відповісти
Свято починається
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16.08.2022 11:24 Відповісти
Это уже действительно похоже на склад оружия. Не из сказок Арестовича.
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16.08.2022 11:45 Відповісти
Салют на честь відкриття "оксамитового" сезону в крімії...горящі тури...дешево...
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16.08.2022 11:52 Відповісти
Где зонтик? Долгожданные "камни с неба"....
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16.08.2022 11:53 Відповісти
Бах-бархатный сезон.
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16.08.2022 12:17 Відповісти
а гарно ж то як
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16.08.2022 12:18 Відповісти
Я твой автобус шаталь...
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16.08.2022 12:42 Відповісти
Ну що крисчанє які ненавиділи все Українське, отримуйте те чого так боялися
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16.08.2022 12:42 Відповісти
спєка нємажлівая аж асфальт парєпалса
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16.08.2022 12:53 Відповісти
репортери рідкісні дебіли - "о, глянь, снаряд палєтєл"
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16.08.2022 13:05 Відповісти
Камни с неба?
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16.08.2022 13:24 Відповісти
Чому вони у автобусі сидять ? Над ними ж пролітало ?
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16.08.2022 13:29 Відповісти
Автобус от КАМАЗа шевелится.
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16.08.2022 14:01 Відповісти
Мабудь у кацапів сьогодні якесь свято і вони устроїли фейєрвек. Гарно вийшло.
Побільше свят вам, кацапи, великих і маленьких. І кожного дня.
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16.08.2022 14:14 Відповісти


Нарешті дочекались!
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16.08.2022 14:51 Відповісти
Это лучший фейерверк, который я видела в своей жизни!
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16.08.2022 15:21 Відповісти
bawełna, bardzo ładna
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16.08.2022 15:49 Відповісти
Гарно рве. Тільки сраки поскакали!
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16.08.2022 16:02 Відповісти
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16.08.2022 16:05 Відповісти
Що поробиш, то все курево винувате!
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16.08.2022 20:47 Відповісти
І це ми тільки дали прикурити...
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16.08.2022 22:00 Відповісти
детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда уже выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

А оно зачем поехало? На феерверк любоваться?
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16.08.2022 22:26 Відповісти
а нравіццо
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17.08.2022 00:22 Відповісти
Демілітаризація прийшла.
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17.08.2022 00:34 Відповісти
То не автобус шевелиться, то у кацапа "очко іграєт"
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17.08.2022 00:38 Відповісти
а два корифана еще со студенческих времен Ермак и Резников целый месяц тормозили предложение дяди Сэма о поставке Хаймарсов, так уведомил Наш человек в Вашингтоне, то есть положили под зеленое сукно. Это было в апреле 2022 года. И только после этого дядя Сэм перестал иметь дело с ........
Дело совсем просто. Эти гнусы из ...ОПы попались на соучастии в организации захвата Капитолия при инагурации Байдена. Есть прямые доказательства ФБР об организации гнусами встречи в Киеве полпредов Трампа и Путина в декабре 2020 года. Идут слушанья в конгрессе по этому делу и и выдаются ордера для друзей Ермака.
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17.08.2022 06:29 Відповісти
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