Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Українські воїни знищили "зірку" сюжетів кремлівських пропагандистів систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковано в соцмережах. Російська військова машина була знищена за допомогою української ПТРК "Стугна-П".

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