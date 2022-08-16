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На Кримському мосту зафіксовано рекордний трафік, після вибухів на окупованому півострові утворилися черги. ВIДЕО

Минулої доби Кримським мостом в обидві сторони проїхало 38,3 тис. автомобілів, що є новим добовим рекордом трафіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"За добу 15 серпня 2022 року мостом в обидві сторони проїхало 38 тис. 297 автомобілів. Попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року - 37 тис. 374 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила: "Війна от так "несподівано" прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.

Читайте: Після вибухів в окупованому Криму Росія може почати "лупити" ракетами по цивільних об’єктах в Україні, - мер Житомира Сухомлин

Автор: 

Крим (14192) міст (1240) Керченський міст (537)


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Топ коментарі
+69
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16.08.2022 18:37 Відповісти
+63
Бегите русьге ********, хозяева идут.слава Україні, слава зсу 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.08.2022 18:29 Відповісти
+61
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16.08.2022 18:42 Відповісти
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rebjata...esli estj chem - beite prjamo shas
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16.08.2022 18:26 Відповісти
Рано!
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16.08.2022 21:40 Відповісти
Бегите русьге ********, хозяева идут.слава Україні, слава зсу 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.08.2022 18:29 Відповісти
Машинґвери, Штурмґевери,
відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.

Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
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16.08.2022 18:40 Відповісти
А під мостом хтось шмалить цидаретку. Незабаром рвоне.
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16.08.2022 18:29 Відповісти
Вʼїбіть по мосту хоч чимось. Хоч голубом-мутантом з лабораторій з Борщаги...
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16.08.2022 18:31 Відповісти
Тихо.... Всьому свій час.
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16.08.2022 21:05 Відповісти
а што случілось? так душевно ж жилі, как у сєбя дома
пекельний, пали! (с)
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16.08.2022 18:33 Відповісти
Взад в радной свінарнік...
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16.08.2022 18:36 Відповісти
s vizgom "mamachka nado valitj" - kak palagaetsa
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16.08.2022 18:38 Відповісти
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16.08.2022 18:36 Відповісти
Щури тікають з корабля
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16.08.2022 18:37 Відповісти
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16.08.2022 18:37 Відповісти
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16.08.2022 18:42 Відповісти
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16.08.2022 18:49 Відповісти
Альо, то радіо?- Так радіо.- А поставте для Валерія Залужного пісню »Хто як не ти, спалить мости«
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16.08.2022 21:09 Відповісти
Скільки кацапчкиів віруючих в ЗСУ , рятують свої нікчемні життя ))
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16.08.2022 20:30 Відповісти
Вали мамуля, вали
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16.08.2022 18:38 Відповісти
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16.08.2022 18:39 Відповісти
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16.08.2022 18:40 Відповісти
Беги,****,беги!!!
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16.08.2022 18:40 Відповісти
палундра ! спасайся кто может !
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16.08.2022 18:42 Відповісти
Московитские свиньи, пользуетесь мостом, пока есть возможность
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16.08.2022 18:43 Відповісти
до таймыра и республики моржовой еще 9000 км пилить))
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16.08.2022 18:47 Відповісти
а переплести ніяк?)))
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16.08.2022 18:48 Відповісти
скоро їм переплести можно буде тільки лапті.
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16.08.2022 18:50 Відповісти
переплИсти
плИве човен, плИвуть човни
не ображайтеся, цьом
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16.08.2022 19:15 Відповісти
Ну что же, уважаемые читатели и комментаторы Цензора - теперь прошу к ордену Бабы Ванги третьей степени за за предсказание 2-го мая потопления Байрактаром у острова Змеиного 7-го мая десантного катера типа «Серна», еще теперь и орден Бабы Ванги второй степени.




