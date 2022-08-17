"Вот все, что осталось": база російських окупантів у Новій Каховці після влучання HIMARS. ВIДЕО

Щонайменше 12 окупантів загинуло та 10 було тяжко поранено під час удару з HIMARS по казармі окупантів у Новій Каховці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські окупанти підтвердили, що казарма була розбита вщент єдиним влучним ударом. Один з них записав відео з руїн.

"Був сьогодні на місці, де стояла наша казарма. Вчасно я в госпіталь потрапив... Господь вберіг. На місці розвалин був будинок, в якому я ночував майже кожну ніч... Тієї ночі загинуло 12 наших і десять - тяжко поранено", - розповідає загарбник на відео.

