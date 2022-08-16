На Кримському мосту зафіксовано рекордний трафік, після вибухів на окупованому півострові утворилися черги. ВIДЕО

Минулої доби Кримським мостом в обидві сторони проїхало 38,3 тис. автомобілів, що є новим добовим рекордом трафіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"За добу 15 серпня 2022 року мостом в обидві сторони проїхало 38 тис. 297 автомобілів. Попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року - 37 тис. 374 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила: "Війна от так "несподівано" прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з ранку 16 серпня в районі окупованого Джанкою чути вибухи - там детонує російський склад боєприпасів. Із сусіднього села евакуювали 2 тис. людей.

Читайте: Після вибухів в окупованому Криму Росія може почати "лупити" ракетами по цивільних об’єктах в Україні, - мер Житомира Сухомлин