В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg показати весь коментар
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg Відповісти Видалити 9
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16.08.2022 18:48 Відповісти
Никаких "баб" в Украине нет и не было. Это учётная единица российских помещиков для учёта рабсилы.
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16.08.2022 18:53 Відповісти
Запам'ятай! : су24 - фронтовий бомбардувальник.
Су-25 - штурмовик!
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16.08.2022 19:03 Відповісти
вибачаюсь, тоді клацав нашвидкоруч
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16.08.2022 19:23 Відповісти
ну ты пророк ясновидящий

https://www.youtube.com/watch?v=1EUEug4Di8E&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 25 Бойових Літаків рф Знищені в Криму потужною Ракетою ЗСУ! Такого НІХТО не очікував! Битва за Крим!
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16.08.2022 19:24 Відповісти
сьогодні і у гвардійському хтось недопалки необережно порозкидав
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16.08.2022 20:06 Відповісти
Хочу бавовни на арсеналі ЧФ. Так, Севастополь? Одну ракетку. Там ракет....як у супермаркеті. А ніштяків до морських гармат.... Ото буде фейерверк!-в Японії буде видно.
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16.08.2022 21:30 Відповісти
Вот эти очереди на мосту, их причина в головотяпстве и разгильдяйстве, инженеров надо наказать, слишком узкое дорожное полотно. Больше сказать нечего.
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16.08.2022 18:51 Відповісти
На росTV покажуть репертажі про гарячі тури і бажаючих потрапити в Крим
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16.08.2022 18:52 Відповісти
Походу сам обвалится от резонанса при бегстве оккупантов.

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16.08.2022 18:53 Відповісти
Run ...
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16.08.2022 18:54 Відповісти
Ще однієї речі не повідомили. Те, що трафік Кримським мостом побив усі рекорди, зрозуміло (хоча попередній рекорд все ж таки був двосторонній, туди і назад, а сьогоднішній трафік односторонній - геть із Криму).
А річ, яку не повідомили - площу біля сімферопольського вокзалу теж забито людьми, які намагаються виїхати будь-куди, в будь-якому напрямку. Ну, тут уже теж зрозуміло - теж геть із Криму.
Бархатний сезон-2022 вдався.
Цей сезон довго пам'ятатимуть.
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16.08.2022 18:54 Відповісти
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16.08.2022 18:55 Відповісти
Ось прямо зараз і вжахнути по мосту.
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16.08.2022 19:00 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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16.08.2022 19:08 Відповісти
Нету молока в деревне *********.
Козы не дают, но какают клёво.
Мы их подоить однажды пытались,
Козы опять все обдрыстались.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Нету молока, доярки рыдали,
Доктора к себе на помощь позвали.
Он их полечил и дал им пилюли
И они ещё сильней дрыстанули.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Козы не дают, но срутся - беда.
Лучше б они так доились всегда.
И у всех проблема, в деревне застой.
Уберите с клеток эти помои.

Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
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16.08.2022 19:18 Відповісти
а я давно говорил что мы еще услышим топот козлячих копыт по мосту и это только начало , это только те что на отдых приперлись но оказалось не сезон
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16.08.2022 19:24 Відповісти
А шо так? А кримнаш хто захищати буде, нє? Чого тікаєте, ублюдки?
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16.08.2022 19:46 Відповісти
Нафуй!?На-фуй🏃🏽!!!
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16.08.2022 19:55 Відповісти
валіть з Українського Криму брудне кацапьяче стадо
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16.08.2022 20:01 Відповісти
цеж треба скількі кацапні наєхало.
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16.08.2022 20:07 Відповісти
швидше, хто не встигне - буде клеїти пашпорт назад і вчити мову ( якщо повезе)
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16.08.2022 20:16 Відповісти
Думаю, сьогодні буде ще більше... Хай драпають, поки місточок цілий - менше потім виселяти тих щурів доведеться!!!
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16.08.2022 20:16 Відповісти
Кацапи тікають у свою срань-таракань....
Звідки прибігли,туди і вертайтесь!
І щоб ми вас ніколи не бачили на своїй українській землі!
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16.08.2022 20:24 Відповісти
цыпленок жареный .
цыпленок вареный.
цыпленки тоже хочут жить.....
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16.08.2022 20:24 Відповісти
КАньЄс курвортнАВА сЄзонА... НавсьЄгда!
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16.08.2022 20:27 Відповісти
Plywite na naduwnih krugah ruzke kurwy
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16.08.2022 21:11 Відповісти
раїся впєрдє! Якось так.
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17.08.2022 01:14 Відповісти
А шо случилось?
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17.08.2022 02:12 Відповісти
Таких " камней с неба" крысы не ожидали...
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17.08.2022 07:55 Відповісти
 
 