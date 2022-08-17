УКР
На північному напрямку удосконалюються інженерні загородження та мінуються підходи до оборонних позицій, - Наєв. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до району виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні, оглянув позиції та обговорив з особовим складом комплекс питань щодо підвищення оборонних спроможностей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у першу чергу командувач звернув увагу на облаштування інженерних загороджень, які прикриватимуть підходи до району оборони батальйону.

"Мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ґрунтується на тривалих бойових діях на сході нашої держави. Отримані раніше знання та вміння, ми втілюємо тут під час організації більш стійкої оборони. Сьогодні найбільша увага приділяється позиціям, які максимально наближені до державного кордону. Підрозділи, які туди висуваються, за досить нетривалий час справно будують оборонні позиції та вживають заходів для підвищення їх стійкості, – наголосив командувач.

За словами генерала, морально та психологічно наші військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням. Чимало з них мають бойовий досвід, набутий у ході відсічі збройної агресії рф. Але командування угрупування не стоїть на місці, щодня відправляє відповідних фахівців, які проводять заходи безпосередньо в районах виконання завдань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наєв про Київщину: Цим напрямком ворог більше не пройде. ВIДЕО

+19
Впевнений, що саме цікаве залишилось поза увгою оператора.
Головне, що наше військо готується до різних варіантів подій.
Разом переможемо!
17.08.2022 10:54 Відповісти
17.08.2022 10:54 Відповісти
+17
Проведення робіт з удосконалення бойових позицій в інженерному відношенні необхідна та першочергова для захисту особового складу. Разом до перемоги
17.08.2022 11:00 Відповісти
17.08.2022 11:00 Відповісти
+15
Наші Збройні Сили якісно та відважно виконують свій обов'язок!
Слава Українським військовим!!!
17.08.2022 10:46 Відповісти
17.08.2022 10:46 Відповісти
Ето не оборонные сооружения а какая то бутафория для дешовых фильмов. Все ети досточки и окопы из песка по колено даже 82миномет сровняет с землей
17.08.2022 10:26 Відповісти
17.08.2022 10:26 Відповісти
вам с зелей пора спасать "7 миллиардов в месяц")))
17.08.2022 10:56 Відповісти
17.08.2022 10:56 Відповісти
Это нужно было сделать в октябре 21, глядишь и пуйло постеснялся нападать
17.08.2022 10:32 Відповісти
17.08.2022 10:32 Відповісти
А потім, по вже устаканеній традиції, хтось розмінує проходи й Арестович у своєму черговому гінтервью скаже "про*балі".
17.08.2022 10:33 Відповісти
17.08.2022 10:33 Відповісти
За цей час можна було вже навіть доти бетонні наробити.
17.08.2022 10:36 Відповісти
17.08.2022 10:36 Відповісти
Читала про якісну Армію,про важливість інженерних будівельних військ. Що вони мають створювати почуття надії за спинами захисників. То якого дива сидять дома специ цієї категорії, як мій брат, тикаються по військоматах і нікому нічого не цікаво
17.08.2022 10:39 Відповісти
17.08.2022 10:39 Відповісти
Это какой то лютый пи*дец а не оборонные сооружения. Его что дети строили в песочнице? Еще не хватает ракеты, горки и качелей. Где бетонные сооружения и противотанковые рвы? Или думаете рашисты опять в парадных мундирах колонами поедут? Еще и ржем над рашистами которые в Херсоне деревянные противотанковые ежи поставили
17.08.2022 10:45 Відповісти
17.08.2022 10:45 Відповісти
Так тримати . УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
17.08.2022 10:45 Відповісти
17.08.2022 10:45 Відповісти
Наші Збройні Сили якісно та відважно виконують свій обов'язок!
Слава Українським військовим!!!
17.08.2022 10:46 Відповісти
17.08.2022 10:46 Відповісти
В Семенівському районі в лісах Чернігівщини треба мати на увазі що є місце підвищеної радіації- там де в 1989 р. в болото впав літак з радіоактивними відходами
17.08.2022 10:52 Відповісти
17.08.2022 10:52 Відповісти
Впевнений, що саме цікаве залишилось поза увгою оператора.
Головне, що наше військо готується до різних варіантів подій.
Разом переможемо!
17.08.2022 10:54 Відповісти
17.08.2022 10:54 Відповісти
P.S. Так цікаво читати коменти про те що хтось робить щось "не так" ...
А як піти і допомогти, то з'ясовується, що коментатор та шанований експерт не може допомогти бо у нього канарека захворіла. Якось так ...
17.08.2022 10:59 Відповісти
17.08.2022 10:59 Відповісти
Проведення робіт з удосконалення бойових позицій в інженерному відношенні необхідна та першочергова для захисту особового складу. Разом до перемоги
17.08.2022 11:00 Відповісти
17.08.2022 11:00 Відповісти
Давно це треба було робити, а не будувати дороги для рашистських танків до кордону з рашкою
17.08.2022 11:33 Відповісти
17.08.2022 11:33 Відповісти
Добра справа! Вперед до перемоги! Слава Україні!
17.08.2022 11:50 Відповісти
17.08.2022 11:50 Відповісти
Якщо командування угрупування не стоїть на місці, щодня відправляє відповідних фахівців, які проводять заходи безпосередньо в районах виконання завдань, це говорить о високій якості нашої оборони.
17.08.2022 11:50 Відповісти
17.08.2022 11:50 Відповісти
Звісно, що мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ми використовуемо в нашій обороні.
17.08.2022 11:55 Відповісти
17.08.2022 11:55 Відповісти
Командування робить все необхідне з урахуванням досвіду перших місяців війни тому все буде Україна.
17.08.2022 11:56 Відповісти
17.08.2022 11:56 Відповісти
Удосконалення нженерних загороджень та мінування підходів до оборонних позицій - процес, який повинен постійно тривати.Більше, глибше, ширше...
17.08.2022 12:00 Відповісти
17.08.2022 12:00 Відповісти
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661

Якщо мінують на півночі так, як замінували на Південному напрямку, то Київ і Чернігів бережіться!
17.08.2022 12:21 Відповісти
17.08.2022 12:21 Відповісти
Наша оборона завжди будується на багатому отриманому бойовому досвіді та високопрофесійних фахових знаннях. Це невід'ємна складова і запорука успіху.
17.08.2022 12:23 Відповісти
17.08.2022 12:23 Відповісти
А що заважало це робити до 24 тим більше що вже були в курсі нападу. Не було наказу?, а чому армія до цього часу не повісила верховного гамнокомандующого на каштані? не на часі? після війни? а є впевненість в перемозі якщо вище керівництво країни зрадники та дебіли?
17.08.2022 15:36 Відповісти
17.08.2022 15:36 Відповісти
А якби ми зробили це до 24 лютого то орки захопили б Україну за три дні,сам зеленський сказав.
17.08.2022 17:16 Відповісти
17.08.2022 17:16 Відповісти
 
 