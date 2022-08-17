На північному напрямку удосконалюються інженерні загородження та мінуються підходи до оборонних позицій, - Наєв. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв здійснив робочу поїздку до району виконання завдань одного з підрозділів у Північній операційній зоні, оглянув позиції та обговорив з особовим складом комплекс питань щодо підвищення оборонних спроможностей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у першу чергу командувач звернув увагу на облаштування інженерних загороджень, які прикриватимуть підходи до району оборони батальйону.

"Мінування місцевості на підходах до наших оборонних позицій зберігає суттєві спроможності для відсічі наступу. Це дуже корисний бойовий досвід, який ґрунтується на тривалих бойових діях на сході нашої держави. Отримані раніше знання та вміння, ми втілюємо тут під час організації більш стійкої оборони. Сьогодні найбільша увага приділяється позиціям, які максимально наближені до державного кордону. Підрозділи, які туди висуваються, за досить нетривалий час справно будують оборонні позиції та вживають заходів для підвищення їх стійкості, – наголосив командувач.

За словами генерала, морально та психологічно наші військовослужбовці готові до виконання завдань за призначенням. Чимало з них мають бойовий досвід, набутий у ході відсічі збройної агресії рф. Але командування угрупування не стоїть на місці, щодня відправляє відповідних фахівців, які проводять заходи безпосередньо в районах виконання завдань.

