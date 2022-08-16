У США вантажать боєприпасами літак для України, - Пентагон. ВIДЕО
Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні.
Відео завантаження літака оприлюднив Пентагон у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну", - йдеться в повідомленні.
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vadyan
показати весь коментар16.08.2022 19:59 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Краус
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metal35
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це вас не боневтік часом покусав???
якби не Байден і інші друзі України, то невідомо вистачило би нам асфальту відбиватися???