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Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Українські воїни знищили "зірку" сюжетів кремлівських пропагандистів систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковано в соцмережах. Російська військова машина була знищена за допомогою української ПТРК "Стугна-П".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці протягом доби знищили ворожу БМП та 12 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17897) знищення (7613)


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Топ коментарі
+36
Оооо, це просто супер!!!!!!!!!
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16.08.2022 18:35 Відповісти
+28
Пацаны,давайте быстрее мочите кацапню и к столу. Яичница стынет))
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16.08.2022 18:39 Відповісти
+24
Спікся на смерть!
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16.08.2022 18:51 Відповісти
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Оооо, це просто супер!!!!!!!!!
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16.08.2022 18:35 Відповісти
Виконавцям-респектище...
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16.08.2022 18:37 Відповісти
Пацаны,давайте быстрее мочите кацапню и к столу. Яичница стынет))
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16.08.2022 18:39 Відповісти
"Яйца с картошкой!(с) это добре, по видео видно).
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16.08.2022 18:41 Відповісти
ось як вигляда знищнння сонцепьока, уакованого БК
робота Тоу, Сирія. Аллах Акбар !
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16.08.2022 18:41 Відповісти
дуже небезпечна ця установка ..такий собі Град для ближнього бою
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16.08.2022 18:47 Відповісти
какой град??? там термобарический заряд... там даже земли не остается... распыляется дисперсия ВВ как аэрозоль и подрывается....
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16.08.2022 19:00 Відповісти
с "градом" общего только принцип выстрела\схода с направляющих.
Основное отличие - оснащение боевой части термобарической смесью (чего нет у других РСЗО). Ну и пакет значительно тяжелее, чем у "града" (одна ракета весит 200 кг), потому и взяли доработанное шасси танка Т-72А. Поэтому общий вес этой анало-говнетной ***** 46 тонн.
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16.08.2022 19:19 Відповісти
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16.08.2022 18:50 Відповісти
Спікся на смерть!
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16.08.2022 18:51 Відповісти
«Солнцепек» спікся!
Слава нашим воїнам!
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16.08.2022 18:51 Відповісти
солнцепьок зап1кся))))
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16.08.2022 18:51 Відповісти
петросянша в кубе
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16.08.2022 19:23 Відповісти
Пуста нажаль , але все рвіно добре дуже
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16.08.2022 18:55 Відповісти
там столько пороха у торпедах наврено гваделупу смыло или фитиль отсырел))
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16.08.2022 18:57 Відповісти
"..єєєєєєє!.. ракЕти ще є?.. - заряжай, с.ка.."
- отакі вони, звичайні Герої-Українці
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16.08.2022 19:15 Відповісти
А Воля Зеленський замість ракет "Стугна" закупив тисячі асфальтоукладчиків, бутумовозок... Призвати всіх "зелених" на фронт, створивши з них спецбатальйони, повереду яких поставити Президента на білому асфальтоукрадчику, за ним єлдака на білоку катку і абдристовича на білій бітумовозці. Всім "військам", в тому числі "Юзікам", "тамбовським вовкам" замість автоматів видати лопати і на передову під Піски і Херсон.
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16.08.2022 19:36 Відповісти
прямо в целку.)))
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16.08.2022 19:56 Відповісти
слава ЗСУ!
кацапів потрібно утилізовувати
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16.08.2022 19:57 Відповісти
плачу )))), ааай кацапня, вас мочать як свиней, як розвага під час приготування яйць з картоплею!! Щоб не сумно було чекати!
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16.08.2022 20:01 Відповісти
Героям Честь і Слава!!!
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16.08.2022 20:06 Відповісти
Молодці
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16.08.2022 20:56 Відповісти
Andruha krasawa
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16.08.2022 21:05 Відповісти
Просто дякую!
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16.08.2022 21:17 Відповісти
МОЛОДЦІ!!!
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17.08.2022 01:12 Відповісти
Красота! Это еще лучше, чем смотреть футбол! Эмоции намного сильнее!
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29.10.2022 09:33 Відповісти
 
 