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У США вантажать боєприпасами літак для України, - Пентагон. ВIДЕО

Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні.

Відео завантаження літака оприлюднив Пентагон у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", - Пентагон

Автор: 

боєприпаси (2300) Пентагон (1439) допомога (8460) літак (2972) США (23483)


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Топ коментарі
+53
Скільки ще таких літаків буде мабуть до останнього кацапа
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16.08.2022 13:49 Відповісти
+38
шось ви не те верзете !!!
це вас не боневтік часом покусав???
якби не Байден і інші друзі України, то невідомо вистачило би нам асфальту відбиватися???
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16.08.2022 14:18 Відповісти
+35
Яка краса. Дякуємо, Америко!
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16.08.2022 13:50 Відповісти
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Жовто-блакитні ремені у хлопців порадували!
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16.08.2022 19:59 Відповісти
Гарні подарунки мокшанський свиноті.
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16.08.2022 20:16 Відповісти
Cпасибо США!
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16.08.2022 21:30 Відповісти
Красівоє....
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17.08.2022 08:38 Відповісти
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