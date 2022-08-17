"Настав час говорити правду про війну: применшувати можливості ворога злочинно", - командир батальйону "Свобода" Кузик. ВIДЕО

Командир батальйону ’Свобода’ у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, майор Петро Кузик, відкрито заявив, що ситуація на фронтах не така райдужна, як можна зробити висновок із думок, озвучених військовими експертами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кузик сказав в інтерв'ю телеканалу "Апостроф TV".

"Поки що ми можемо припускати, що буде, коли ми підемо в наступ, але поки що ми лише накопичуємо обладнання та боєкомплект для наступальних дій. Ми персонально на довіреній нам ділянці, яку ми захищаємо, можемо контратакувати, просунутися на один кілометр вперед. Далі ми цього робити не можемо, бо ні праворуч, ні ліворуч сусіди не йдуть уперед: нічим і немає мотивації. Я говорю, як є... Щоб повномасштабно наступати, для цього потрібні ударні об’єднання, високомотивовані об’єднання, насичені необхідним обладнанням, засобами, технікою, підтримкою, резервами, бо інакше будуть незворотні втрати. Це потрібно розуміти. Коли ми до цього дійдемо, найщасливішою людиною в Україні буду я. Дай Боже, щоб застати цей момент і щоб ми рухалися вперед і звільняли наші землі... Поки що у нас велика проблема. З перевагою росіян в артилерії це все не вирішується. Так, HIMARS – класна штука, але їх критично мало. Вони класно працюють: випалюють все, що знаходять, але їх критично мало. Не можна створювати ілюзію перемоги в тих містах, де ще є мир і спокій завдяки великій жертовності тих, хто тримає лінію оборони. Треба бути тверезими, говорити, що тут і ось тут у нас є проблеми, а тут і ось тут – успіхи. А успіхи беззаперечно є. От позавчора окупанти штурмували наші ділянки… Авіабомбами "поновили" наші передові рубежі, заскочили в наші окопи… До вечора ми їх вибивали. Нарахували потім, що поклали десь близько ворожої роти. Точних даних поки не маємо. На жаль, під час операції загинули і п’ятеро наших Героїв, понад десяток – поранені. Легко поранені виходити з позицій відмовляються. Просто тому, що немає кому їх замінити", - розповів комбат з передової.

