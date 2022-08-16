Гайдай про наслідки вибуху в Лисичанську: Загинули близько 100 російських військових. ВIДЕО

Внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську загинули близько 100 російських окупантів.

Про це розповів глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Лисичанську майже сотня "кульків" НЕ рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція - Попасна, Лисичанськ…далі буде", - йдеться в повідомленні.

"В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдат 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ. По "вагнерівцям" більше сотні, те, що відбулося сьогодні (вибух в Лисичанську. - Ред.) майже 100", - додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Лисичанську пролунав вибух.

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