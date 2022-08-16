На Кримському мосту зафіксовано рекордний трафік, після вибухів на окупованому півострові утворилися черги. ВIДЕО
Минулої доби Кримським мостом в обидві сторони проїхало 38,3 тис. автомобілів, що є новим добовим рекордом трафіку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"За добу 15 серпня 2022 року мостом в обидві сторони проїхало 38 тис. 297 автомобілів. Попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року - 37 тис. 374 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила: "Війна от так "несподівано" прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.
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відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
пекельний, пали! (с)
плИве човен, плИвуть човни
не ображайтеся, цьом
В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
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Су-25 - штурмовик!
https://www.youtube.com/watch?v=1EUEug4Di8E&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 25 Бойових Літаків рф Знищені в Криму потужною Ракетою ЗСУ! Такого НІХТО не очікував! Битва за Крим!
А річ, яку не повідомили - площу біля сімферопольського вокзалу теж забито людьми, які намагаються виїхати будь-куди, в будь-якому напрямку. Ну, тут уже теж зрозуміло - теж геть із Криму.
Бархатний сезон-2022 вдався.
Цей сезон довго пам'ятатимуть.
Козы не дают, но какают клёво.
Мы их подоить однажды пытались,
Козы опять все обдрыстались.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Нету молока, доярки рыдали,
Доктора к себе на помощь позвали.
Он их полечил и дал им пилюли
И они ещё сильней дрыстанули.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Козы не дают, но срутся - беда.
Лучше б они так доились всегда.
И у всех проблема, в деревне застой.
Уберите с клеток эти помои.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Звідки прибігли,туди і вертайтесь!
І щоб ми вас ніколи не бачили на своїй українській землі!
цыпленок вареный.
цыпленки тоже хочут жить.....