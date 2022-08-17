УКР
"Вот все, что осталось": база російських окупантів у Новій Каховці після влучання HIMARS. ВIДЕО

Щонайменше 12 окупантів загинуло та 10 було тяжко поранено під час удару з HIMARS по казармі окупантів у Новій Каховці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські окупанти підтвердили, що казарма була розбита вщент єдиним влучним ударом. Один з них записав відео з руїн.

"Був сьогодні на місці, де стояла наша казарма. Вчасно я в госпіталь потрапив... Господь вберіг. На місці розвалин був будинок, в якому я ночував майже кожну ніч... Тієї ночі загинуло 12 наших і десять - тяжко поранено", - розповідає загарбник на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нова Каховка (181) знищення (8270) HIMARS (317)
+64
Вот наглядный результат применения высокоточного ракетного оружия. Что там наши недодепутаты думают по поводу финансирования ВР нашей ракетной программы, особенно те, которые сейчас в Монако сбежали?... Разумков с Арахамией, вы где?
17.08.2022 12:15 Відповісти
+61
Повезло погибшим. Еще легко отделались!
17.08.2022 12:11 Відповісти
+53
"Білі чотко по нам..." А по кому треба було бити? І те, що попали "чотко" - то є дуже добре. Не пролунало лише питання "а за что?" - мабуть вже почали здогадуватись.
17.08.2022 12:18 Відповісти
Повезло погибшим. Еще легко отделались!
17.08.2022 12:11 Відповісти
Хорошие каналы ты смотришь. Там то какого хрена нужно знать, что крутят по твоему зомбо ТВ)
17.08.2022 12:43 Відповісти
Он хотел сказать что рузкие нацисты
17.08.2022 12:45 Відповісти
это шож получается, "посол" "лнр" наговаривает на российских фашистов?!
17.08.2022 12:54 Відповісти
кто-то обделася повезло все знаю букву У
17.08.2022 21:49 Відповісти
собаці собача смерть
17.08.2022 12:32 Відповісти
Вот наглядный результат применения высокоточного ракетного оружия. Что там наши недодепутаты думают по поводу финансирования ВР нашей ракетной программы, особенно те, которые сейчас в Монако сбежали?... Разумков с Арахамией, вы где?
17.08.2022 12:15 Відповісти
+100500.
17.08.2022 12:20 Відповісти
договариваются с абрамовичем
17.08.2022 12:21 Відповісти
Арахамия сидит на пальме! Тоскует о родной стае обезьян в джунглях Африки!
17.08.2022 12:22 Відповісти
Разве арахамии не в норах живут?
17.08.2022 18:01 Відповісти
Маси Зектантов вимагають асвальта,а все інше їм дАлжни за спасение демократії.
17.08.2022 12:34 Відповісти
Підари (небезпідставно) сподіваються, що мудрий нарід вчергове поведеться на солодкі обіцянки і знову обере їх до ВР...
17.08.2022 12:42 Відповісти
Вони чешуть потилицю і не розуміють,як це українцям вдається так вправно нищити орків.
17.08.2022 12:43 Відповісти
Сказал бы точно и в рифму где, но забанят)
17.08.2022 13:15 Відповісти
Повиздихайте всі мерзотні кацапи
17.08.2022 12:16 Відповісти
"Білі чотко по нам..." А по кому треба було бити? І те, що попали "чотко" - то є дуже добре. Не пролунало лише питання "а за что?" - мабуть вже почали здогадуватись.
17.08.2022 12:18 Відповісти
В центрі Мелітополя знов бавовна.
17.08.2022 12:19 Відповісти
Извиняюсь, больше повторится
17.08.2022 12:20 Відповісти
Я не поняв, це там два білих бюсти Члєніна стояли обабіч!? Тупі орки тягають то гівно із собою щоб руцкемір будувати? Дблблдь
17.08.2022 12:23 Відповісти
"ну шо помог тебе твой членин?"
17.08.2022 12:25 Відповісти
и о погоде )))
///
Росіяни "випадково" зібрали гроші на дрон для ЗСУ

Українські військові, які нині воюють на Херсонському напрямку, зібрали з росіян гроші собі на дрон. У проросійських пабліках вони оголосили збір коштів на бронежилети, медикаменти та "спеціальні засоби" для російської армії.

В оголошенні було прикріплено реквізити банку Тінькофф, який не обслуговується в Росії, та електронних гаманців. Коли росіяни розуміли, що на банківську картку переказати гроші вони не можуть, то відправляли на електронний гаманець. До того ж, номер карти був неіснуючим.
Таким чином українські військові зібрали та купили квадрокоптер Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Дрон уже на передовій і за гроші росіян допомагає знищувати їх солдатів.

