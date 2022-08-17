УКР
"Настав час говорити правду про війну: применшувати можливості ворога злочинно", - командир батальйону "Свобода" Кузик. ВIДЕО

Командир батальйону ’Свобода’ у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, майор Петро Кузик, відкрито заявив, що ситуація на фронтах не така райдужна, як можна зробити висновок із думок, озвучених військовими експертами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кузик сказав в інтерв'ю телеканалу "Апостроф TV".

"Поки що ми можемо припускати, що буде, коли ми підемо в наступ, але поки що ми лише накопичуємо обладнання та боєкомплект для наступальних дій. Ми персонально на довіреній нам ділянці, яку ми захищаємо, можемо контратакувати, просунутися на один кілометр вперед. Далі ми цього робити не можемо, бо ні праворуч, ні ліворуч сусіди не йдуть уперед: нічим і немає мотивації. Я говорю, як є... Щоб повномасштабно наступати, для цього потрібні ударні об’єднання, високомотивовані об’єднання, насичені необхідним обладнанням, засобами, технікою, підтримкою, резервами, бо інакше будуть незворотні втрати. Це потрібно розуміти. Коли ми до цього дійдемо, найщасливішою людиною в Україні буду я. Дай Боже, щоб застати цей момент і щоб ми рухалися вперед і звільняли наші землі... Поки що у нас велика проблема. З перевагою росіян в артилерії це все не вирішується. Так, HIMARS – класна штука, але їх критично мало. Вони класно працюють: випалюють все, що знаходять, але їх критично мало. Не можна створювати ілюзію перемоги в тих містах, де ще є мир і спокій завдяки великій жертовності тих, хто тримає лінію оборони. Треба бути тверезими, говорити, що тут і ось тут у нас є проблеми, а тут і ось тут – успіхи. А успіхи беззаперечно є. От позавчора окупанти штурмували наші ділянки… Авіабомбами "поновили" наші передові рубежі, заскочили в наші окопи… До вечора ми їх вибивали. Нарахували потім, що поклали десь близько ворожої роти. Точних даних поки не маємо. На жаль, під час операції загинули і п’ятеро наших Героїв, понад десяток – поранені. Легко поранені виходити з позицій відмовляються. Просто тому, що немає кому їх замінити", - розповів комбат з передової.

+46
Да. Я говорю об этом с самого начала. Тупая пропаганда - это преступно. Люди должны понимать реальное положение вещей. Всяких Арестовичей и "телемарафоны ни о чем" нужно отправить в топку.
показати весь коментар
17.08.2022 09:54 Відповісти
+37
показати весь коментар
17.08.2022 09:54 Відповісти
+30
Мене вистачило на 4 чи 5 Арестовичей, щоб зрозуміти, що його солодка брехня відрізняється від гіркої дійсності. Брехня - це те без чого нова "влада" не може існувати. Тільки Брехня.
показати весь коментар
17.08.2022 10:02 Відповісти
А окрім того батальона там нікого більше не було? Пішов нахєр, моралізатор сраний.
показати весь коментар
17.08.2022 12:21 Відповісти
Ну ти і підарас!!!
показати весь коментар
17.08.2022 22:12 Відповісти
Ніхто не нагадає, коли востаннє Бубуусєчка відвідував бійців на передовій чи хоча б у госпіталі? Чи за зйомкою тупих відосіків "неначасі", а правду про всі події і Єрмачилло перекаже?
показати весь коментар
17.08.2022 11:28 Відповісти
Ви маєте на увазі на передовій чи на "передовій" з кіностудії Довженка?
показати весь коментар
17.08.2022 11:31 Відповісти
,,Свобода,,Азов,ПС,Унсо,Фрайкор.....
Всі Націоналісти на фронті!;
а де партійні батальйони від Слуг...,від ЄС,від юлькіної батьківщини та інших, різних НЕідеологічних партій одноднівок?
показати весь коментар
17.08.2022 11:42 Відповісти
від ЄС дофіга народу на фронті, придурок. А "Сволота" вже перестала по своїм гранатами кидатись?
показати весь коментар
17.08.2022 12:41 Відповісти
Порохоботам Хелло.

73% дебилов

бубочка шоневтик

сивочолий гетьман нас Президент

Ура!
показати весь коментар
17.08.2022 12:03 Відповісти
злодюжка потрошенко

тіки що і вміє красти
показати весь коментар
17.08.2022 20:01 Відповісти
✅ Не так страшен HIMARS как его ракеты!
показати весь коментар
17.08.2022 12:23 Відповісти
Дякуємо за правду, пане майор! 'Не можна створювати ілюзію перемоги в тих містах, де ще є мир і спокій завдяки великій жертовності тих, хто тримає лінію оборони.'- це головна біда від зелених і марафону! Люди приймають рішення виходячи з інформації, а яка у нас інформація? Побєдобєсная укрпропаганда, угар від вибухів десь там під Симферополем. А що по факту? Жодної звільненої області з початку квітня, втрачена Луганщина, безкінечні руйнації Миколаєва, Харкова і т.д. Якщо не буде реальних перемог, то відсутність мотивації в підрозділах ЗСУ переросте в повну деморалізацію і тоді нас точно кришка! А риба ЗАВЖДИ гніє з голови!
показати весь коментар
17.08.2022 13:06 Відповісти
Чи не вибрала ця влада хліб/пшеницю з поміж свободи, друзі.
показати весь коментар
17.08.2022 13:14 Відповісти
Ця влада експортує пшеницю до друзів рашки - єфіопії ,єритреї і т.д.
показати весь коментар
17.08.2022 18:14 Відповісти
а платити військовим чим? Ну звідкіля грошики брати за 100к зарплатню? Міжнародні партнери не дають на армію. Це тільки самі мусимо фінансувати. Експорт металургії знищений наполовину, багато втекли(хто міг працювати). А тут 1 мільярд на місяць. Доларів. Це майже 40 ярдів гривень. Це вистачить заплатити половині нашій армії . Навіть більше.

Ну скажи де гроші взяти, і все буде добре. Тільки не ідіотизм накшталт "треба менше красти", а реальне джерело доларів або євро. Десь мільярд на місяць.
показати весь коментар
17.08.2022 20:53 Відповісти
Хоч хтось ставить на мiсце диванних вояк з їх вологими мрiями про "обов'язково повернемо Крим", "эвробачення в Маріуполі", "от-от рашка видохнеться і ми як попремо". А насправді нічого не лишається окрім оборони, яку так чи інакше по трошки продавлюють.
Та навіть для оборони вже не достатньо артилерії, бо останні масові поставки були аж в червні і значна частина або знищена чи потребує ремонту, який у нас не можливий і треба везти аж в Польщу. Який може бути наступ? Хіба що в зворотньому напрямку. Без великих поставок майже кожень день, а не як зараз раз у 2 тижні, це лише брехня. А якщо їх так і не буде?
показати весь коментар
17.08.2022 13:19 Відповісти
1984 же.
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
Війна цє нє розвага,а каждодєнний тяжкий труд,і коли тобі зєлєна мразь співає дєфєрамби думаючи шо він цим піднімає собі рєйтінг, ні зєлєнобобік ти падлюка і зрадник.
показати весь коментар
17.08.2022 18:23 Відповісти
Героям Слава! Националисты завжды на пэрэдовий боротьбы за Нэзалэжнисть Украины!
показати весь коментар
17.08.2022 18:50 Відповісти
