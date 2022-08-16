Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО
Українські воїни знищили "зірку" сюжетів кремлівських пропагандистів систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опубліковано в соцмережах. Російська військова машина була знищена за допомогою української ПТРК "Стугна-П".
Топ коментарі
+36 Claudia Smith
показати весь коментар16.08.2022 18:35 Відповісти Посилання
+28 Garry Grant
показати весь коментар16.08.2022 18:39 Відповісти Посилання
+24 николай николаенко #464850
показати весь коментар16.08.2022 18:51 Відповісти Посилання
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робота Тоу, Сирія. Аллах Акбар !
Основное отличие - оснащение боевой части термобарической смесью (чего нет у других РСЗО). Ну и пакет значительно тяжелее, чем у "града" (одна ракета весит 200 кг), потому и взяли доработанное шасси танка Т-72А. Поэтому общий вес этой анало-говнетной ***** 46 тонн.
Слава нашим воїнам!
- отакі вони, звичайні Герої-Українці
кацапів потрібно утилізовувати