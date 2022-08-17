"Вот все, что осталось": база російських окупантів у Новій Каховці після влучання HIMARS. ВIДЕО
Щонайменше 12 окупантів загинуло та 10 було тяжко поранено під час удару з HIMARS по казармі окупантів у Новій Каховці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські окупанти підтвердили, що казарма була розбита вщент єдиним влучним ударом. Один з них записав відео з руїн.
"Був сьогодні на місці, де стояла наша казарма. Вчасно я в госпіталь потрапив... Господь вберіг. На місці розвалин був будинок, в якому я ночував майже кожну ніч... Тієї ночі загинуло 12 наших і десять - тяжко поранено", - розповідає загарбник на відео.
Топ коментарі
+64 дмитрий #513526
показати весь коментар17.08.2022 12:15 Відповісти Посилання
+61 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.08.2022 12:11 Відповісти Посилання
+53 Володимир Бондаренко #485330
показати весь коментар17.08.2022 12:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
///
Росіяни "випадково" зібрали гроші на дрон для ЗСУ
Українські військові, які нині воюють на Херсонському напрямку, зібрали з росіян гроші собі на дрон. У проросійських пабліках вони оголосили збір коштів на бронежилети, медикаменти та "спеціальні засоби" для російської армії.
В оголошенні було прикріплено реквізити банку Тінькофф, який не обслуговується в Росії, та електронних гаманців. Коли росіяни розуміли, що на банківську картку переказати гроші вони не можуть, то відправляли на електронний гаманець. До того ж, номер карти був неіснуючим.
Таким чином українські військові зібрали та купили квадрокоптер Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Дрон уже на передовій і за гроші росіян допомагає знищувати їх солдатів.
Наголошується, що росіяни неактивно жертвували своїм солдатам гроші, тому коштів вистачило лише на один дрон. )))))
которые собрали 500000 гр за 3 дня на байрактары!
какого лысого вы припёрлись с оружием к нам, в Украину?, дебилы одноклеточные
Чекаєм продовження...
- Только чтобы пописять
США совершают ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, не связанный напрямую с вопросами их национальной безопасности, заявил республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар. Его поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.
«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны, а именно от разрушительной инфляции, нарушенных цепочек поставок, засилья нелегальных мигрантов и смертоносной наркоэпидемии», - подчеркнул конгрессмен.
Он призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Украине, как минимум на ближайшее десятилетие и сосредоточиться на решении внутренних проблем.
и зеленой владе прийдется находить с ними общий язык а они пока с соросятами-грантоедами плюют в колодец
Земля вам з битого бетону! Слава ЗСУ !!! і смерть рашистам