Наголошується, що росіяни неактивно жертвували своїм солдатам гроші, тому коштів вистачило лише на один дрон. )))))
17.08.2022 12:26 Відповісти
17.08.2022 12:42 Відповісти
Ждём повтора. Пусть скинется и на ракеты хаймарсов.
17.08.2022 13:00 Відповісти
Да рашисты еле собрали на один дрон.. Это не украинцы,
которые собрали 500000 гр за 3 дня на байрактары!
17.08.2022 14:03 Відповісти
17.08.2022 13:31 Відповісти
не повезло тобі що ти попав в шпиталь, а то б зараз сидів на концерті у кобзона!!!
17.08.2022 12:28 Відповісти
Здоровья погибшим оркам!
17.08.2022 12:30 Відповісти
Звісно несвіжі, під ними куча дохлих орків була.
17.08.2022 13:07 Відповісти
0:44 - і "Пирамидки Гордона" не допомогли. Мабуть, свята вода не за ГОСТом була.
17.08.2022 12:33 Відповісти
Ера безкарності вже спливає.Скоро свинособаки отримають усе що ми ім заборгували ще з 2014 року,по повній програмі
17.08.2022 12:37 Відповісти
"привет Чита, привет Улан-Удэ.."
какого лысого вы припёрлись с оружием к нам, в Украину?, дебилы одноклеточные
17.08.2022 12:40 Відповісти
Вот кстати наглядная иллюстрация удара Хаймарсов и его последствия для строений. А то, что показали в Еленовке, где погибли азовцы-пленные - это не ракетный удар.
17.08.2022 12:41 Відповісти
Так и есть. В Еленовке здание больше обгоревшее чем разрушенное. Специально сожгли пленных чтобы их не опознали что их пытали.
17.08.2022 12:48 Відповісти
😥😠
17.08.2022 14:06 Відповісти
респект орку за видеоотчет
17.08.2022 12:43 Відповісти
Відео дуже позитивне)
Чекаєм продовження...
17.08.2022 12:45 Відповісти
Виживший кацап, сказав ,, что били чётко по нам "- правильно кажеш , кацапе, тому тікай з нашоі краіни і інших забери з собою , інакше здохнеш , падлюка , як і твоі служаки 😠
17.08.2022 12:47 Відповісти
- И как прямо ничего не осталось?
- Только чтобы пописять
17.08.2022 12:49 Відповісти
Можем павтаріть !!!
17.08.2022 12:53 Відповісти
Кто там ещё хотел "НА КИЕВ" ?
17.08.2022 12:54 Відповісти
А бюст Ленина цел остался.
17.08.2022 13:02 Відповісти
Ленин всегда живой. Пока не сдадут на цветмет.
17.08.2022 14:01 Відповісти
ого вдарило а в мосту жалюгідна діра ...думаю що це не Хаймарс або ж їх туди з 10 штук лягло
17.08.2022 13:04 Відповісти
Здоровья погибшим рашистам. продолжение будет. Хаймерсы есть в Украине.
17.08.2022 13:09 Відповісти
17.08.2022 13:09 Відповісти
...Оставшієся в жівих,зажмурівшись,крєпко спят...
17.08.2022 13:13 Відповісти
дивлячись на ці руїни від HIMARSа одразу на думку спливає брехня русні по Оленівці з загиблими нашими хлопчиками... хіба можна порівняти ту пожежу з цими нищівними кадрами
17.08.2022 13:14 Відповісти
😨😰😠
17.08.2022 14:45 Відповісти
Головне що відбивачі уціліли, можна прилаштувати на слідуюче місце дислокації)
17.08.2022 13:19 Відповісти
Маловата буде, МАЛОВАТЫ!!!
17.08.2022 13:22 Відповісти
17.08.2022 13:23 Відповісти
ох, как красиво... красивее только видео как врзывается бэкашечка...
17.08.2022 13:24 Відповісти
Почему эти Хаймарсы не используются в Песках и Авдеевке?
17.08.2022 13:56 Відповісти
По тому что заканчиваются и судя по всему поставки прервутся скоро .

США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
17.08.2022 21:14 Відповісти
эти долбоклюи ничего не решают. пусть сосут,
17.08.2022 21:50 Відповісти
это сейчас они не решают а в ноябре республиканцам надо добрать десяток мест для большинства в конгрессе и тогда голоса изоляционистов станут решающими
и зеленой владе прийдется находить с ними общий язык а они пока с соросятами-грантоедами плюют в колодец
18.08.2022 03:13 Відповісти
Интересно, почему Гугл показывает ссылки на эту "новость" исключительно в зоне ру, не знаешь трололо?
17.08.2022 21:54 Відповісти
почитай https://www.congress.gov/117/crec/2022/08/12/168/135/CREC-2022-08-12.pdf
18.08.2022 09:03 Відповісти
"Господь вберіг" тебе, покидьок для іншої смерті
17.08.2022 17:18 Відповісти
Не впізнаю місце де була "хата" орків. Напевно десь в пром зоні?

Земля вам з битого бетону! Слава ЗСУ !!! і смерть рашистам
17.08.2022 17:20 Відповісти
Все это хорошо, но на видео ни слова ни про господа, ни про госпиталь, ни про 12 погибших, ни про ночевал почти каждую ночь.
17.08.2022 17:26 Відповісти
маловато 200ых...маловато
17.08.2022 21:48 Відповісти
 
 